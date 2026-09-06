Γερμανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον «Daniel V», τον σαμποτέρ που έκανε δολιοφθορές

Η γερμανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για έναν 48χρονο άνδρα από το Γκέβελσμπεργκ, κοντά στο Χάγκεν, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για μια σειρά αποπειρών δολιοφθοράς σε υποσταθμούς και εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού δικτύου σε διαφορετικά κρατίδια της Γερμανίας.

Ο άνδρας, που αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ως Daniel V., έχει αναλάβει με δύο επιστολές την ευθύνη για τις ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν να πλήξει την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, όπως αναφέρει το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle.

Οι επιστολές θεωρούνται από τους ερευνητές αυθεντικές, καθώς περιέχουν πληροφορίες για τις επιθέσεις που, σύμφωνα με τις αρχές, θα μπορούσαν να είναι γνωστές μόνο σε κάποιον που είχε άμεση γνώση των ενεργειών.

Ωστόσο, οι γερμανικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά πως ο 48χρονος είναι πράγματι ο δράστης. Η αστυνομία έχει πλέον δώσει στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες του και ζητά πληροφορίες από πολίτες για τον εντοπισμό του.

Ο φερόμενος ως ύποπτος Daniel V, σε μία από τις δύο φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η γερμανική αστυνομία

Οι επιθέσεις σε NRW και Βρανδεμβούργο

Σύμφωνα με τις επιστολές, ο ύποπτος ανέλαβε την ευθύνη για απόπειρες επιθέσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο γύρω από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Γένσβαλντε και του Σβάρτσε Πούμπε στο Βρανδεμβούργο.

Παράλληλα, συνδέει τον εαυτό του με περιστατικά που σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης στις περιοχές Γκορ, Μπέργκχαϊμ-Ράιντ, Ντόρμαγκεν και Βάισβαϊλερ στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Οι γερμανικές αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά αρκετές αυτοσχέδιες διατάξεις εκτόξευσης. Μόνο στο Μπέργκχαϊμ βρέθηκαν εννέα, στο Ντόρμαγκεν δύο και στο Βάισβαϊλερ μία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, οι μηχανισμοί μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση αγώγιμου υλικού προς γραμμές υψηλής τάσης με στόχο την πρόκληση βραχυκυκλωμάτων.

Παρά τις ενέργειες αυτές, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί μεγάλης κλίμακας διακοπή της ηλεκτροδότησης από τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Νέα ευρήματα στη Σαξονία

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στη Σαξονία, όπου εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί κοντά σε δύο υποσταθμούς. Οι πληροφορίες για την ύπαρξή τους προήλθαν επίσης από επιστολή ανάληψης ευθύνης που έφτασε στην αστυνομία.

Το κοινό στοιχείο των περιοχών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών είναι η παρουσία ή η γειτνίαση με εγκαταστάσεις που συνδέονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Στις επιστολές ο συντάκτης υποστηρίζει ότι κίνητρό του είναι η «καταπολέμηση των ορυκτών καυσίμων».

Σε άλλο σημείο των κειμένων, σύμφωνα με τον WDR, ασκείται κριτική και στη βιομηχανία όπλων, ενώ γίνεται αναφορά και στον πόλεμο στη Γάζα.

Εκρηκτικά στο σπίτι και έρευνα στον Αμβαχικό Δρυμό

Την Παρασκευή, ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στο Γκέβελσμπεργκ. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ, εκεί εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων αντικείμενα που θεωρήθηκαν ύποπτα για εκρηκτικά.

Αργότερα, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν το φορτηγό του υπόπτου σε δασική περιοχή κοντά στον Αμβαχικό Δρυμό, περίπου 100 χιλιόμετρα από την κατοικία του. Το όχημα είχε μετατραπεί σε κάτι που έμοιαζε με τροχόσπιτο.

Ειδικές μονάδες περικύκλωσαν και ερεύνησαν το όχημα και την ευρύτερη περιοχή, όμως ο 48χρονος δεν βρέθηκε. Η έρευνα συνεχίστηκε και το Σάββατο, με τη συμμετοχή αστυνομικών οχημάτων και ελικοπτέρου, ενώ εξετάζονται και εικόνες από κάμερες που βρίσκονται στον Αμβαχικό Δρυμό.

Δημόσια έκκληση για πληροφορίες

Το Σάββατο οι αρχές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και του Βρανδεμβούργου προχώρησαν σε δημόσια αναζήτηση του υπόπτου και έδωσαν στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες του.

Η αστυνομία ζητά από πολίτες που γνωρίζουν πού βρίσκεται ή διαθέτουν πληροφορίες σχετικές με τις επιθέσεις να επικοινωνήσουν με τις αρχές. Ο άνδρας εξακολουθεί να διαφεύγει και, σύμφωνα με το tagesschau, αναζητείται πλέον σε ευρύτερο επίπεδο.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε τις ενέργειες «Klimaextremismus», δηλαδή «κλιματικό εξτρεμισμό», εκτιμώντας ότι το κίνητρο του υπόπτου συνδέεται με την εναντίωσή του στα ορυκτά καύσιμα. Σε νεότερη τοποθέτησή του έκανε λόγο και για πιθανό «κλιματικό τρομοκρατισμό», υποστηρίζοντας ότι οι μέχρι τώρα ενδείξεις παραπέμπουν σε δράση ενός μεμονωμένου προσώπου.

Ο Ρόιλ, πάντως, έχει προειδοποιήσει ότι, παρά τα στοιχεία που οδηγούν στον 48χρονο, δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο ξένης κρατικής υποκίνησης της δολιοφθοράς.

Οι δύο υπουργοί κάνουν λόγο για υψηλό επίπεδο απειλής απέναντι στις κρίσιμες υποδομές και ζητούν ενίσχυση της προστασίας του ενεργειακού δικτύου.

«Εύκολη δουλειά» για τους σαμποτέρ

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κρίστοφ Μίλερ, διευθύνων σύμβουλος του διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion, προειδοποίησε ότι παρόμοιες επιθέσεις μπορεί να επαναληφθούν.

Σε συνέντευξή του στη Rheinische Post υποστήριξε ότι οι υφιστάμενοι κανόνες υποχρεώνουν τις εταιρείες διαχείρισης δικτύων να δημοσιοποιούν σημαντικές πληροφορίες για τις υποδομές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Κατά την άποψή του, η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων μπορεί να καταστήσει τις κρίσιμες υποδομές πιο ευάλωτες σε επιθέσεις.

Ο Μίλερ ζήτησε αλλαγές στο καθεστώς διαφάνειας για τους διαχειριστές δικτύων, αλλά και μεγαλύτερη δυνατότητα χρήσης drones και καμερών για την επιτήρηση των εγκαταστάσεων.

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν επαναφέρει στη Γερμανία τη συζήτηση για την προστασία των ενεργειακών υποδομών, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά σε περισσότερα από ένα κρατίδια και σε εγκαταστάσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την ηλεκτροδότηση της χώρας.