Μυστική έφοδος των ΗΠΑ στη Βρετανία: Άρπαξαν Αμερικανό διπλωμάτη ύποπτο για παιδική κακοποίηση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρές διπλωματικές αναταράξεις στις ήδη διαταραγμένες σχέσεις των δύο χωρών 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μυστική έφοδος των ΗΠΑ στη Βρετανία: Άρπαξαν Αμερικανό διπλωμάτη ύποπτο για παιδική κακοποίηση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν μυστική επιχείρηση στο Λονδίνο για τη φυγάδευση Αμερικανού διπλωμάτη κατηγορούμενου για παιδική πορνογραφία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των βρετανικών αρχών.
  • Ο διπλωμάτης φέρεται να απήχθη από το διαμέρισμά του στις 25 Αυγούστου μετά από έφοδο και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Η Μητροπολιτική Αστυνομία ενημερώθηκε από τις αμερικανικές αρχές την ίδια ημέρα και συνεχίζει τη συνεργασία για την υπόθεση.
  • Η επιχείρηση προκάλεσε διπλωματικές εντάσεις και συναντήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και βρετανικών υπουργείων.
  • Αρχεία πτήσεων δείχνουν ασυνήθιστη κίνηση αεροσκάφους των ΗΠΑ που συνδέεται με τη μεταφορά του διπλωμάτη, ενισχύοντας τις ανησυχίες για παραβίαση των βρετανικών διαδικασιών δικαιοσύνης.
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Μία περίεργη όσο και σοβαρή αμερικανική επιχείρηση σε βρετανικό έδαφος, εν αγνοία των Βρετανών διεξήχθη στα τέλη του περασμένου μήνα, με στόχο τη φυγάδευση ενός διπλωμάτη των ΗΠΑ, κατηγορούμενου για παιδική πορνογραφία.

Ο πρώην στρατιωτικός των ΗΠΑ, ο οποίος εργαζόταν στην αμερικανική πρεσβεία στο Nine Elms, στο νότιο Λονδίνο, φέρεται να απήχθη μέσα από το διαμέρισμά του, μετά από έφοδο που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 25ης Αυγούστου.

Πηγές υποστηρίζουν ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανακάλυψαν εικόνες παιδικής κακοποίησης στο ακίνητο, αφού ξεκίνησαν έρευνα για τον αδελφό του άνδρα, ο οποίος διαμένει στις ΗΠΑ και κατηγορείται ότι έστελνε υλικό κακοποίησης στον διπλωμάτη.

Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές φέρεται να ενημερώθηκαν μόνο αφού είχε ήδη μεταφερθεί εκτός χώρας, αεροπορικώς.

Οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σχετικά με το αν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παράκαμψαν τις βρετανικές διαδικασίες ποινικής δικαιοσύνης και οδήγησαν σε συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και υπουργοί.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές αρχές την ενημέρωσαν για την έρευνα μόλις στις 25 Αυγούστου – την ημέρα της φερόμενης έφοδου. Ανέφερε: «Στις 25 Αυγούστου, οι αμερικανικές αρχές μας ενημέρωσαν για μια έρευνα που διεξάγουν σχετικά με υποτιθέμενα αδικήματα στο Λονδίνο που αφορούν άσεμνες εικόνες παιδιών. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους σχετικά με το θέμα αυτό.»

Πιστεύεται ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν Φρουροί Ασφαλείας του Ναυτικού, οι οποίοι εξασφαλίζουν την ασφάλεια στην Αμερικανική Πρεσβεία.

Τα αρχεία πτήσεων φαίνεται να δείχνουν μια ασυνήθιστη κίνηση ενός αεροσκάφους μεταφοράς φορτίου που συνδέεται με τις ΗΠΑ περίπου την ώρα της φερόμενης απομάκρυνσης.

Στις 24 Αυγούστου, ένα Boeing 747-4R7F της Kalitta Air, ταξίδεψε από το Σικάγο προς τη βάση RAF Φέρφορντ στο Γκλόστερσαϊρ, όπου η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει σημαντική παρουσία.

Την επόμενη μέρα, το ίδιο αεροσκάφος αναχώρησε και έφτασε στην αεροπορική βάση του Ντόβερ στο Ντελαγουέρ, μετά από ταξίδι διάρκειας επτά ωρών και 11 λεπτών.

Στη συνέχεια, αναχώρησε με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σικάγο, διανύοντας τη διαδρομή σε περίπου μία ώρα και 38 λεπτά.

Το αεροσκάφος είχε καταχωρηθεί ως φορτηγό και, σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων, δεν είχε επισκεφθεί το Φέρφορντ για τουλάχιστον δύο μήνες πριν από το ταξίδι της 25ης Αυγούστου.

Φαίνεται ότι οι αμερικανικές αρχές ενδέχεται να είχαν ζητήσει δικαστική εντολή στις ΗΠΑ πριν από την έφοδο, καθώς η έρευνα επικεντρωνόταν στον αδελφό του διπλωμάτη.

Η διπλωματική διαμάχη φέρεται να έχει φτάσει στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια, με συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν ο Επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, και ανώτεροι υπουργοί, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Εσωτερικών Shabana Mahmood.

Οι ισχυρισμοί αυτοί ενδέχεται να αποδειχθούν ενοχλητικοί για τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ουάσινγκτον και έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις αγγλοαμερικανικές σχέσεις.

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