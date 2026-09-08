Διπλωματική κρίση μεταξύ Ισραήλ - Βρετανίας: Κλείνει το προξενείο στην Ιερουσαλήμ

Σε ευθεία σύγκρουση με το Λονδίνο περνά το Τελ Αβίβ, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, απαντώντας στο νέο πακέτο κυρώσεων που ανακοίνωσε η Βρετανία για τη δραστηριότητα των εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, γνωστοποίησε τη δέσμη αντιμέτρων λίγη ώρα αφότου ο Βρετανός ομόλογός του, Εντ Μίλιμπαντ, εξαπέλυσε σφοδρές κατηγορίες στο βρετανικό κοινοβούλιο. Η απόφαση δεν εξαντλείται στο διπλωματικό λουκέτο στην Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ προχωρά στην άμεση αποπομπή των Βρετανών εκπροσώπων από το Διεθνές Κέντρο Συντονισμού και Υποστήριξης της Γάζας στην πόλη Κιριάτ Γκατ, όπου μέχρι σήμερα συμμετείχαν υπό αμερικανική εποπτεία.

Αποβολή από τη Ραμάλα και απαγορεύσεις εισόδου

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή πλευρά τερματίζει κάθε βρετανική εκπαιδευτική αποστολή προς τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα. Συμπληρωματικά, συντάχθηκε λίστα με 12 Βρετανούς δημόσιους αξιωματούχους στους οποίους απαγορεύεται στο εξής η είσοδος στην ισραηλινή επικράτεια, με το Τελ Αβίβ να τους καταλογίζει αντισημιτική και αντι-ισραηλινή δράση.

«Όποιος κινείται εναντίον του Ισραήλ, το Ισραήλ θα κινηθεί εναντίον του», διεμήνυσε ο Σάαρ. Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας ανέβασε τους τόνους ακόμη ψηλότερα, σημειώνοντας πως ο λαός του του δεν επέστρεψε στη γη της ύστερα από 2.000 χρόνια για να την παραδώσει «κάτω από τις πιέσεις ισλαμιστών και woke κύκλων». Προειδοποίησε μάλιστα ότι όσοι υιοθετούν ανάλογη γραμμή θα χάσουν την επιρροή και τον ρόλο τους στις εξελίξεις της περιοχής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάλογων μέτρων και εις βάρος άλλων δυτικών πρωτευουσών.