«Συναισθηματικό τρενάκι του λούνα παρκ» - Οι ένορκοι της Lindsay Clancy μιλούν για την κακοδικία

Snapshot Η επιτροπή ενόρκων στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι δεν κατέληξε σε ομόφωνη ετυμηγορία λόγω διαφωνίας ενός μέλους σχετικά με την αθωότητα λόγω παραφροσύνης.

Οι ένορκοι περιέγραψαν τις συζητήσεις ως συναισθηματικά φορτισμένες και γεμάτες συγκρούσεις, με έντονες αντιπαραθέσεις και δάκρυα.

Η Κλάνσι παραδέχτηκε τις δολοφονίες, αλλά η υπεράσπισή της υποστήριξε ότι έπασχε από επιλόχειο ψύχωση, ενώ οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η πράξη ήταν υπολογισμένη.

Ο δικαστής κήρυξε την κακοδικία, αφήνοντας αβέβαιο το μέλλον της υπόθεσης και ανοίγοντας το ενδεχόμενο δεύτερης δίκης με νέο σώμα ενόρκων.

Οι ένορκοι ελπίζουν να αποφευχθεί δεύτερη δίκη, αλλά αν γίνει, σκοπεύουν να στηρίξουν την Κλάνσι. Snapshot powered by AI

Οι ένορκοι στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι έκαναν τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με τις μυστικές διαβουλεύσεις και τι οδήγησε στο αδιέξοδο πριν η υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ καταλήξει σε κακοδικία.

Τρεις γυναίκες ένορκοι -συμπεριλαμβανομένης της προϊσταμένης- δήλωσαν στο NBC ότι η επιτροπή ήταν έτοιμη να εκδώσει ετυμηγορία ότι η Κλάνσι δεν ήταν ένοχη λόγω παραφροσύνης για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, αλλά μία ένορκος δεν συμφωνούσε.

Ο εισηγητής είπε ότι ο άνδρας ένορκος «παραδέχτηκε ότι είχε εύλογες αμφιβολίες» για την ποινική της ευθύνη, αλλά δεν θα συμφωνούσε με μια ετυμηγορία αθωότητας.

Η Κλάνσι δεν έχει αρνηθεί τις δολοφονίες, αλλά οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι έπασχε από επιλόχειο ψύχωση. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι πήρε μια υπολογισμένη απόφαση.

Οι ταυτότητες των εννέα γυναικών και των τριών ανδρών που συμμετείχαν στο δικαστήριο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και ο δικαστής απαγόρευσε οποιαδήποτε φωτογράφιση ή βιντεοσκόπησή τους κατά τη διάρκεια της δίκης για να διατηρήσει την ανωνυμία τους.

Αλλά στις ΗΠΑ, μόλις ολοκληρωθεί μια υπόθεση, οποιοσδήποτε ένορκος μπορεί να επιλέξει αν θα μιλήσει δημόσια ή όχι για την υπόθεση και τις διασκέψεις του. Οι ένορκοι συχνά επιλέγουν να μιλήσουν - μερικοί μάλιστα γράφουν βιβλία - μετά από υποθέσεις υψηλού προφίλ όπως αυτή της Κλάνσι.

Το BBC, το οποίο ήταν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της υπόθεσης, επιβεβαίωσε ότι οι τρεις γυναίκες που μίλησαν με το NBC ήταν στην επιτροπή των ενόρκων.

«Απαίσια υπόθεση, σαν συναισθηματικό τρενάκι του λούνα παρκ»

Στη συνέντευξη με το τοπικό NBC10, θυγατρικό του NBC στη Βοστώνη, η οποία προβλήθηκε την Τρίτη, η πρόεδρος της επιτροπής ενόρκων - μια συνταξιούχος δασκάλα πέμπτης δημοτικού - χαρακτήρισε την αδυναμία έκδοσης ετυμηγορίας στην υπόθεση «απαίσια» και «συναισθηματικό τρενάκι του λούνα παρκ».

