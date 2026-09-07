Τραγωδία στην Ινδία: Κατέρρευσε κτήριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον έξι νεκροί, δεκάδες εγκλωβισμένοι

Snapshot Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση φοιτητικής εστίας στο Νέο Δελχί, με δεκάδες ακόμη να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Η κατάρρευση αποδίδεται στη συσσώρευση νερού και στις εργασίες επισκευής που γίνονταν στο υπόγειο του πενταώροφου κτιρίου.

Περίπου το 80% των συντριμμιών έχει απομακρυνθεί, ενώ ορισμένοι εγκλωβισμένοι φοιτητές ακούστηκαν να ζητούν βοήθεια από τις αρχές.

Ένα παρακείμενο κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά και προγραμματίζεται η κατεδάφισή του, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον ιδιοκτήτη της εστίας λόγω πρόσφατων εκσκαφών.

Η περιοχή Σάτια Νικετάν φιλοξενεί πολλούς φοιτητές που αναγκάζονται να μένουν σε φθηνούς ιδιωτικούς ξενώνες λόγω έλλειψης φοιτητικών εστιών στο πανεπιστήμιο. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία, όταν μια πολυκατοικία που στέγαζε φοιτητική εστία κατέρρευσε στο Νέο Δελχί, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους έξι άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικά μέσα δήλωσαν ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό του πενταώροφου κτιρίου στη συνοικία Σάτια Νικετάν, στα νοτιοδυτικά του Νέου Δελχί, όταν αυτό κατέρρευσε γύρω στις 13:30 (τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος) την Κυριακή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έξι άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, ενώ έξι ακόμη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει πόσα άτομα βρίσκονται εγκλωβισμένα στα ερείπια του κτηρίου.

Το πρωί της Δευτέρας, η πρωθυπουργός του Νέου Δελχί, Ρέκα Γκούπτα, δήλωσε ότι «η συσσώρευση νερού, σε συνδυασμό με εργασίες επισκευής που γίνονταν στο υπόγειο του κτιρίου, προκάλεσε την κατάρρευσή του».

«Περίπου το 80% των συντριμμιών έχει απομακρυνθεί από το σημείο. Το μόνο που απομένει είναι το υπόγειο», ανέφερε η ίδια τονίζοντας ότι «μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί έξι σοροί. Έξι ακόμη άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση». «Είμαστε σε επαφή με τους γονείς των θυμάτων και των τραυματιών και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Τα παιδιά λαμβάνουν την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε.

Πολλοί από τους φοιτητές που διέμεναν στο κτίριο πιστεύεται ότι βρίσκονταν στα δωμάτιά τους τη στιγμή της κατάρρευσης, καθώς η τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή, μια ημέρα που δεν γίνονται μαθήματα.

«Τους ακούγαμε να φωνάζουν "βοήθεια"»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το σημείο της τραγωδίας, ένα μέλος της τοπικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ορισμένοι από τους φοιτητές που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, έχουν καλέσει τις αρχές.

«Τους ακούγαμε να φωνάζουν κάτω από τα ερείπια για να τους σώσουμε», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ένας αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο κατάστημά του την στιγμή της κατάρρευσης. «Ο θόρυβος της κατάρρευσης του κτιρίου ακούστηκε σαν το βουητό που ακούς πριν από έναν σεισμό».

Η πρωθυπουργός του Νέου Δελχί, Ρέκα Γκούπτα, ανακοίνωσε ότι ένα παρακείμενο κτίριο έχει εκκενωθεί προληπτικά και, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, θα κατεδαφιστεί τη Δευτέρα.

Ο ιδιοκτήτης ενός κοντινού καταστήματος δήλωσε στο ANI ότι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου πρόσφατα πραγματοποίησε εκσκαφές στην φοιτητική εστία για να την επεκτείνει με σκοπό αυξήσει τα έσοδά του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να βρουν τον ιδιοκτήτη.

Η πυκνοκατοικημένη συνοικία Σάτια Νικετάν βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστήμιο του Νέου Δελχί και φιλοξενεί πολλούς φοιτητές που προέρχονται από περιοχές εκτός της πόλης, οι οποίοι αναγκάζονται να διαμένουν σε φθηνούς ιδιωτικούς ξενώνες λόγω έλλειψης φοιτητικών εστιών εντός του πανεπιστημιακού συγκροτήματος.