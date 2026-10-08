Γερμανία: Αποσύρεται από την κατασκευή του γαλλογερμανικού άρματος μάχης MGCS

Snapshot Η Γερμανία αποφάσισε να αποσυρθεί από το γαλλογερμανικό πρόγραμμα κατασκευής του άρματος μάχης MGCS.

Ο επικεφαλής των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, Φαμπιέν Μαντόν, ανακοίνωσε την αποχώρηση αυτή σε κοινοβουλευτική επιτροπή.

Το πρόγραμμα MGCS, που ξεκίνησε το 2017, είχε ως στόχο την αντικατάσταση των αρμάτων Leopard 2 και Leclerc.

Το έργο αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες και καθυστερήσεις, οδηγώντας στην απόφαση της Γερμανίας να αποχωρήσει. Snapshot powered by AI

Η Γερμανία αποφάσισε να αποσυρθεί από το γαλλογερμανικό πρόγραμμα κατασκευής του άρματος μάχης MGCS, ανακοίνωσε απόψε ο Φαμπιέν Μαντόν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, μιλώντας σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Τα αποτελέσματα του MGCS δεν είναι καλά. Διαπιστώσαμε ότι οι Γερμανοί αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το σχέδιο», είπε ο Γάλλος πτέραρχος.

Παρίσι και Βερολίνο συμφώνησαν το 2017 να εργαστούν για την κατασκευή αυτού του κοινού, γαλλογερμανικού άρματος μάχης (Main Ground Combat System - MGCS) που θα διαδεχόταν το γερμανικό Leopard 2 και το γαλλικό Leclerc, ωστόσο το σχέδιο αυτό αντιμετώπισε δυσκολίες και καθυστερήσεις.