Ιράν: Δολοφονήθηκε Σουνίτης Κούρδος κληρικός – Οι Φρουροί της Επανάστασης «δείχνουν» ΗΠΑ και Ισραήλ

Snapshot Ο Σουνίτης Κούρδος κληρικός Μαμόστα Μοχάμεντ Νεζάτι δολοφονήθηκε σε τρομοκρατική επίθεση στο βορειοδυτικό Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγορούν κουρδικές αυτονομιστικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από ΗΠΑ και Ισραήλ για την επίθεση.

Η δολοφονία θεωρείται προσπάθεια καλλιέργειας θρησκευτικού διχασμού μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Ο Νεζάτι ήταν μέλος της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ και συνεργαζόταν με θρησκευτικούς φορείς του καθεστώτος.

Οι παραμεθόριες περιοχές του Ιράν με εθνοτικές μειονότητες είναι συχνά πεδία εντάσεων και στοχευμένων επιθέσεων εναντίον κρατικών δυνάμεων και προσώπων. Snapshot powered by AI

Ένας Σουνίτης Κούρδος κληρικός, ο Μαμόστα Μοχάμεντ Νεζάτι, έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης στο βορειοδυτικό Ιράν, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, αποδίδοντας την ευθύνη της επίθεσης σε κουρδικές αυτονομιστικές οργανώσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η περιφερειακή διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης στο Δυτικό Αζερμπαϊτζάν τόνισε ότι η δολοφονία του τοπικού θρησκευτικού ηγέτη αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια καλλιέργειας θρησκευτικού διχασμού μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών, με στόχο την υπονόμευση της σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι ο Νεζάτι ήταν μέλος της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, διατηρώντας πολυετή συνεργασία με θρησκευτικούς και εκπαιδευτικούς φορείς που υπάγονται στο καθεστώς.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά στοχευμένων επιθέσεων, καθώς τον περασμένο Ιούλιο είχε δολοφονηθεί από αγνώστους ο Μολάβι Μοχάμεντ Ανβάρ Ρίγκι εξέχων Σουνίτης θρησκευτικός ηγέτης και ιμάμης στην περιοχή των Μπαλούχων στη νοτιοανατολική συνοριακή πόλη Μιρτζαβέ.

Οι παραμεθόριες περιοχές του Ιράν με ισχυρές εθνοτικές μειονότητες, όπως το Σιστάν-Μπαλουχιστάν και οι δυτικές κουρδικές επαρχίες, βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο εντάσεων και ενόπλων επιθέσεων που καταφέρονται εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και προσώπων προσκείμενων στην κρατική εξουσία.

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