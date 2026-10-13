Μυστήριο με τη δολοφονία διάσημου πλαστικού χειρουργού στην Ισπανία - Τον εκτέλεσαν στην κλινική του

Ο 57χρονος Alexander Aslani δολοφονήθηκε μέσα στην κλινική του μπροστά σε ασθενείς, προσωπικό και τη σύζυγό του - Συνελήφθη 18χρονος Σουηδός

Ανθή Κουρεντζή

Μυστήριο με τη δολοφονία διάσημου πλαστικού χειρουργού στην Ισπανία - Τον εκτέλεσαν στην κλινική του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 57χρονος πλαστικός χειρουργός Alexander Aslani δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μέσα στην κλινική του στη Μαρμπέγια μπροστά σε ασθενείς, προσωπικό και τη σύζυγό του.
  • Συνελήφθη 18χρονος Σουηδός ως ύποπτος για τη δολοφονία, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή και ερευνάται η πιθανή ύπαρξη συνεργών ή εντολέων.
  • Ο Aslani είχε υποβάλει μήνες πριν καταγγελία στην αστυνομία για απειλές που σχετίζονταν με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
  • Η αρχική θεωρία για ξεκαθάρισμα λογαριασμών οργανωμένου εγκλήματος έχει χάσει έδαφος, με τις αρχές να εξετάζουν περισσότερο επαγγελματικές διαφορές ή δυσαρεστημένους πελάτες.
  • Παρά τη σύλληψη, το κίνητρο και το πλήρες πλαίσιο της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα, και η έρευνα συνεχίζεται υπό δικαστική μυστικότητα.
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Συγκλονισμένη παρακολουθεί η Μαρμπέγια τις εξελίξεις γύρω από την εν ψυχρώ δολοφονία του διάσημου πλαστικού χειρουργού Alexander Aslani μέσα στην ίδια του την κλινική.

Ο 57χρονος Γερμανός γιατρός, ιδρυτής της Cirumed Clinic και ιδιαίτερα γνωστός για επεμβάσεις Brazilian Butt Lift, πυροβολήθηκε θανάσιμα το απόγευμα της 7ης Οκτωβρίου μέσα στην κλινική του, μπροστά σε προσωπικό και ασθενείς. Οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για έναν μασκοφόρο άνδρα ντυμένο στα μαύρα, ο οποίος μπήκε στον χώρο, αναζήτησε τον γιατρό και τον πυροβόλησε επανειλημμένα από κοντινή απόσταση, πριν διαφύγει.

Μία ημέρα αργότερα, η ισπανική αστυνομία συνέλαβε έναν 18χρονο Σουηδό ως ύποπτο για τη δολοφονία. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και υπό δικαστική μυστικότητα, με τις αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν όχι μόνο το κίνητρο, αλλά και εάν υπήρχαν συνεργοί ή κάποιος που έδωσε την εντολή για την επίθεση.

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Ο Alexander Aslani

Η εκτέλεση μέσα στην Cirumed Clinic

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 18:00 στην Cirumed Clinic, στην περιοχή Real Panorama, στην ανατολική είσοδο της Μαρμπέγια.

Οι πρώτες κλήσεις στο 112 ανέφεραν έναν άνδρα με καλυμμένο το πρόσωπο και μαύρα ρούχα, ο οποίος είχε ανοίξει πυρ μέσα στην κλινική. Ο Aslani βρέθηκε ακόμη ζωντανός από τους διασώστες, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να σταθεροποιηθεί και υπέκυψε λίγο αργότερα.

Ορισμένα τοπικά μέσα ανέφεραν ότι ο δράστης διέφυγε με μοτοσικλέτα και ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο που τον βοήθησε. Η ακριβής συμμετοχή άλλων προσώπων, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η σύλληψη του 18χρονου

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας συνέλαβε την επόμενη ημέρα έναν 18χρονο Σουηδό, τον οποίο θεωρεί ύποπτο για την εκτέλεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του El País, η έρευνα της Ομάδας Ανθρωποκτονιών της Μαρμπέγια επικεντρώνεται στο να εξακριβωθεί τι ακριβώς οδήγησε στη δολοφονία. Η αρχική θεωρία περί ξεκαθαρίσματος λογαριασμών οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται να έχασε έδαφος, ενώ οι αρχές άρχισαν να εξετάζουν περισσότερο την πιθανότητα σύνδεσης με δυσαρεστημένο πελάτη.

Οι απειλές που είχε καταγγείλει μήνες πριν

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που προέκυψαν μετά τη δολοφονία είναι ότι ο Aslani είχε ήδη απευθυνθεί στην αστυνομία.

Ο γιατρός είχε υποβάλει επίσημη καταγγελία τον Απρίλιο, αναφέροντας ότι δεχόταν απειλές που σχετίζονταν με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Το στοιχείο αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα.

