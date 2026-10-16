Αγγλία: Γυναίκα εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία 89χρονου να δει μια αγελάδα των Χάιλαντς από κοντά

Μια γυναίκα κατάφερε να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία ενός ηλικιωμένου άνδρα από το Έσεξ της Αγγλίας, αφού τον βοήθησε να δει για μια ακόμη φορά μια αγελάδα των Χάιλαντς, από κοντά.

Ο 89χρονος Κρίστοφερ Κουκσέι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία για αυτά τα ζώα από τότε που γνώρισε τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια διακοπών στα Σκωτσέζικα Χάιλαντς, αλλά από τότε που η υγεία του επιδεινώθηκε δεν είχε την ευκαιρία να δει ένα.

Έτσι, η οικογένεια του 89χρονου απηύθυνε έκκληση στο διαδίκτυο με την ελπίδα ότι κάποιος θα μπορούσε να φέρει μια αγελάδα των Χάιλαντς στο σπίτι του στο Μπάσιλντον του Έσεξ.

Το άτομο που κατάφερε να εκπληρώσει αυτήν την επιθυμία ήταν η Κλόη Λούκας, επικεφαλής του «Highland Hideout» το οποίο φιλοξενεί αγελάδες των Χάιλαντς σε διάφορες περιοχές του Έσεξ. «Είμαι τόσο συγκινημένη. Χθες πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μου, κλαίγοντας. Ήταν απλά απίστευτο».

Όπως εξήγησε, έλαβε πολλαπλά μηνύματα από ντόπιους μετά την έκκληση της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και από την κόρη του 89χρονου, την Έλεν Κουκσέι.

«Παρέμεινα ξύπνια όλο το βράδυ της Κυριακής, για να οργανώσω την μεταφορά της αγελάδας», είπε η Λούκας στο BBC. Η αγελάδα, η οποία είναι σχεδόν δύο ετών και ονομάζεται Μάργκαρετ, ζυγίζει περίπου 250 κιλά.

«Έθεσα ως ύψιστη προτεραιότητα μου να φέρω την Μάργκαρετ στον Κρίστοφερ», ο οποίος είναι καθηλωμένος σε κρεβάτι, είπε. «Αυτό που κατάφερα να κάνω είναι κάτι που ποτέ δεν θα σκεφτόμουν, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα», πρόσθεσε, περιγράφοντας την στιγμή που είδε τον 89χρονο να φιλάει την Μάργκαρετ.

«Ήταν μια από τις πιο εκπληκτικές στιγμές που έχω ζήσει», κατέληξε.