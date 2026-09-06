Νέο Μεξικό: Σκότωσε τον εξάδελφό του έπειτα από καβγά για το… πόσο καυτερό ήταν το τσίλι

Άνδρας στο Νέο Μεξικό, νοτιοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορείται ότι σκότωσε τον ξάδελφό του, έπειτα από καβγά για το πόσο καυτερές ήταν οι πιπεριές στις enchiladas που είχαν ετοιμάσει, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο 22χρονος Έρβιν Γκουτιέρες κατηγορείται για τον θανάσιμο πυροβολισμό του 25χρονου Νέιθανιελ Καβάσος, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο εισαγγελέας της κομητείας Μπερναλίγιο, Σαμ Μπρέγκμαν.

Σύμφωνα με τον Μπρέγκμαν, ο Γκουτιέρες και ο Καβάσος, οι οποίοι ήταν ξαδέλφια, βρίσκονταν σε διαμέρισμα, έπιναν και έτρωγαν μαζί, όταν άρχισαν να διαφωνούν για το πόσο πικάντικο ήταν το πράσινο τσίλι στις enchiladas τους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Γκουτιέρες ταξίδεψε από το Ρόσγουελ έως το συγκρότημα διαμερισμάτων Copper Hills στο Αλμπουκέρκι –μία διαδρομή που διαρκεί περισσότερες από 3 ώρες– προκειμένου να μαγειρέψει μαζί με τον Καβάσος και έναν ακόμη ξάδελφό του, τον Καμίλ Σεράνο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο Γκουτιέρες υποστήριξε ότι οι πράσινες πιπεριές τσίλι στις δικές του enchiladas ήταν πιο καυτερές από εκείνες που είχε χρησιμοποιήσει ο Καβάσος στο δικό του πιάτο και σε αυτό ενός ακόμη ατόμου, σύμφωνα με τοπικό Μέσο, το οποίο επικαλέστηκε στοιχεία από τη δικογραφία.

Ο Γκουτιέρες και ο Καβάσος είχαν έντονη λογομαχία και τελικά πιάστηκαν στα χέρια.

Όταν ο Καβάσος προσπάθησε να απομακρυνθεί από τον καβγά, ο Γκουτιέρες έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εναντίον του, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο Γκουτιέρες πυροβόλησε αρκετές φορές τον Καβάσος έξω από το συγκρότημα διαμερισμάτων, δήλωσε ο εισαγγελέας Μπρέγκμαν. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:30 τοπική ώρα, σύμφωνα με τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Γκουτιέρες, ο οποίος φέρεται να παραδόθηκε στις Αρχές, οδηγήθηκε στις 29 Αυγούστου στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης της κομητείας Μπερναλίγιο, όπου παρέμενε υπό κράτηση το απόγευμα του Σαββάτου.

Εις βάρος του έχει απαγγελθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία.