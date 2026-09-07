Φινλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 361 παιδιά μέσω διαδικτύου

Snapshot Ένας 27χρονος στη Φινλανδία κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω διαδικτύου μεταξύ 2019 και 2022.

Ο κατηγορούμενος προσέγγιζε αγόρια ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω κοινωνικών δικτύων όπως το Snapchat, ζητώντας βίντεο και φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Στη συσκευή του άνδρα βρέθηκαν χιλιάδες αρχεία με βίντεο και φωτογραφίες μη ταυτοποιημένων παιδιών το 2022, κατά τη διάρκεια άλλης αστυνομικής έρευνας.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διακεκριμένη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και διανομή εικόνων με σεξουαλικό περιεχόμενο παιδιών.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου 45 ημέρες και πιθανώς να ολοκληρωθεί μέσα στο έτος. Snapshot powered by AI

Μια σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο κι αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων παιδιών από έναν 27χρονο, μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, στη Φινλανδία.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγιζε αγόρια ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω γνωστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων το Snapchat και τους έπειθε να του στέλνουν βίντεο και φωτογραφίες με ευαίσθητο υλικό.

Η υπόθεση επρόκειτο να παρουσιαστεί δημόσια τη Δευτέρα στο περιφερειακό δικαστήριο του Πίρκανμαα, πριν η διαδικασία συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών από την Τρίτη, όπως ανέφερε το Euronews. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι διέπραξε διάφορα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος 361 παιδιών την περίοδο 2019-2022.

Όπως μετέδωσε η φινλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση Yle, τα θύματα ήταν αγόρια που ζούσαν σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Δεκέμβριο όταν η φινλανδική Αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι ερευνούσε έναν 27χρονο άνδρα ως ύποπτο για 364 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών. Από τις προαναφερθείσες υποθέσεις, η εισαγγελία δεν άσκησε δίωξη σε τρεις εξ αυτών, οπότε και προέκυψε ο αριθμός των 361 διώξεων.

Βρέθηκαν χιλιάδες αρχεία στην κατοχή του

Χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες μη ταυτοποιημένων παιδιών είχαν εντοπιστεί στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η Αστυνομία εξέτασε τη συσκευή στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης, σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο.

Ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα παιδιά μέσω της εφαρμογής του Snapchat, ζητώντας τους να βγάζουν και να του στέλνουν φωτογραφίες ή βίντεο στα οποία φορούσαν ελάχιστα ρούχα ή ήταν γυμνά. Σύμφωνα με τις Αρχές, τους ζητούσε επίσης να προβαίνουν σε σεξουαλικές πράξεις.

Οι βασικές κατηγορίες σε βάρος του αφορούν διακεκριμένη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και διακεκριμένη διανομή εικόνας που απεικονίζει παιδιά με σεξουαλικό τρόπο, δήλωσε ο εισαγγελέας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πριν από την έναρξη της δίκης. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε εν μέρει τις πράξεις κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με περίπου 45 ημέρες ακροαματικής διαδικασίας να έχουν προβλεφθεί για την υπόθεση, η δίκη αναμένεται να διαρκέσει «τουλάχιστον έως το τέλος του έτους», σύμφωνα με το δικαστήριο.