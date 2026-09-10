Η Ελβετία αποκάλυψε απόρρητα αρχεία για τον «Άγγελο του Θανάτου» – Στο φως πώς διέφυγε τη σύλληψη

Ο φάκελος των 200 σελίδων περιλαμβάνει αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο αποκαλούμενος «Άγγελος του Θανάτου» του Άουσβιτς ενδέχεται να εισήλθε στην Ελβετία με πλαστές ταυτότητες, ενώ καταζητούνταν διεθνώς. Αρχικά, είχε διαταχθεί να παραμείνουν απόρρητα τα έγγραφα έως το 2071.

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Η Ελβετία αποκάλυψε απόρρητα αρχεία για τον «Άγγελο του Θανάτου» – Στο φως πώς διέφυγε τη σύλληψη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ελβετία δημοσιοποίησε φάκελο 200 σελίδων με απόρρητα έγγραφα σχετικά με τον ναζί εγκληματία πολέμου Γιόζεφ Μένγκελε, γνωστό ως «Άγγελο του Θανάτου».
  • Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Μένγκελε ενδέχεται να εισήλθε στην Ελβετία με πλαστές ταυτότητες και ενδεχομένως παρέμεινε εκεί κατά τη διάρκεια της διεθνούς καταδίωξής του.
  • Ο φάκελος περιλαμβάνει αστυνομικές αναφορές, απαγορεύσεις εισόδου και εντάλματα σύλληψης, ενώ ορισμένα τμήματα έχουν απαλειφθεί για την προστασία προσωπικών δεδομένων και πηγών.
  • Η πρόσβαση στα έγγραφα ήταν αρχικά περιορισμένη έως το 2071, αλλά μετά από δικαστική προσφυγή επιτράπηκε η δημοσίευσή τους νωρίτερα.
  • Ιστορικοί εκτιμούν ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων θα βοηθήσει στην εξακρίβωση της παρουσίας του Μένγκελε στην Ελβετία και στην κατάρριψη μύθων γύρω από το θέμα.
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Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Ελβετίας έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα έναν φάκελο 200 σελίδων για τον διαβόητο ναζί εγκληματία πολέμου Γιόζεφ Μένγκελε, τον Γερμανό γιατρό που έμεινε γνωστός ως ο «Άγγελος του Θανάτου» εξαιτίας των φρικιαστικών ιατρικών πειραμάτων που πραγματοποιούσε σε κρατουμένους στο Άουσβιτς.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μένγκελε υπηρέτησε στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς, στην κατεχόμενη από τους ναζί Πολωνία. Εκεί δολοφονήθηκαν περίπου 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν ένα εκατομμύριο ήταν Εβραίοι. Έγινε διαβόητος για τα βάναυσα ιατρικά πειράματα που πραγματοποιούσε σε κρατουμένους, μεταξύ των οποίων και παιδιά, υπό το πρόσχημα της επιστημονικής έρευνας.

Μετά τον πόλεμο, ο Μένγκελε εξασφάλισε ταξιδιωτικό έγγραφο του Ερυθρού Σταυρού χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα, γεγονός που του επέτρεψε να εγκαταλείψει την Ευρώπη. Όπως πολλοί πρώην αξιωματούχοι του ναζιστικού καθεστώτος, πέρασε χρόνια κρυμμένος στη Λατινική Αμερική, ενώ καταζητούνταν διεθνώς για τα εγκλήματά του. Πνίγηκε το 1979, ενώ κολυμπούσε στις ακτές της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, τα έγγραφα που δημοσιοποίησαν οι ελβετικές Αρχές περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες είχαν διαβιβαστεί στην αστυνομία και υποδείκνυαν ότι ο Μένγκελε ενδεχομένως επέστρεψε στην Ελβετία μετά την αρχική διαφυγή του από τη Γερμανία ή ότι σχεδίαζε να εισέλθει στη χώρα με ψεύτικο όνομα.

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Ελβετικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο φάκελος περιέχει πολυάριθμα δημοσιεύματα εφημερίδων, τα περισσότερα από τα οποία επικεντρώνονται στις υποψίες ότι ο Μένγκελε παρέμεινε στην Ελβετία σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και όταν εξακολουθούσε να ισχύει σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης.

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Ο φάκελος περιλαμβάνει επίσης αστυνομικές αναφορές, τμήματα των οποίων έχουν απαλειφθεί. Μεταξύ αυτών βρίσκονται απαγορεύσεις εισόδου και εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Μένγκελε, καθώς και αστυνομικές εκθέσεις σχετικά με έρευνες για υπόπτους που ενδεχομένως του είχαν προσφέρει καταφύγιο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Ελβετίας (FIS) ανακοίνωσε ότι προχώρησε στις «λιγότερες δυνατές απαλείψεις». Εξακολουθούν να προστατεύονται προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων της ομοσπονδιακής διοίκησης που συνδέονται με την FIS και τις υπηρεσίες που προηγήθηκαν αυτής, πληροφορίες οι οποίες καλύπτονται από τη νομική προστασία των πηγών, καθώς και στοιχεία τρίτων προσώπων — με εξαίρεση τα δημόσια πρόσωπα.

Η FIS ανακοίνωσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε ευρύτερη επανεξέταση της πολιτικής της σχετικά με την πρόσβαση σε αρχειακά έγγραφα.

Ιστορικοί που επιδίωκαν να εξακριβώσουν εάν ο Μένγκελε είχε παραμείνει στην Ελβετία την περίοδο κατά την οποία καταζητούνταν ως εγκληματίας πολέμου, χωρίς να συλληφθεί από τις ελβετικές Αρχές, ζητούσαν επί μακρόν πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία.

Οι ελβετικές Αρχές υποστήριζαν ότι, για λόγους ασφαλείας και για την προστασία των προσώπων που κατονομάζονται σε αυτά, τα έγγραφα έπρεπε να παραμείνουν απόρρητα έως το 2071.

Ο ιστορικός Ζεράρ Βέτσταϊν προσέβαλε επιτυχώς αυτούς τους περιορισμούς ενώπιον του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδικτυακή δημοσίευση του φακέλου. Σύμφωνα με τις Αρχές, ορισμένα τμήματα έχουν απαλειφθεί για να προστατευθούν οι πηγές και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.

Ο Βέτσταϊν είχε ήδη εκφράσει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη τον Μάιο, μιλώντας στο ενημερωτικό πρόγραμμα Tagesschau της ελβετικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης SRF. Τη χαρακτήρισε «σημαντικό βήμα», το οποίο θα συμβάλει στην κατάρριψη των μύθων γύρω από την παρουσία του Μένγκελε στην Ελβετία.

Ο φάκελος καταρτίστηκε από την αστυνομική υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας —πρόδρομο των σημερινών ομοσπονδιακών υπηρεσιών πληροφοριών της Ελβετίας— και μεταφέρθηκε στα Ομοσπονδιακά Αρχεία το 2001.

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα ελβετικών μέσων ενημέρωσης, ο Μένγκελε είχε φτάσει στην Ελβετία ήδη από το 1956 με πλαστή ταυτότητα, εμφανιζόμενος ως «Δρ Χέλμουτ Γκρέγκορ». Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του εκδόθηκε τρία χρόνια αργότερα.

Πηγή: Ynetnews

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