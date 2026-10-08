Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε δεκαεπτά δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά πετρελαίου από το Ιράν

Snapshot Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε 17 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα.

Οι κυρώσεις στοχεύουν στην εξουδετέρωση του σκιώδους στόλου που παρακάμπτει τα διεθνή εμπόδια για την Τεχεράνη.

Οι νέες αμερικανικές ενέργειες και ο ναυτικός αποκλεισμός έχουν διακόψει πλήρως τις εξαγωγικές δραστηριότητες των ιρανικών λιμένων.

Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου παραμένουν σε δεξαμενόπλοια στην ανοιχτή θάλασσα, χωρίς πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Η συμπερίληψη των δεξαμενόπλοιων στη μαύρη λίστα στερεί από την Ισλαμική Δημοκρατία σημαντικά κέρδη σε ξένο συνάλλαγμα. Snapshot powered by AI

Ευρείας κλίμακας τιμωρητικά μέτρα σε 17 πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων ιρανικής προέλευσης, επέβαλε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Οι περιορισμοί στοχεύουν στην εξουδετέρωση των αλυσίδων εφοδιαστικής του λεγόμενου σκιώδους στόλου, που επέτρεψε στην Τεχεράνη να παρακάμψει τα διεθνή εμπόδια και να παραδώσει ενέργεια σε ξένους αγοραστές. Αυτό ανέφερε το υπουργείο των ΗΠΑ, σημειώνοντας τον συντονισμένο χαρακτήρα των ενεργειών κατά των ιδιοκτητών και των χειριστών αυτών των δεξαμενόπλοιων.

Τα νέα μέτρα της Ουάσιγκτον και το καθεστώς ελέγχου των θαλάσσιων οδών γύρω από τις ιρανικές ακτές οδήγησαν σε πλήρη διακοπή των βασικών εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Στους ιρανικούς τερματικούς σταθμούς, οποιεσδήποτε διαδικασίες φόρτωσης πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια, καθώς και αποστράγγισης πρώτων υλών από τις σανίδες που φτάνουν, έχουν σταματήσει εντελώς. Ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμενικών υποδομών έχει ουσιαστικά αποκόψει τις ιρανικές κρατικές εταιρείες από σημαντικούς εξαγωγικούς προορισμούς.

Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εξήγησε ότι υπάρχει πλέον περιορισμένη ποσότητα πρώτων υλών εκτός της περιοχής αποκλεισμού των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους σημερινούς υπολογισμούς Αμερικανών αναλυτών, περίπου είκοσι εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου παραμένουν σε δεξαμενόπλοια που ταξιδεύουν στην ανοιχτή θάλασσα έξω από τα αποκλεισμένα λιμάνια. Η πρόσβαση αυτών των δεξαμενόπλοιων στις διεθνείς αγορές εμποδίζεται πλέον και από νέους κανονισμούς κυρώσεων.

Η συμπερίληψη δεκαεπτά δεξαμενόπλοιων στη μαύρη λίστα στερεί από την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας κρίσιμα κέρδη σε ξένο συνάλλαγμα.