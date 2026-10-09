Θανατηφόρα πτώση ορειβάτη στην Καλιφόρνια - Έπεσε από κορυφή ύψους 13.000 ποδιών

Snapshot Ο ορειβάτης Μπράιαν Σέιμπερτ βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από γκρεμό στο βόρειο όρος Μόργκαν της Καλιφόρνια.

Η πτώση του ήταν χωρίς ελπίδα επιβίωσης και συνέβη σε μια χαράδρα που ξεκινά από την κορυφή του βουνού.

Η σορός του ανακτήθηκε την Τετάρτη το πρωί λόγω περιορισμένου χρόνου για ασφαλή ανάσυρση.

Η πεζοπορία στο Όρος Μόργκαν θεωρείται πολύ απαιτητική, με μήκος 10,4 μίλια και υψομετρική ανάβαση 4.061 ποδιών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά θανατηφόρα ατυχήματα σε πεζοπόρους στη Σιέρα Νεβάδα. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε ο ορειβάτης Μπράιαν Σέιμπερτ, ο οποίος είχε δηλωθεί αγνοούμενος την περασμένη Κυριακή, και ξεκίνησε μία αναζήτησή του, που κατέληξε στον εντοπισμό του, την Τρίτη.

Οι διασώστες εντόπισαν τον Μπράιαν Σέιμπερτ, 53 ετών, νεκρό στο βόρειο όρος Μόργκαν της, καθώς φέρεται να έπεσε από έναν γκρεμό καθώς κατέβαινε από το επικίνδυνο βουνό.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών και με τη συνδρομή ελικοπτέρων, εντοπίστηκε μία «ανωμαλία» σε μία χαράδρα που ξεκινά από την κορυφή.

Οι διασώστες έφτασαν κοντά του και έκαναν μια τραγική ανακάλυψη. Ο Σέιμπερτ είχε «υποστεί μια πτώση χωρίς ελπίδα επιβίωσης από μια σειρά βράχων στη βάση του χιονοδρομικού διαδρόμου», ανέφεραν οι αρχές.

Η σορός του ανακτήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αφού οι ομάδες διαπίστωσαν ότι δεν θα υπήρχε αρκετός χρόνος μέχρι το τέλος της ημέρας για να πραγματοποιήσουν μια ασφαλή ανάσυρση.

Η πεζοπορία προς την κορυφή του Όρους Μόργκαν θεωρείται πολύ απαιτητική. Οι ορειβάτες πρέπει να διανύσουν 10,4 μίλια και να ανέβουν 4.061 πόδια σε υψόμετρο για να φτάσουν στην κορυφή του βουνού και να επιστρέψουν. Αρκετοί πεζοπόροι της Σιέρα Νεβάδα έχουν αντιμετωπίσει τραγικές συνέπειες τα τελευταία χρόνια.