Νόμπελ Ειρήνης: Έξαλλος ξανά ο Τραμπ που δεν του απονεμήθηκε - «Ούτε που την έχω ξανά ακούσει αύτη»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την αγανάκτησή του που δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Κατηγόρησε τη Νορβηγία και τους υπεύθυνους της βράβευσης για «επονείδιστη και ντροπιαστική απόφαση» και χαρακτήρισε τους βραβευθέντες «εχθρούς του πολιτισμού».

Υποστήριξε πως του άξιζε το βραβείο επειδή, όπως ισχυρίστηκε, έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις για αυτό.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, περυσινή βραβευθείσα με το Νόμπελ Ειρήνης, παρέδωσε το μετάλλιό της στον Τραμπ, θεωρώντας ότι του άξιζε η διάκριση.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Τραμπ έλαβε το νέο «βραβείο ειρήνης» της FIFA, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους του. Snapshot powered by AI

Όπως και πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του χθες Παρασκευή για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας δηκτικά πως «δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν» για τη διακριθείσα, τη νοτιοαφρικανή δικάστρια Νάβι Πιλάι, η βράβευση της οποίας ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Οι ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύονταν από εμένα, τον πρόεδρό σας, θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν έγινε αυτό», τόνισε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Σίρακιουζ (βορειοανατολικά).

«Αυτό είναι ανεξίτηλο στίγμα για τη Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτή την επονείδιστη και ντροπιαστική απόφαση. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια φούχτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντιοι στη δημοκρατία» και «στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού», συμπλήρωσε.

Ο 80χρονος Ρεπουμπλικάνος, ο οποίος εξαπέλυσε πόλεμο εναντίον του Ιράν στα τέλη του Φεβρουαρίου, αφού έστειλε τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις να αιχμαλωτίσουν τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως του άξιζε η τιμητική διάκριση, διότι έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους - αριθμό πάντως μόνο στη φαντασία του Αμερικανού προέδρου.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε πέρυσι το Νόμπελ Ειρήνης, παρέδωσε το χρυσό μετάλλιό της στον Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας πως του «άξιζε», προς μεγάλη ικανοποίηση του τελευταίου.

Αυτό δεν εμπόδισε μολαταύτα τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να ανακοινώσει διάφορες συμφωνίες με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, τη Ντέλσι Ροδρίγκες, την ως την ανατροπή του αντιπρόεδρο του Νικολάς Μαδούρο.

Παρηγοριά για τον κ. Τραμπ ήταν αν μη τι άλλο το ότι έγινε τον Δεκέμβριο του 2025 ο πρώτος που έλαβε με νέο «βραβείο ειρήνης» της FIFA - διάκριση που επέκριναν με οξύτητα πολιτικοί αντίπαλοί του.