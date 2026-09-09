Ταϊλάνδη: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε την δασκάλα σύζυγό του σε νηπιαγωγείο

Ένας αστυνομικός στην Ταϊλάνδη πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγό του σε νηπιαγωγείο όπου εργαζόταν στην περιοχή Μπανγκ Λαμούνγκ σήμερα το πρωί, πριν τραπεί σε φυγή, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 11 το πρωί μέσα σε κτίριο του Δημοτικού Νηπιαγωγείου Nongplalai στην επαρχία Τσονμπούρι, περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μπανγκόκ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για τον Τασαπόνγκ Θόνγκθατς, ο οποίος δολοφόνησε την 48χρονη σύζυγό του, την Παϊλίμ Θόνγκτατς, στον πρώτο όροφο της καντίνας του κτηρίου. Η αστυνομία έχει εντοπίσει τον δράστη σε μια κατοικία και προσπαθεί να τον πείσει να παραδοθεί. Δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρό του.

Τα 44 παιδιά και τρεις ακόμη εκπαιδευτικοί που βρισκόντουσαν στο νηπιαγωγείο την στιγμή της επίθεσης, εκκενώθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσονμπούρι, Ναρίτ Νιραμαϊβόνγκ, διέταξε να κλείσει το σχολείο προσωρινά και να διατεθούν ειδικοί ψυχικής υγείας για την υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Οι ένοπλες επιθέσεις είναι σχετικά σπάνιες στην Ταϊλάνδη, παρά το γεγονός ότι είναι μία χώρα που έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας πυροβόλων όπλων στην Ασία.

Τον Αύγουστο, ένας 14χρονος δολοφόνησε τους παππούδες του πριν κατευθυνθεί στο σχολείο Ντεμπσίριν, όπου άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών και δασκάλων, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους οκτώ άνθρωποι, πριν αυτοκτονήσει.