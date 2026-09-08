Έπεσε από τα 10.000 πόδια και σώθηκε - Το θαύμα που βίωσε 35χρονη που έκανε άλμα με αλεξίπτωτο

Κατάφερε να ενεργοποιήσει το αλεξίπτωτό της περίπου 300 μέτρα πάνω από το έδαφος, ενώ η πτώση της επιβραδύνθηκε από την πρόσκρουση σε κωνοφόρο δέντρο

Μιχάλης Παπαδάκος

Έπεσε από τα 10.000 πόδια και σώθηκε - Το θαύμα που βίωσε 35χρονη που έκανε άλμα με αλεξίπτωτο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Χόλι Γουίφεν έπεσε αναίσθητη από ύψος 10.000 ποδιών χωρίς αλεξίπτωτο και επέζησε μετά από ατύχημα skydiving.
  • Κατάφερε να ενεργοποιήσει το αλεξίπτωτό της περίπου 300 μέτρα πάνω από το έδαφος, ενώ η πτώση της επιβραδύνθηκε από την πρόσκρουση σε κωνοφόρο δέντρο.
  • Υπέστη σοβαρό κάταγμα στο αριστερό πόδι και στη σπονδυλική στήλη, αλλά ήδη περπατά με πατερίτσες.
  • Παρά το ατύχημα, δηλώνει πρόθυμη να ξανακάνει skydiving, αν και πλέον έχει μεγαλύτερο φόβο.
  • Η Γουίφεν έχει πάνω από 400 άλματα στο ενεργητικό της και ασχολείται επίσης με αναρρίχηση και ορειβασία.
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Αν γίνονται θαύματα, τότε η Χόλι Γουίφεν βίωσε ένα τέτοιο, όταν έπεσε από τα 10.000 πόδια, λιπόθυμη, χωρίς αλεξίπτωτο κι όχι μόνο ζει, αλλά δηλώνει έτοιμη να ξανακάνει skydiving.

Η 35χρονη συμμετείχε στις 7 Αυγούστου σε ομαδική πτώση στο αεροδρόμιο του Λάνγκαρ, κοντά στο Νότιγχαμ, όταν ένας άλλος αλεξιπτωτιστής φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε μαζί της λίγο μετά το άλμα τους από το αεροπλάνο.

Το χτύπημα, σύμφωνα με την ίδια, την άφησε αναίσθητη. Χωρίς να έχει επίγνωση του τι συνέβαινε, άρχισε να πέφτει ανεξέλεγκτα από ύψος περίπου 10.000 ποδιών (σ.σ.: 3.000μ.), με ταχύτητα που έφτασε περίπου τα 241 χλμ. την ώρα!

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Τα συγκλονιστικά πλάνα που κατέγραψε κάμερα

Συγκλονιστικά πλάνα από κάμερα κατέγραψαν τη στιγμή της σύγκρουσης, καθώς και την προσπάθεια ενός ακόμη αλεξιπτωτιστή να την προσεγγίσει και να την πιάσει στον αέρα.

Η Γουίφεν, ωστόσο, κατάφερε κάποια στιγμή να ενεργοποιήσει το αλεξίπτωτό της, πιθανότατα μόλις περίπου 300 μέτρα πάνω από το έδαφος. Παράλληλα ενεργοποιήθηκε και το εφεδρικό αλεξίπτωτο, δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση που αύξησε σημαντικά την ταχύτητα καθόδου. Και τότε συνέβη αυτό που, σύμφωνα με την ίδια, πιθανότατα της έσωσε τη ζωή... Προσέκρουσε σε ένα κωνοφόρο δέντρο, το οποίο ανέκοψε την πτώση της πριν χτυπήσει με δύναμη στο έδαφος.

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Η 35χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό κάταγμα στο αριστερό πόδι και κάταγμα στη σπονδυλική στήλη. Ωστόσο, μπορεί και στέκεται ήδη στα πόδια της και περπατά με πατερίτσες!

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«Θέλω να ξαναβουτήξω»

Παρά την... προθανάτια εμπειρία, η Γουίφεν δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το άθλημα. «Θέλω να επιστρέψω στο skydiving μόλις μπορέσω», δήλωσε ευθαρσώς, παρότι πρόσθεσε ότι θα έχει πλέον έναν επιπλέον φόβο, καθώς έφτασε μια ανάσα από τον θάνατο και γλίτωσε.

Η 35χρονη, είναι μια πολύ έμπειρη αθλήτρια, καθώς έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 400 άλματα, ενώ ασχολείται και με την αναρρίχηση και την ορειβασία.

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