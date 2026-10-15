Αργεντινή: Βίαια επεισόδια στο Μπουένος Άιρες και συγκρούσεις με την αστυνομία - Βίντεο

Snapshot Στο Μπουένος Άιρες σημειώθηκαν βίαια επεισόδια διαδηλωτών και αστυνομίας κατά τη διάρκεια κινητοποίησης υπέρ των δημόσιων πανεπιστημίων.

Ομάδες διαδηλωτών με κουκούλες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση.

Η διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικάτα και κόμματα της αντιπολίτευσης, είχε αρχικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Οι διαδηλωτές ζητούν τη διατήρηση της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων, με αυτή να είναι η πέμπτη τέτοια κινητοποίηση από την ανάληψη της εξουσίας από τον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι. Snapshot powered by AI

Συγκρούσεις σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Μπουένος Άιρες μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων της τάξης, στο περιθώριο μιας κινητοποίησης υπέρ των δημόσιων πανεπιστημίων, με φόντο τη λιτότητα που προωθεί η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι γύρω από το κοινοβούλιο, μικρές ομάδες διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση.

Στη διαδήλωση αυτήν, που είχε κυλήσει αρχικά ειρηνικά, μετείχαν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικάτα αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης, με αίτημα τη διατήρηση της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτή ήταν η πέμπτη κινητοποίηση για το ίδιο θέμα αφού ανέλαβε την εξουσία στην Αργεντινή ο υπερφιλελεύθερος Χαβιέρ Μιλέι.

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