Βρετανία: Πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Snapshot Πλοίο δέχθηκε βλήμα άγνωστης προέλευσης στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκαλώντας πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά στο πλοίο κατασβέστηκε άμεσα.

Η κατάσταση του πληρώματος και το μέγεθος των ζημιών δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συμβάντος παραμένουν άγνωστες.

Οι τοπικές αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Ένα πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα την ώρα που έπλεε σε απόσταση 13 ναυτικών μιλιών δυτικών της Αλ Τζαζίρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ανέφερε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), επικαλούμενη πολλές πηγές.

Η φωτιά κατασβέστηκε. Η κατάσταση του πληρώματος, η έκταση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραμένουν προς το παρόν άγνωστες. Σύμφωνα με την UKMTO, οι τοπικές αρχές διενεργούν έρευνα για το συμβάν.