Ιστορίες φρίκης στο CNN: Οι Αμερικανοί που δίνουν εντολές για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Snapshot Η έρευνα του CNN αποκαλύπτει τη συστηματική σεξουαλικήκοποίηση παιδιών μέσω διαδικτυακών κυκλωμάτων, με σημαντικό αριθμό Αμερικανών ως αγοραστές του παράνομου υλ από τις Φιλιππίνες.

Περίπου μισό εκατομμύριο στις Φιλιππίνες εκμεταλλεύονται σεξουαλικά για ζωντανές μεταδόσεις και περιεχόμενο, ενώ γυναίκες μέλη των οικογενειών τους συχνά διευκολύνουν την κακοποίηση.

Οι ζωντανές μεταδόσεις και οι κρυπτογραφημένες πλατφόρμες δυσχεραίνουν την επιβολή του νόμου, ενώ πολιτικές προτεραιότητες στις ΗΠΑ έχουν παρεμποδίσει τις έρευνες και την καταπολέμηση του φαινομένου.

Η υπόθεση του Κέρι Λι Σάκμαν, Αμερικανού που κατηγορήθηκε για καθοδήγηση κακοποίησης παιδιών, οδήγησε σε καταδίκη και αποκαλύπτει τον ρόλο των μεσαζόντων και των διεθνών δικτύων.

Τα θύματα όπως η Κέιτ και η Ίσα αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες και δυσκολίες αποκατάστασης, ενώ οι δράστες λαμβάνουν ποινές που συχνά θεωρούνται ανεπαρκείς σε σχέση με τη ζημιά που προκαλούν. Snapshot powered by AI

Μία συγκλονιστική έρευνα παρουσιάζει το αμερικανικό δίκτυο CNN για τα παγκόσμια κυκλώματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τους Αμερικανούς «πελάτες» αλλά τις συνταρακτικές ιστορίες των θυμάτων.

Ένα από τα θύματα μίλησε στο CNN και το όνομά της έχει αλλάξει σε Κέιτ προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητά της. Η Κέιτ κουνιέται νευρικά στη θέση της, ενώ ένας κάμεραμαν προετοιμάζει το πλάνο. Οι κάμερες την κάνουν να νιώθει άγχος και δεν θέλει να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της, καθώς περιγράφει στο CNN τι έκανε όταν ήταν 13 ετών.

Ήταν η κορύφωση της πανδημίας του κορονοϊού ο πατέρας της Κέιτ είχε μόλις χάσει τη δουλειά του. Για να βγάλει τα προς το ζην για την οικογένεια, η υιοθετημένη μεγαλύτερη αδελφή της, η Λορέιν, έβαλε την Κέιτ μπροστά από την κάμερα. Το CNN χρησιμοποιεί ψευδώνυμα και για τις δύο αδελφές, προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή της Κέιτ.

Η Λορέιν έκανε σεξουαλική εργασία στο διαδίκτυο για κάποιο διάστημα όταν ζήτησε από την Κέιτ να αναλάβει μερικούς πελάτες που η ίδια δεν είχε χρόνο να δει. Δύο από τους γείτονές της οικογένειας έκαναν παρόμοια εργασία και «δανείζονταν» την Κέιτ περιστασιακά όταν οι πελάτες τους ζητούσαν κάποιο νεότερο κορίτσι.

Στην αρχή, η Κέιτ υποδυόταν τη σύντροφο των πελατών και τους ρωτούσε τι κάνουν και πώς πέρασαν τη μέρα τους. Στη συνέχεια οι πελάτες άρχισαν να ζητούν από την Κέιτ να φορέσει εσώρουχα και να χορέψει.

Μετά είπαν ότι ήθελαν να την στραγγαλίσουν, να την μαστιγώσουν και της ζήτησαν να χρησιμοποιήσει ερωτικά βοηθήματα την ώρα που εκείνοι την παρακολουθούσαν. Ο χειρότερος φόβος της ήταν ότι η κακοποίησή της δεν θα περιοριζόταν μπροστά στην κάμερα και ότι μια μέρα ο κακοποιητής θα εμφανιζόταν στο σπίτι της στις Φιλιππίνες και θα την υποχρέωνε να κάνει ό,τι θέλει εκείνος.

