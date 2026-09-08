Γερμανία: Συνελήφθη ακτιβιστής που προκαλούσε δολιοφθορές στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος

Snapshot Συνελήφθη ο 48χρονος ακτιβιστής Ντάνιελ Β. για δολιοφθορές στο γερμανικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο άνδρας χρησιμοποίησε αυτοσχέδιες ρουκέτες για να εκτοξεύσει αγώγιμο σύρμα πάνω σε γραμμές υψηλής τάσης.

Οι επιθέσεις έγιναν σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Βρανδεμβούργο και Σαξονία.

Οι δολιοφθορές προκάλεσαν βραχυκυκλώματα και προσωρινή απενεργοποίηση μονάδων, αλλά δεν οδήγησαν σε διακοπή ρεύματος.

Ο ύποπτος ανέλαβε την ευθύνη μέσω χειρόγραφων επιστολών, εκφράζοντας διαμαρτυρία κατά των ορυκτών καυσίμων. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη από τις γερμανικές Αρχές ο 48χρονος που αναζητούνταν για υποθέσεις δολιοθφοράς σε στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Ο άνδρας, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο ακτιβιστής για το κλίμα Ντάνιελ Β., φέρεται να πραγματοποιούσε βλάβες στο δίκτυο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα ορυκτά καύσιμα, ενώ φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις σε χειρόγραφες επιστολές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος εντοπίστηκε κοντά στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Weisweiler, κοντά στο Άαχεν στη δυτική Γερμανία, αφού αναζητούνταν από τις αρχές για αρκετές ημέρες.

Πώς πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις;

Οι ανακριτές υποπτεύονται ότι ο άνδρας προσπάθησε να προκαλέσει βραχυκυκλώματα σε διάφορες τοποθεσίες στα ομόσπονδα κρατίδια της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, του Βρανδεμβούργου και της Σαξονίας την περασμένη εβδομάδα, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες ρουκέτες για να εκτοξεύσει λεπτό αγώγιμο σύρμα πάνω από γραμμές υψηλής τάσης.

Η μέθοδος φαίνεται να απέδωσε σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.

Στο Μπέργκχαϊμ, δυτικά της Κολωνίας, αρκετές μονάδες ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκαν εκτός λειτουργίας για αρκετές ημέρες. Σε έναν υποσταθμό κοντά στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Γιένσβαλντε στο Βρανδεμβούργο, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από 20 αυτοσχέδιες ρουκέτες για να εκτοξευθεί αγώγιμο υλικό πάνω σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας δύο βραχυκυκλώματα.

Ωστόσο, κανένα από τα δύο περιστατικά δεν οδήγησε σε διακοπή ρεύματος.

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