Ξένα μέσα αναφέρουν επίσης ότι λίγο πριν από τη δολοφονία είχε υπάρξει αντιπαράθεση με πελάτη που φέρεται να ζητούσε επιστροφή χρημάτων για αισθητική επέμβαση και να είχε στείλει απειλητικά μηνύματα. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι αρχές εξετάζουν εάν η επίθεση μπορεί να ήταν πληρωμένο συμβόλαιο που σχετιζόταν με δυσαρεστημένο ασθενή. Πρόκειται, ωστόσο, για ερευνητικό σενάριο και όχι για αποδεδειγμένο κίνητρο.

Ο Alexander Aslani είχε περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην πλαστική χειρουργική και είχε δημιουργήσει ένα διεθνές όνομα κυρίως στον χώρο του body contouring.

Από το 2008 έως το 2018 ήταν επικεφαλής των τμημάτων πλαστικής χειρουργικής στα νοσοκομεία Quirón της Μάλαγα και της Μαρμπέγια. Το 2018 ίδρυσε την Cirumed Clinic, η οποία εξελίχθηκε σε προορισμό για ασθενείς από δεκάδες χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της κλινικής, είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 14.000 επεμβάσεις στη διάρκεια της καριέρας του και περισσότερες από 7.000 επεμβάσεις που σχετίζονταν με BBL και γλουτιαία χειρουργική.

Η κλινική του υποστήριζε επίσης ότι είχε αναπτύξει την τεχνική «Supercharged BBL», η οποία συνδύαζε μεταφορά λίπους με εμφυτεύματα, και ότι σχετική επιστημονική εργασία είχε βραβευτεί το 2020 από το περιοδικό Plastic and Reconstructive Surgery.

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Ο γιατρός των influencers και των reality stars

Η φήμη του Aslani είχε ενισχυθεί σημαντικά μέσα από τα social media. Είχε περισσότερους από 200.000 ακολούθους στο Instagram και η κλινική του προσέλκυε ασθενείς από περισσότερες από 40 χώρες.

Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ανάμεσα στους πελάτες του βρίσκονταν γνωστές προσωπικότητες της βρετανικής reality τηλεόρασης και influencers, ενώ μεγάλο ποσοστό της πελατείας του προερχόταν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, η δημόσια εικόνα του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με μια πολυτελή εκδοχή της αισθητικής χειρουργικής: διεθνείς πελάτες, έντονη παρουσία στα social media και ακόμη και ιδιωτική βίλα ανάρρωσης για ασθενείς της κλινικής.

https://www.instagram.com/p/DY9LTFdjPut/

Μια καριέρα με επιτυχίες αλλά και αντιπαραθέσεις

Μετά τον θάνατό του, ορισμένα βρετανικά και ισπανικά μέσα επανέφεραν στο προσκήνιο και παλαιότερες καταγγελίες ή επαγγελματικές διαμάχες.

Ο Aslani δεν διέθετε άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2016, έπειτα από περιορισμούς που είχαν επιβληθεί από το General Medical Council ήδη από το 2012. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δημόσιες εγγραφές δεν διευκρινίζουν επακριβώς τι οδήγησε στην απώλεια της άδειας.

Παράλληλα, πρώην ασθενείς είχαν κατά καιρούς διατυπώσει παράπονα για χειρουργικά αποτελέσματα και μετεγχειρητική φροντίδα. Αυτές οι καταγγελίες δεν πρέπει να συγχέονται με την τρέχουσα ποινική έρευνα ούτε αποτελούν απόδειξη ότι συνδέονται με τη δολοφονία του.

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Ο Alexander Aslani

Η Μαρμπέγια και η σκιά του οργανωμένου εγκλήματος

Η δολοφονία Aslani αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στη Μαρμπέγια και τη μακρά παρουσία διεθνών εγκληματικών δικτύων στην Costa del Sol.

Τοπικά μέσα έχουν καταγράψει σειρά πυροβολισμών στην περιοχή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρά τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του «Plan Costa del Sol», μιας ειδικής αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην επαρχία της Μάλαγα.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Aslani οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει σύνδεση με εγκληματικές οργανώσεις. Αντίθετα, τα νεότερα δημοσιεύματα στρέφουν περισσότερο την έρευνα προς πιθανή επαγγελματική διαφορά ή δυσαρεστημένο πελάτη.

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Ο Alexander Aslani

Η αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου

Ο Ιατρικός Σύλλογος της Μάλαγα καταδίκασε τη δολοφονία, κάνοντας λόγο για περιστατικό «εξαιρετικής σοβαρότητας» και εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του γιατρού.

Ο Aslani ήταν πατέρας δύο παιδιών και εργαζόταν στην κλινική μαζί με τη σύζυγό του, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα.

Παρά τη σύλληψη του 18χρονου, το κεντρικό μυστήριο παραμένει άλυτο.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο νεαρός ενήργησε μόνος του ή αν η επίθεση οργανώθηκε από τρίτους. Οι προηγούμενες απειλές, οι διαφορές με ασθενείς και το ενδεχόμενο πληρωμένου χτυπήματος αποτελούν διαφορετικά κομμάτια που επιχειρεί να συνδέσει η αστυνομία.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεδειγμένη.

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