Ένας Αμερικανός άνδρας της είχε πει ότι ήθελε να τη βιάσει με το όπλο του. Η ιστορία της Κέιτ επαναλαμβάνεται σε σπίτια σε ολόκληρες τις Φιλιππίνες, όπου σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά αναγκάζονται να παράγουν σεξουαλικό περιεχόμενο με σκοπό το κέρδος, κυρίως για άνδρες από τη Δύση, σύμφωνα με έκθεση του 2023 του International Justice Mission (IJM), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που προστατεύει από τη βία τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Στοιχεία που δείχνουν την αγορά υλικού παιδικής πορνογραφείας από τις ΗΠΑ για το διάστημα από το 2020 έως το 2022.

Οι Φιλιππίνες αποτελούν το επίκεντρο της βιομηχανίας υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα εγκλήματα στο διαδίκτυο. Από το 2015 έως το 2023, οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Φιλιππινέζικο Συμβούλιο κατά του Ξεπλύματος Χρήματος (AMLC).

Από το 2020 έως το 2022, οι Αμερικανοί ξόδεψαν περισσότερα από 7 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομο περιεχόμενο παιδικής κακοποίησης από τις Φιλιππίνες, σύμφωνα με την έκθεση του AMLC. Ο αριθμός αυτός δεν αποτυπώνει επαρκώς την έκταση του προβλήματος. Το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών πωλείται συχνά για λίγα μόνο δολάρια ανά εικόνα ή για πρόσβαση σε ζωντανή μετάδοση, οπότε ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και κατ' επέκταση παιδιά.

Συνήθως άνδρες από την Δύση παρακολουθούν την κακοποίηση των παιδιών και γυναίκες μέλη της οικογένειας των θυμάτων είναι αυτές που εκθέτουν τα παιδιά σε κακοποίηση. Από τις 50 γυναίκες που συνελήφθησαν πέρυσι για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο, οι 32 ήταν μητέρες, ανέφερε η Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων, επισημαίνοντας παρόμοια στατιστικά στοιχεία για το 2026.

«Ο μόνος λόγος για τον οποίο κακοποιούν ένα παιδί και το μεταδίδουν ζωντανά είναι επειδή κάποιος στις ΗΠΑ είναι πρόθυμος να πληρώσει για αυτή την κακοποίηση», λέει ο Τζον Τανάγκο, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών στο Διαδίκτυο του IJM.

Ένας από αυτούς τους Αμερικανούς άνδρες που, από απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων, κατεύθυνε τη σεξουαλική κακοποίηση της Κέιτ και άλλων παιδιών, ήταν ο Κέρι Λι Σάκμαν από το Μέριλαντ, ηλικίας 60 ετών, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως διευθυντής νυχτερινών λειτουργιών σε μια εταιρεία logistics.

Αυτή η συνομιλία μέσω μηνυμάτων έχει αναπαραχθεί με βάση τα αρχεία της αστυνομίας και δείχνει τη συνομιλία της θείας της Κέιτι Che Che με έναν αγοραστή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων

«Μου ζητούσαν συγγνώμη και προσεύχονταν στον Κύριο»

Η Ίσα κάθεται ανάμεσα στα μικρά ξαδέλφια της σε ένα καταφύγιο, όπου ζουν πλέον αφού διασώθηκαν από τις θείες τους, οι οποίες μετέδιδαν ζωντανά σε «πελάτες» την κακοποίησή τους. Όταν ρωτήθηκαν πόσο χρονών ήταν όταν άρχισαν όλα αυτά, ο μικρότερος σήκωσε το ανοιχτό του χέρι για να δείξει τον αριθμό «πέντε».

Η Ίσα, που είναι πλέον 14 ετών, είπε ότι ήταν πολύ μικρή για να καταλάβει γιατί οι άνδρες ήθελαν να τη δουν γυμνή. Όταν όμως οι θείες της την βιντεοσκοπούσαν την ώρα του μπάνιου, ήξερε ότι το έκαναν επειδή τους το είχαν πει άνδρες από το εξωτερικό.

Η κακοποίηση που υπέστησαν από τις θείες τους έχει τεκμηριωθεί λεπτομερώς σε δικαστικά έγγραφα και συνεντεύξεις εκείνης της εποχής, τα οποία κοινοποιήθηκαν στο CNN. Μία από αυτές υιοθέτησε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Lollie Pop» (γλειφιτζούρι), έναν ευρέως γνωστό όρο για το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διαφημίζοντας ξεκάθαρα όχι μόνο τον εαυτό της αλλά και τα παιδιά στα οποία είχε πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της Ίσα και των ξαδέλφων της.

