Ισημερινός: Η κυβέρνηση υπεραμύνεται των αμερικανικών επιχειρήσεων που βύθισαν τρία σκάφη

Η κυβέρνηση του Ισημερινού υπεραμύνθηκε χθες Παρασκευή των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων που οδήγησαν στη βύθιση τριών πλοίων τις προηγούμενες ημέρες, ενώ συγγενείς επιβαινόντων διαβεβαίωσαν πως πρόκειται για ψαράδες και κατηγόρησαν την Ουάσινγκτον πως ενήργησε χωρίς να έχει στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι τα σκάφη διευκόλυναν τη διακίνηση ναρκωτικών, όπως ισχυρίστηκε.

Τα πλήγματα εντάσσονται στην εκστρατεία που διεξάγουν εδώ κι έναν χρόνο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η σύζυγος ενός ναυτικού που επέβαινε σε πλοίο που επλήγη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε ότι το πλοίο ήταν αλιευτικό και ότι οι στρατιώτες που έκαναν ρεσάλτο δεν βρήκαν ναρκωτικά. «Δεν καταλαβαίνω γιατί η αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να ενεργεί με τέτοιο αυθαίρετο τρόπο», είπε η 47χρονη Ροζάλμπα που δεν ανέφερε το επώνυμό της. Ανέφερε επίσης πως το πλοίο επλήγη στα χωρικά ύδατα του Ισημερινού, όχι σε διεθνή ύδατα.

Η κυβέρνηση του Ισημερινού ανέφερε πως η επιχείρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας Κίτο και Ουάσινγκτον για την καταπολέμηση εγκληματικών οργανώσεων που διακινούν ναρκωτικά.

Για αποτέλεσμα «διεθνούς συνεργασίας» έκανε λόγο ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού Τζον Ράιμπεργκ στο δίκτυο Teleamazonas, λέγοντας πως τα πλοία λειτουργούσαν ως «πλωτοί σταθμοί ανεφοδιασμού» ταχυπλόων που διακινούσαν ναρκωτικά προς το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν εξάλλου και η ενημέρωση από το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM), το οποίο συνέδεσε τα πλοία που επλήγησαν με τη συμμορία Λος Τσονέρος. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, διακρίνεται η επιβίβαση κομάντος σε σκάφος το οποίο αργότερα καταστρέφεται από έκρηξη.

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