Κίνα: Συμφώνησε να μειώσει τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε.

Το Πεκίνο συμφώνησε να εφαρμόσει μειωμένους δασμούς σε μια σειρά ευρωπαϊκών προϊόντων συνολικής αξίας περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κίνα: Συμφώνησε να μειώσει τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κίνα συμφώνησε να περιορίσει τις εξαγωγές υβριδικών οχημάτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μείωση κατά αρκετά εκατομμύρια μονάδες σε βάθος τεσσάρων ετών.
  • Το Πεκίνο θα εφαρμόσει μειωμένους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξοικονομώντας 225 εκατομμύρια ευρώ σε δασμούς.
  • Η Κίνα δεσμεύτηκε να διευκολύνει τη χορήγηση αδειών για την εξαγωγή σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών προς την Ευρώπη, για βελτίωση της σταθερότητας των βιομηχανικών αλυσίδων εφοδιασμού.
  • Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο και να πραγματοποιήσουν νέα συνάντηση τον Μάρτιο του 2027, αποφεύγοντας προς το παρόν εμπορική κλιμάκωση.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των συνομιλιών στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.
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Η Κίνα συμφώνησε σήμερα να «περιορίσει» την εξαγωγή υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ, μια απόφαση που ενδέχεται να ανακόψει την άφιξη εκατομμυρίων κινεζικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά τα επόμενα χρόνια, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς.

Το Πεκίνο συμφώνησε επίσης να εφαρμόσει, βάσει της ρήτρας μη διάκρισης μεταξύ των εμπορικών εταίρων (Most-favored-nation clause), μειωμένους δασμούς σε μια σειρά ευρωπαϊκών προϊόντων συνολικής αξίας περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 225 εκατομμυρίων ευρώ σε δασμούς, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου αφού ολοκληρώθηκαν οι κρίσιμες, διήμερες συνομιλίες που είχε στο Πεκίνο.

Τα προϊόντα που επηρεάζονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ελαιόλαδο και τρόφιμα, διευκρίνισε.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος βρισκόταν στην Κίνα για να συνεχίσει έναν διάλογο που είχε ξεκινήσει πριν από λίγους μήνες από μια Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασισμένη να δράσει απέναντι σε ένα εμπορικό έλλειμμα που πλέον φτάνει περίπου το ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα από το 2025, με σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και απασχόληση. Η ΕΕ απειλεί με αντίμετρα ελλείψει χειροπιαστών και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Η Κίνα προειδοποιεί ότι θα αντιδράσει και σκοπός του ταξιδιού του Σέφτσοβιτς ήταν να αποτραπεί μια κλιμάκωση. Το κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τις συνομιλίες επιβεβαιώνει τη βούληση των δύο πλευρών να συνεχίσουν και να εμβαθύνουν τον διάλογο και φαίνεται να απομακρύνει την απειλή μιας άμεσης ανοιχτής αντιπαράθεσης, με αμοιβαίες αυξήσεις δασμών και άλλους περιορισμούς.

Belgium EU General Affairs

Ο Επίτροπος Μάρος Σέφτσοβιτς

ΑΡ

«Ένα πρώτο βήμα»

Τα αποτελέσματα των συνομιλιών θα παρουσιαστούν στους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας, είπε ο Σέφτσοβιτς. «Εκεί θα ληφθεί η τελική απόφαση» για τα επόμενα βήματα, ανέφερε.

«Πρόκειται για ένα κρίσιμο πρώτο βήμα, αλλά είναι μόνο ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία εξισορρόπησης» των εμπορικών σχέσεων, συνέχισε, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

«Όσον αφορά τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά οχήματα, γίνεται λόγος για μείωση κατά αρκετά εκατομμύρια μονάδες, σε βάθος τεσσάρων ετών, των εξαγωγών από την Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι σημαντικότατο», σημείωσε. Διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια προοπτική βασισμένη στις προβλέψεις για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές κινεζικών οχημάτων τα επόμενα χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) χαιρέτισε σε ανακοίνωσή της «μια θετική πρόοδο», επιφυλασσόμενη να επανέλθει αφού αναλύσει λεπτομερώς το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Επιπλέον, η Κίνα είναι «διατεθειμένη να συνεχίσει να διευκολύνει τη χορήγηση αδειών για την εξαγωγή σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών προς την Ευρώπη», ένα μείζον ζήτημα στις σχέσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού μπλοκ και της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως, αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν. Σύμφωνα με αυτό το κείμενο, Βρυξέλλες και Πεκίνο «συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα των παγκόσμιων αλυσίδων βιομηχανικού ανεφοδιασμού».

Η κυριαρχία της Κίνας στις σπάνιες γαίες και η πιθανή εργαλειοποίησή τους αποτελούν μείζονα ευρωπαϊκή ανησυχία, ιδίως ενόψει του ενδεχομένου μιας κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων.

Η Κίνα κυριαρχεί στην εξόρυξη και διύλιση αυτών των πρώτων υλών, οι οποίες είναι απαραίτητες για πολλές βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας. Η εξάρτηση της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ ισχυρή και οι αλυσίδες εφοδιασμού της είχαν πληγεί σοβαρά από τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές το 2025.

Οι Βρυξέλλες και το Πεκίνο συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την τρίτη συνάντηση αυτού του διαλόγου τον Μάρτιο του 2027 και να παραμείνουν σε επικοινωνία μέχρι τότε, αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι δύο πλευρές έχουν πολλά να χάσουν σε μια σύγκρουση, εξαιτίας της ευρωπαϊκής εξάρτησης από τις κρίσιμες κινεζικές προμήθειες και της εξάρτησης της κινεζικής οικονομίας από τις εξαγωγές.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα προσέγγιζαν τις συζητήσεις αυτής της εβδομάδας με μια «ορισμένη ανησυχία», δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άνταμ Ντάνετ, γενικός γραμματέας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα. Οι εταιρείες αντιλαμβάνονται τη σημασία της εμπορικής ανισορροπίας, υποστηρίζουν τη διόρθωσή της, αλλά επιθυμούν να γίνει με τρόπο αναλογικό, στοχευμένο και διαπραγματεύσιμο, ώστε να διατηρηθεί η συνολική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, τόνισε.

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