Σε μηνύματα στο WhatsApp, η θεία της Ίσα, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Rosy», ρωτά έναν Ελβετό πολίτη αν θέλει να δει βίντεο με νεαρά κορίτσια. «Δεν μπορείς να τα βρεις στο διαδίκτυο… γιατί είναι ανήλικες», λέει. Η άλλη θεία της, η «Che-che», προσπαθεί να διαπραγματευτεί την τιμή.

Ο Ελβετός υπήκοος έγινε τακτικός πελάτης τους, στέλνοντας μηνύματα κειμένου και περιγραφές εικόνων που δείχνουν με λεπτομέρεια την κακοποίηση που υπέστη η Ίσα μετά από τις εντολές του. Ένας από τους λογαριασμούς PayPal που συνδέονταν με τη Rosy βρέθηκε να περιέχει πάνω από 3.500 δολάρια, τα οποία φέρεται να ήταν έσοδα από το περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.

Η Ίσα είπε ότι οι άνδρες για τους οποίους εμφανιζόταν μπροστά στην κάμερα βρίσκονταν σε διαφορετικές ζώνες ώρας και περίμεναν να είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Οι θείες της την ξυπνούσαν ακόμη στη μέση της νύχτας και την άφηναν να κοιμηθεί μόνο όταν τελείωνε. «Στο τηλέφωνο μιλούσαν ξένοι. Όταν με καλούσαν, τότε με χρειάζονταν», θυμάται. «Μετά μου ζητούσαν συγγνώμη και προσεύχονταν στον Κύριο».

Οι θείες τους είπαν να κρατήσουν μυστικό την κακοποίηση τους, ένα βαρύ φορτίο για τα παιδιά που δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τι έκαναν. Καταλάβαιναν μόνο ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό. «Είναι ότι φοβόσουν και δεν είχες πραγματικά κανέναν να το πεις», λέει η Ίσα.

Η υπόθεσή τους οδήγησε στην καταδίκη ενός άνδρα στην Ελβετία και σε έρευνα για έναν άνδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τους σημερινούς κηδεμόνες της Ίσας.

Οι ομαδικές συζητήσεις από κοινότητες όπου διακινείται το υλικό και ο «τιμοκατάλογος» CNN

«Ψάχνεις για “καραμέλες”;»

Το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι εξαιρετικά προσβάσιμο στους χρήστες του διαδικτύου. Αρκούν μόνο μερικά κλικ για να μεταβεί κανείς από δημόσιους ιστότοπους σε ιδιωτικές ομαδικές συζητήσεις όπου πωλείται άσεμνο περιεχόμενο.

Το CNN επισκέφθηκε αρκετές ομάδες στο Telegram που διαφημίζουν αυτό το υλικό και ήρθε σε επαφή με χρήστες που ισχυρίζονταν ότι πωλούν βίντεο με γραφικές σκηνές κακοποίησης παιδιών. Μόλις μπουν στις ομαδικές συζητήσεις, οι χρήστες μπορούν είτε να αγοράσουν υπάρχον περιεχόμενο είτε να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή με πιο συγκεκριμένα αιτήματα για κακοποίηση παιδιών.

Μέσα σε λίγα λεπτά από τη συνομιλία με έναν πωλητή τέτοιου υλικού, το CNN δέχτηκε την ερώτηση: «Ψάχνεις για καραμέλες, αδερφέ;». Ο όρος «καραμέλες» χρησιμοποιείται συνθηματικά για να αναφερθεί στα παιδιά που κακοποιούνται σεξουαλικά.

Στις ομαδικές συνομιλίες, ορισμένες από τις οποίες αριθμούσαν χιλιάδες χρήστες, υπήρχαν ολόκληρα «μενού» κακοποίησης παιδιών, στα οποία αναγράφονταν η ηλικία και το φύλο των θυμάτων, η σοβαρότητα των διαθέσιμων σεξουαλικών πράξεων και ένας τιμοκατάλογος. Ορισμένα πράγματα στη λίστα στοίχιζαν μόλις έναν καφέ στη Δύση.

Με πρόσβαση σε δικαστικά έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα που παρέχονται από την υπηρεσία παρακολούθησης παραβιάσεων δεδομένων Alerts Bar, το CNN αποκάλυψε τις ταυτότητες περισσότερων από δώδεκα αγοραστών υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που παρήχθη στις Φιλιππίνες, οι οποίοι προέρχονταν από διάφορες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας.

