Λουίς Ενρίκε: Εμπλοκή της κόρης του σε θανατηφόρο τροχαίο στην Ισπανία - Νεκρός 20χρονος

Snapshot Στην Ολίβα της Βαλένθια σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο με σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, όπου σκοτώθηκε ένας 20χρονος αναβάτης.

Η συνοδηγός του αυτοκινήτου ήταν η Σίρα Μαρτίνες, κόρη του προπονητή Λουίς Ενρίκε, η οποία δεν τραυματίστηκε.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, Βρετανός με επαγγελματική σχέση με τη Σίρα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Τα τεστ για ναρκωτικά και αλκοόλ ήταν αρνητικά και πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος ήταν ένας απαγορευμένος ελιγμός. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ολίβα της Βαλένθια, στην Ισπανία, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ο 20χρονο αναβάτης.

Η συνοδηγός του αυτοκινήτου, Σίρα Μαρτίνες, κόρη του προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, η οποία δεν τραυματίστηκε. Ο Βρετανός οδηγός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας Βρετανός με τον οποίο η 26χρονη είχε όπως αναφέρεται «επαγγελματική σχέση». Τα τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου (ναρκωτικά και αλκοόλ) ήταν αρνητικά.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος να ήταν «ένας απαγορευμένος ελιγμός» .