Γερμανία: Αποσύρεται από την κατασκευή του γαλλογερμανικού άρματος μάχης MGCS
«Τα αποτελέσματα του MGCS δεν είναι καλά. Διαπιστώσαμε ότι οι Γερμανοί αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το σχέδιο, είπε ο Γάλλος πτέραρχος Φαμπιέν Μαντόν
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- Η Γερμανία αποφάσισε να αποσυρθεί από το γαλλογερμανικό πρόγραμμα κατασκευής του άρματος μάχης MGCS.
- Ο επικεφαλής των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, Φαμπιέν Μαντόν, ανακοίνωσε την αποχώρηση αυτή σε κοινοβουλευτική επιτροπή.
- Το πρόγραμμα MGCS, που ξεκίνησε το 2017, είχε ως στόχο την αντικατάσταση των αρμάτων Leopard 2 και Leclerc.
- Το έργο αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες και καθυστερήσεις, οδηγώντας στην απόφαση της Γερμανίας να αποχωρήσει.
Η Γερμανία αποφάσισε να αποσυρθεί από το γαλλογερμανικό πρόγραμμα κατασκευής του άρματος μάχης MGCS, ανακοίνωσε απόψε ο Φαμπιέν Μαντόν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, μιλώντας σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή.
«Τα αποτελέσματα του MGCS δεν είναι καλά. Διαπιστώσαμε ότι οι Γερμανοί αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το σχέδιο», είπε ο Γάλλος πτέραρχος.
Παρίσι και Βερολίνο συμφώνησαν το 2017 να εργαστούν για την κατασκευή αυτού του κοινού, γαλλογερμανικού άρματος μάχης (Main Ground Combat System - MGCS) που θα διαδεχόταν το γερμανικό Leopard 2 και το γαλλικό Leclerc, ωστόσο το σχέδιο αυτό αντιμετώπισε δυσκολίες και καθυστερήσεις.