Πρόκειται για άνδρες διαφόρων επαγγελμάτων: σερβιτόροι σε εστιατόρια, ακτιβιστές για την ψυχική υγεία, σύμβουλοι. Ορισμένοι ήταν υψηλού μορφωτικού επιπέδου, άλλοι φοιτητές, σύμφωνα με τα δεδομένα από υπολογιστές και τα προφίλ τους στο LinkedIn. Η ηλικία τους κυμαινόταν από τα 20 έως τα 70 έτη. Ορισμένοι είχαν ονόματα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης και βιογραφικά που αναφέρονταν σε κακοποίηση παιδιών, ενώ επισκέπτονταν συχνά ιστότοπους για τους οποίους είναι γνωστό ότι φιλοξενούν τέτοιο υλικό. Αρκετοί από αυτούς είχαν παιδιά και εγγόνια, σύμφωνα με τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα προσωπικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Ένας από τους Αμερικανούς που έχει καταδικαστεί για την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ηλικίας 7 και 12 ετών στην Φιλιππίνες.

Χρειάζονται χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά

Η μετάβαση των δραστών από το «σκοτεινό διαδίκτυο» σε κρυπτογραφημένες ομάδες συνομιλίας και ζωντανές μεταδόσεις έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατο για τις αρχές επιβολής του νόμου να συμβαδίσουν με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης «αγοράς». Οι παραδοσιακές μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιούν, όπως η διείσδυση σε ομάδες για τον εντοπισμό των δραστών, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστούν σε ζωντανές συναντήσεις καποίησης στο διαδίκτυο.

«Συνήθως, μια έρευνα για παιδικό πορνογραφικό υλικό περιλαμβάνει αρχεία πολυμέσων που ανταλλάχθηκαν ή δημιουργήθηκαν, αλλά με τις ζωντανές μεταδόσεις οι εμπλεκόμενοι έχουν μάθει να μην καταγράφουν τις συνεδρίες τους», δήλωσε ένας ομοσπονδιακός ερευνητής των ΗΠΑ που ασχολείται με υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις κάποιον επ’ αυτοφώρω και να τον κατηγορήσεις για έγκλημα», είπε, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να σχολιάσει το θέμα. Πολιτικά εμπόδια έχουν επίσης παρεμποδίσει τις έρευνες, σύμφωνα με αρκετούς εν ενεργεία και πρώην αξιωματικούς των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου που μίλησαν στο CNN, επίσης ανώνυμα για να αποφύγουν επιπτώσεις στην εργασία τους.

Μία από τις κύριες υπηρεσίες επιβολής του νόμου που έχουν αναλάβει την καταπολέμηση του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις ΗΠΑ είναι η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι αξιωματικοί της HSI διεξάγουν έρευνες για ύποπτους δράστες στις ΗΠΑ και συχνά ανταλλάσσουν πληροφορίες με διεθνείς και τοπικές ομάδες επιβολής του νόμου, ώστε να συλλαμβάνονται οι δράστες και να εντοπίζονται τα θύματα. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της Κέιτ, η οποία διασώθηκε από την Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων μετά από πληροφορία που έδωσαν οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου.

Ο Τσάβεζ συνελήφθη και καταδικάστηκε επειδή είχε στην κατοχή του περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια, ορισμένοι ερευνητές δήλωσαν στο CNN ότι αυτές οι προσπάθειες έχουν παρεμποδιστεί από εσωτερικές προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων και η σκληρή στάση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι της παράνομης μετανάστευσης.

Όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 με την υπόσχεση να στοχεύσει τους μετανάστες χωρίς έγγραφα, σχεδόν το 90% του συνόλου των πρακτόρων της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations) – περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι – ανακατευθύνθηκαν σε δραστηριότητες επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Cato Institute, ένα κέντρο μελετών με έδρα την Ουάσινγκτον.

