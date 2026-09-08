Έστειλε μητέρα και πατριό φυλακή για 599 ημέρες πριν ομολογήσει το ψέμα για τη σεξουαλική κακοποίηση

Εναντίον της 19χρονης σήμερα κόρης έχει ξεκινήσει έρευνα, ωστόσο υπάρχουν ερωτήματα πώς κατάφερε να ξεγελάσει τις αρχές

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Έστειλε μητέρα και πατριό φυλακή για 599 ημέρες πριν ομολογήσει το ψέμα για τη σεξουαλική κακοποίηση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 19χρονη κοπέλα ομολόγησε ότι ψευδομαρτύρησε για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση από τη μητέρα και τον πατριό της.
  • Η μητέρα και ο πατριός της κρατήθηκαν φυλακισμένοι για 599 ημέρες πριν να αθωωθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελβετίας.
  • Η Εισαγγελία Ανηλίκων της Ζυρίχης έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον της 19χρονης για ψευδή κατηγορία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και παράνομη στέρηση ελευθερίας.
  • Η ομολογία της νεαρής επιβεβαιώθηκε χωρίς ενδείξεις πίεσης ή εξαναγκασμού για την ανάκληση των κατηγοριών.
  • Οι ψευδείς καταγγελίες οδήγησαν στην προσωρινή τοποθέτηση της ίδιας και των αδελφών της σε ανάδοχες οικογένειες.
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Μία υπόθεση δικαστικής πλάνης αποκαλύφθηκε στην Ελβετία, που στοίχισε σε ένα ζευγάρι την ελευθερία του για σχεδόν δύο χρόνια, μετά την καταγγελία της ανήλικης κόρης, ότι την κακοποίησαν σεξουαλικά και σωματικά.

Η μητέρα και ο πατριός μίας 14χρονης τότε, 19 ετών σήμερα, αποφυλακίστηκαν, αφού η κόρη παραδέχτηκε ενώπιον ελβετικού δικαστηρίου ότι είχε ψευδομαρτυρήσει.

Τότε δικαστήριο της Ζυρίχης έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της έφηβης είχαν «υψηλή πιθανότητα αξιοπιστίας» και καταδίκασε τον πατριό της σε τρία χρόνια φυλάκισης, ενώ η μητέρα της καταδικάστηκε σε ποινή 22 μηνών τον Ιούλιο του 2021.

Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι οι καθηγητές της είχαν δηλώσει στο δικαστήριο ότι ήταν γνωστό ότι έλεγε ψέματα τακτικά και είχε αναφέρει ότι άκουγε φωνές στο κεφάλι της. Μετά από έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο το 2023, ο πατριός καταδικάστηκε σε 50 μήνες για βαριά σωματική βλάβη και πολλαπλές κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, ενώ η μητέρα καταδικάστηκε σε 47 μήνες για συνέργεια.

Η 19χρονη σήμερα, έχει αποσύρει τις κατηγορίες της, και το Ανώτατο Δικαστήριο έχει έκτοτε ακυρώσει τις καταδίκες των γονιών της, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα «Tages-Anzeiger».

Στην ομολογία της, δήλωσε ότι είχε πει ψέματα επειδή «ήθελε μόνο την ελευθερία της», σύμφωνα με τη δημοσίευση, προσθέτοντας ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία εκείνη την εποχή.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων της Ζυρίχης έχει έκτοτε ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον της νεαρής γυναίκας για ψευδή κατηγορία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και παράνομη στέρηση της ελευθερίας.

Μια προκαταρκτική έρευνα επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της ομολογίας της νεαρής γυναίκας και δεν αποκάλυψε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι είχε υποστεί πιέσεις για να ανακαλέσει τις κατηγορίες της.

Μετά την ομολογία της, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το πώς κατάφερε η έφηβη να εξαπατήσει τις αρχές. Οι αρχικές καταγγελίες της ήταν εξαιρετικά λεπτομερείς, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών όπου δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές, καθώς και ξυλοδαρμό με ηλεκτρική σκούπα και καρέκλες από τη μητέρα και τον πατριό της.

Περιέγραψε επίσης ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατριό της στο σαλόνι και στον κήπο και δήλωσε στο δικαστήριο ότι φορούσε πολλά στρώματα ρούχων για να προστατευθεί από την κακοποίηση.

Οι ψευδείς κατηγορίες της οδήγησαν στην τοποθέτησή της και των μικρότερων αδελφών της σε ανάδοχες οικογένειες.

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