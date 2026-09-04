Σφοδρές καταιγίδες στο Τορόντο: Σοβαρές ζημιές σε στάδιο ενόψει συναυλίας των AC/DC

Οι άνευ προηγουμένου σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν το Τορόντο την Τετάρτη, δημιούργησαν σοβαρές ζημιές σε σημαντικές υποδομές της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου Rogers Stadium, το οποίο επρόκειτο να φιλοξενήσει του θρυλικούς AC/DC, σε λίγες μόλις ημέρες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα του Τορόντο, μέσα σε μόλις λίγες ώρες την Τετάρτη, έπεσε βροχή ποσότητας μεγαλύτερης από το σύνολο της μέσης βροχόπτωσης για ολόκληρο τον μήνα Σεπτέμβριο και οι ριπές ανέμου έφτασαν ταχύτητα έως 84 χιλιόμετρα την ώρα «Θα το χαρακτηρίζαμε την καταιγίδα του αιώνα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής των υπηρεσιών της πόλης Πολ Τζόνσον.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν τις μεγάλες ζημιές που έχει υποστεί το στάδιο: Καρέκλες να έχουν ξηλωθεί από τις θέσεις τους και κάγκελα να είναι πεταμένα στο έδαφος. Οι AC/DC επρόκειτο να εμφανιστούν στο στάδιο Rogers Stadium στις 16 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο συναυλία για την περιοδεία τους «Power Up Tour».

«Όπως πάντα, η ασφάλεια των υπαλλήλων μας που βρίσκονται στον χώρο αποτελεί την ύψιστή μας προτεραιότητα. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ακραίου καιρικού φαινομένου. Αυτή τη στιγμή εκτιμούμε την έκταση των ζημιών και θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες», δήλωσε εκπρόσωπος της Live Nation Canada, της εταιρείας που διαχειρίζεται το στάδιο.

Έως τώρα παραμένει ασαφές αν οι ζημιές στο στάδιο θα επιδιορθωθούν εγκαίρως, μέχρι την προγραμματισμένη συναυλία των θρύλων της ροκ.