Δεν είναι σαφές πόσοι αξιωματικοί που ασχολούνταν αποκλειστικά με το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ανακατανεμήθηκαν σε καθήκοντα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE). Ωστόσο ερευνητές δήλωσαν στο CNN ότι οι ανακατατάξεις είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν στοιχεία που δεν ερευνήθηκαν και εκτίμησαν ότι θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Το διαδικτυακό οικοσύστημα της παιδικής πορνογραφίας εξελίσσεται ραγδαία, με ομάδες να εξαφανίζονται και να επανεμφανίζονται με νέα ονόματα κάθε λίγους μήνες για να καλύψουν τα ίχνη τους.«Είναι δύσκολο να ξεκινήσεις μια νέα έρευνα, να σημειώσεις πρόοδο και στη συνέχεια να σε στείλουν μακριά για 60 ημέρες σε αποστολή με θέμα τη μετανάστευση», δήλωσε ένας ερευνητής. «Όταν επιστρέφεις, είναι σχεδόν σαν να πρέπει να ξαναρχίσεις την έρευνα από την αρχή. Η HSI δεν απάντησε στο αίτημα της CNN για σχόλιο.

Το 2010, όταν αξιωματικοί του FBI έκαναν έφοδο στο σπίτι ενός από τους θύτες της Κέιτ, του Κάρι Λι Σάκμαν από το Μέριλαντ, κατάσχεσαν διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές που αποκάλυψαν ότι χρησιμοποιούσε πολλαπλούς λογαριασμούς Skype για να επικοινωνεί με μεσάζοντες και να έχει πρόσβαση σε ζωντανές μεταδόσεις με παιδιά που συμμετείχαν σε σεξουαλικές πράξεις από το 2015.

Το FBI είχε λάβει πληροφορίες από αξιωματικούς της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων, οι οποίοι είχαν αναγνωρίσει τον Σάκμαν από αποδείξεις εμβασμάτων της Western Union που είχαν ανακτηθεί και συνδέονταν με έναν γνωστό διακινητή στις Φιλιππίνες. Μια κοινή έρευνα του FBI και της HSI αποκάλυψε ότι ο Σάκμαν είχε έρθει σε επαφή με αρκετούς άλλους μεσάζοντες, μεταξύ των οποίων και την αδελφή της Κέιτ. Το νεότερο θύμα του Σάκμαν εκτιμάται ότι ήταν μόλις 6 ετών.

Το Skype σταμάτησε τη λειτουργία του από τη Microsoft, το 2025, καθώς η εταιρεία έστρεψε την προσοχή της στο Teams. Σε δήλωσή της, η Microsoft ανέφερε στο CNN ότι λαμβάνει «προληπτικά μέτρα για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την καταστολή της παιδικής εκμετάλλευσης σε όλες τις μορφές της σε όλες τις υπηρεσίες μας». Το CNN κοινοποίησε στη Microsoft τρία από τα ονόματα λογαριασμών Skype του Σάκμαν. Η εταιρεία δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε αν τα είχε κλείσει είτε πριν είτε μετά τη σύλληψή του.

Οι δράστες προσεγγίζουν επίσης τα θύματά τους μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, όπως το Viber, το WhatsApp και το Telegram, σύμφωνα με θύματα και δικαστικά έγγραφα στα οποία είχε πρόσβαση το CNN. Οι εφαρμογές κρυπτογραφημένων μηνυμάτων παρέχουν στους δράστες ένα βαθμό ιδιωτικότητας και καθιστούν δύσκολη την ανίχνευση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο Τέρνερ συνελήφθη και καταδικάστηκε αφού είχε πληρώσει περισσότερα από 29.000 δολάρια για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τις Φιλιππίνες σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Όταν ζητήθηκε από την WhatsApp να σχολιιάσει την έρευνα παρέπεμψε το CNN στον ιστότοπό της, όπου αναφέρεται ότι πραγματοποιεί σάρωση μη κρυπτογραφημένων δεδομένων —συμπεριλαμβανομένων εικόνων προφίλ και περιγραφών— για την ανίχνευση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και βασίζεται σε αναφορές άλλων χρηστών. Κάθε μήνα, όπως αναφέρει, λαμβάνει μέτρα κατά εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών για ύποπτη δραστηριότητα σχετική με παιδική πορνογραφία.

Το Viber, που ανήκει στον ιαπωνικό τεχνολογικό «γίγαντα» Rakuten, αναφέρει ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον εντοπισμό γυμνών εικόνων παιδιών στα «Κανάλια» και τις «Κοινότητές» της. «Διαθέτουμε επίσης μια εξειδικευμένη ομάδα ανθρώπινων διαχειριστών που εξετάζουν τις ενδείξεις και τις αναφορές των χρηστών και λαμβάνουν μέτρα όταν εντοπίζονται παραβιάσεις», ανέφερε σε δήλωσή της.

