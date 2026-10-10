Λουίς Ενρίκε: Εμπλοκή της κόρης του σε θανατηφόρο τροχαίο στην Ισπανία - Νεκρός 20χρονος

Η κόρη του προπονητή, συνοδηγός του αυτοκινήτου και ο οδηγός δεν τραυματίστηκαν

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Λουίς Ενρίκε: Εμπλοκή της κόρης του σε θανατηφόρο τροχαίο στην Ισπανία - Νεκρός 20χρονος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Ολίβα της Βαλένθια σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο με σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, όπου σκοτώθηκε ένας 20χρονος αναβάτης.
  • Η συνοδηγός του αυτοκινήτου ήταν η Σίρα Μαρτίνες, κόρη του προπονητή Λουίς Ενρίκε, η οποία δεν τραυματίστηκε.
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου, Βρετανός με επαγγελματική σχέση με τη Σίρα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
  • Τα τεστ για ναρκωτικά και αλκοόλ ήταν αρνητικά και πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος ήταν ένας απαγορευμένος ελιγμός.
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Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ολίβα της Βαλένθια, στην Ισπανία, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ο 20χρονο αναβάτης.

Η συνοδηγός του αυτοκινήτου, Σίρα Μαρτίνες, κόρη του προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, η οποία δεν τραυματίστηκε. Ο Βρετανός οδηγός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας Βρετανός με τον οποίο η 26χρονη είχε όπως αναφέρεται «επαγγελματική σχέση». Τα τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου (ναρκωτικά και αλκοόλ) ήταν αρνητικά.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος να ήταν «ένας απαγορευμένος ελιγμός» .

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