Επίθεση με drone στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο New Andros στο Ιράκ - Σώοι οι δύο Έλληνες ναυτικοί

Σώοι και καλά στην υγεία τους είναι ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός, οι δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο δεξαμενόπλοιο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ έπλεε μέσα σε ιρακινά χωρικά ύδατα.

Το πλοίο, συμφερόντων της οικογένειας Πολέμη (New Shipping), είχε φορτώσει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ όταν χτυπήθηκε νωρίς το πρωί κοντά στο Αλ Φάο. Από την πρόσκρουση του drone εκδηλώθηκε αμέσως φωτιά, ωστόσο η κινητοποίηση των ιρακινών σκαφών διάσωσης ήταν άμεση και η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν επεκταθεί στο φορτίο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κανένα από τα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, ενώ αυτή την στιγμή το δεξαμενόπλοιο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Κουβέϊτ.

Νυχτερινό μπαράζ πυρών στον Περσικό Κόλπο

Μέχρι στιγμής καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το χτύπημα στο τάνκερ. Κι όμως, το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια ευρύτερη ανάφλεξη στη θαλάσσια ζώνη. Την ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO έκανε γνωστό ότι αρκετά εμπορικά πλοία δέχθηκαν πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας στον βόρειο Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, με συνέπεια ορισμένα εξ αυτών να τεθούν εκτός λειτουργίας. Όπως ανακοινώθηκε από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, οι έρευνες για την ταυτότητα και το σημείο εκτόξευσης του drone συνεχίζονται. Ένα δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Παναμά, χτυπήθηκε από drone στα ιρακινά χωρικά ύδατα, όπως μεταδίδει το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο λιμενικούς αξιωματούχους. Δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο σκάφος, ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός, είναι καλά στην υγεία τους.

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