Το Telegram δημοσιεύει καθημερινή αναφορά σχετικά με τον αριθμό των καναλιών που σχετίζονται με την κακοποίηση παιδιών και τα οποία έχει απαγορεύσει – ισχυριζόμενο ότι έχει κλείσει περισσότερα από 400.000 μέχρι στιγμής το 2026. Ο εκπρόσωπος του Telegram, Ντέβον Σπέρτζεον, αναγνώρισε ότι οι αποκλεισμένοι χρήστες προσπαθούν συχνά να δημιουργήσουν νέους λογαριασμούς, αλλά δήλωσε ότι η εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες για την ταχεία αναγνώριση αυτών των προσπαθειών και απαιτεί όλοι οι λογαριασμοί να συνδέονται με έναν ενεργό αριθμό τηλεφώνου, «καθιστώντας τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες παράκαμψης του αποκλεισμού πιο δαπανηρές, περίπλοκες και επικίνδυνες».

Ο Λιτς από την Φλόριντα που επίσης έχει καταδικαστεί σε συνομιλία του με διακινητές υλικού παιδικής πορνογραφίας παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στις Φιλιππίνες προκειμένου να κακοποιήσει παιδιά. «Μου αρέσουν όλες οι ηλικίες. Τριών ετών είναι το μικρότερο που έχω πάει», γράφει.

Άξια αγάπης

Η Κέιτ, που είναι πλέον 20 ετών και ζει μακριά από την οικογένειά της, λέει ότι κάποτε ονειρευόταν να βρει έναν σύζυγο και κρατούσε όλες τις «πρώτες» της εμπειρίες γι’ αυτόν. Μετά από χρόνια κακοποίησης, όμως, λέει ότι αισθάνεται «βρώμικη».

«Σαν να μην αξίζω να με αγαπήσει κανείς, ή σαν να μην μου επιτρέπεται να έχω σύντροφο στο μέλλον», είπε.

Ο Σάκμαν εκτίει ποινή φυλάκισης 10 ετών, μικρότερη από την τυπική ποινή των 15 ετών για την παραγωγή υλικού παιδικής κακοποίησης, εν μέρει επειδή κατέβαλε στα θύματά του 50.000 δολάρια ως αποζημίωση στο πλαίσιο συμφωνίας παραδοχής ενοχής, σύμφωνα με τα αρχεία της καταδίκης του. Η Κέιτ λέει ότι έλαβε 6.300 δολάρια.

Θα βρίσκεται σε επιτήρηση για άλλα επτά χρόνια, διάστημα κατά το οποίο οι αμερικανικές αρχές ελπίζουν ότι θα έχει χάσει «το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντός του για τη συμμετοχή σε σεξουαλικές δραστηριότητες», όπως αναφέρεται στο έγγραφο.

Στα πρακτικά της καταδίκης του Σάκμαν αναφέρεται η απουσία «σωματικής κακοποίησης που διαπράχθηκε από τον ίδιο τον κατηγορούμενο» ως ελαφρυντικός παράγοντας, αλλά προστίθεται ότι «τα γεγονότα παραμένουν ανησυχητικά». «Ο αριθμός των θυμάτων είναι ασυνήθιστα μεγάλος για μια υπόθεση που, στην ουσία, αφορά παραγωγή», αναφέρεται στο έγγραφο.

Για τη συμμετοχή της στην κακοποίηση, η αδελφή της Κέιτ κατηγορήθηκε για διακίνηση ανθρώπων με επιβαρυντικά στοιχεία και καταδικάστηκε σε 33 χρόνια φυλάκισης, ποινή τριπλάσια από εκείνη του Σάκμαν. Η Κέιτ λέει ότι έχει συγχωρήσει την αδελφή της και επέλεξε να μην καταθέσει εναντίον της στο δικαστήριο.

Στα χρόνια που έχουν περάσει από τη διάσωσή της, η Κέιτ κάνει ψυχοθεραπεία, βρήκε την πίστη και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάρρωσή της. Αυτή τη στιγμή σπουδάζει για να γίνει κοινωνική λειτουργός για να βοηθήσει άλλους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτήν.

Ωστόσο, λέει ότι εξακολουθεί να νιώθει ενοχές για το γεγονός ότι η αδελφή της βρίσκεται στη φυλακή και θεωρεί τον εαυτό της «κατάρα» για την οικογένειά της. «Εγώ είμαι ο κύριος λόγος που η αδελφή μου μπήκε στη φυλακή… Εγώ είμαι ο λόγος για τον οποίο υποφέρουμε.»

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