Η πρόεδρος της επιτροπής ενεργεί ως εκπρόσωπος ενόρκων σε οποιαδήποτε νομική υπόθεση στις ΗΠΑ, που σημαίνει ότι είναι το άτομο που εκδίδει την ετυμηγορία και στέλνει σημειώματα στον δικαστή εκ μέρους της 12μελούς επιτροπής.

Είπε ότι οι συζητήσεις ήταν δύσκολες και γεμάτες με «πολλά κλάματα» και «πολλά δάκρυα και μετά αγκαλιές».

«Ήμουν τόσο λυπημένη, τόσο λυπημένη που δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια ετυμηγορία για τη Λίντσεϊ. Ήταν τόσο σπαρακτικό», πρόσθεσε.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, οι τρεις γυναίκες δήλωσαν ότι η κριτική επιτροπή συμφώνησε σχεδόν ομόφωνα να εκδώσει την ετυμηγορία της, αλλά ο ένορκος που διστάζει δεν θα άλλαζε γνώμη.

Ο εισηγητής είπε ότι ο μοναδικός ένορκος «παραδέχτηκε ότι είχε εύλογες αμφιβολίες και άρχισα να συμπληρώνω τις φόρμες, ήμουν τόσο ενθουσιασμένος».

Ήταν στα μισά της συμπλήρωσης των φύλλων ετυμηγορίας όταν ο ένορκος που απείχε, ο οποίος, όπως είπε, ήταν άνδρας, συνέχισε: «Αλλά και πάλι δεν πρόκειται να πω ότι δεν είναι ένοχη λόγω παραφροσύνης», λέει ότι είπε στην επιτροπή.

Ο εν λόγω άνδρας δεν έχει εμφανιστεί και δεν έχει απαντήσει σε αυτά τα σχόλια.

Οι τρεις ένορκοι σημείωσαν ότι οι συσκέψεις τους οδήγησαν σε καβγάδες και φωνές, οι οποίες κατά καιρούς ακούγονταν μέσα από τους τοίχους.

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για αντίστοιχες υποθέσεις

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μασαχουσέτης, η Κλάνσι δεν είχε καμία υποχρέωση να αποδείξει την ψυχική της ασθένεια και ότι δεν είχε ποινική ευθύνη. Αντίθετα, η εισαγγελία όφειλε να αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ήταν ποινικά υπεύθυνη όταν σκότωσε τα παιδιά της, δήλωσε προηγουμένως στο BBC η δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης, Ελίζ Χέρσον.

«Δεν προσπαθούσαμε να καταλάβουμε αν δολοφόνησε τα παιδιά. Το έκανε και το παραδέχτηκε», εξήγησε η επικεφαλής στη συνέντευξη με το NBC. «Προσπαθούμε να καταλάβουμε - αν εκείνη τη στιγμή διέκρινε το σωστό από το λάθος».

Οι τρεις ένορκοι σημείωσαν ότι δεν ένιωθαν πεπεισμένοι από την εισαγγελία.

«Όλα αποδείκνυαν ότι αγαπούσε τα παιδιά της, οπότε πρέπει να έπραττε χωρίς να ξέρει τι έκανε», είπε ο υπεύθυνος.

Ένας άλλος ένορκος, ο οποίος εργάζεται για έναν κυβερνητικό εργολάβο άμυνας, είπε ότι ο ένορκος που απέμενε είχε ερωτήσεις σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε η Κλάνσι.

«Είχαμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Μπορούσαμε να δούμε ακριβώς τις ποσότητες», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρχαν νοσοκόμες στην κριτική επιτροπή που μίλησαν γι' αυτό. «Απλώς αγνόησε εντελώς τις πληροφορίες που έδωσαν», πρόσθεσε η κριτική επιτροπή.

Η τρίτη ένορκος, σεφ σε κέντρο ηλικιωμένων, είπε ότι θεώρησε τους εισαγγελείς στην υπόθεση «πολύ, πολύ σκληρούς», προσθέτοντας:«Δεν είχαν καμία μαρτυρία για το χαρακτήρα της Λίντσεϊ όσον αφορά το ότι ήταν κακή μητέρα».

Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς κάλεσαν δεκάδες μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών γιατρών, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι η Κλάνσι είχε πάρει μια υπολογισμένη απόφαση να δολοφονήσει τα παιδιά της στο υπόγειο του σπιτιού τους στη Μασαχουσέτη.

Η ζοφερή υπόθεση οδήγησε σε μια σειρά από δραματικές ανατροπές, καθώς οι ένορκοι συσκέφθηκαν για σχεδόν 40 ώρες σε διάστημα επτά ημερών για να καθορίσουν την τύχη της Κλάνσι. Έδωσαν πολλές φορές το σήμα ότι βρίσκονταν αντιμέτωποι με αδιέξοδο - και σε κάποιο σημείο είπαν στον δικαστή ότι ένα μέλος της επιτροπής δεν ακολουθούσε τις οδηγίες του δικαστή σχετικά με την εύλογη αμφιβολία.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον δικηγόρο υπεράσπισης της Κλάνσι να ζητήσει την απομάκρυνση του ενόρκου που αντιστάθηκε από την επιτροπή - ένα αίτημα που απορρίφθηκε γρήγορα - προτού η επιτροπή δηλώσει ξανά ότι δεν μπορούσε να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση.

Ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν κήρυξε στη συνέχεια κακοδικία την Παρασκευή.

Η κακή δίκη αφήνει τόσο την υπόθεση όσο και το μέλλον της Κλάνσι αβέβαιο, καθώς οι εισαγγελείς αποφασίζουν αν θέλουν να οδηγήσουν την υπόθεση σε δίκη για δεύτερη φορά με νέο σώμα ενόρκων.

Ο δικηγόρος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, έχει δηλώσει έκτοτε ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με τους εισαγγελείς, ώστε η υπόθεση να μην περάσει σε δεύτερη δίκη.

Οι τρεις ένορκοι δήλωσαν στο NBC ότι ελπίζουν να μην υπάρξει δεύτερη δίκη - αλλά αν υπάρξει - και οι τρεις δήλωσαν ότι σκοπεύουν να παραστούν υπέρ της Κλάνσι.

Ζήτησε απονομή χάριτος από τον Τραμπ ο δικηγόρος της Κλάνσι

Ο συνήγορος της γυναίκας που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να παρέμβει προκειμένου να απονεμηθεί χάρη στη Λίντσεϊ Κλάνσι.

Το αίτημα προκαλεί νομικά ερωτήματα, καθώς η Κλάνσι διώκεται βάσει της πολιτειακής νομοθεσίας, ενώ η συνταγματική δικαιοδοσία του προέδρου για απονομή χάρης περιορίζεται αυστηρά σε ομοσπονδιακά αδικήματα. Μιλώντας, ωστόσο, στην τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America» του δικτύου ABC, ο δικηγόρος υπεράσπισης Κέβιν Ρέντινγκτον απηύθυνε το εξής μήνυμα: «Κύριε πρόεδρε, ελπίζω να σκεφτείτε αυτήν τη νεαρή γυναίκα, τι είδους άνθρωπος είναι και όλα όσα έχει περάσει και να εξετάσετε το ενδεχόμενο απονομής χάριτος».

Κληθείς να σχολιάσει το αίτημα της υπεράσπισης, ο Λευκός Οίκος απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση, παραπέμποντας σε προηγούμενες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλύψει την περασμένη εβδομάδα ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση.

Μετά την κήρυξη της κακοδικίας, η οποία προήλθε λόγω αδυναμίας των ενόρκων να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση, ο Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους: «Έκανε κάτι φρικτό, φρικτό. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο».

Παράλληλα, αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα για την 36χρονη, είχε προσθέσει: «Αλλά θα μάθετε σύντομα ποιο θα είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει. Θα υπάρξει τίμημα. Θα είναι ψυχιατρικό ίδρυμα ή φυλακή ή κάτι τέτοιο».

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