Ρουμανία: Η στιγμή που 13χρονος επιτίθεται με μαχαίρι σε καθηγήτρια και συμμαθητή του - Βίντεο

Snapshot Ένας 13χρονος στη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε μια καθηγήτρια και έναν μαθητή.

Ο δράστης είχε αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα μηνύματα που προμήνυαν την επίθεση.

Θεωρείται ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά δεν θα δικαστεί λόγω της ηλικίας του.

Οι αρχές εξετάζουν τον υπολογιστή και το κινητό του για περαιτέρω στοιχεία.

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων του δράστη θυμίζει παρόμοιες επιθέσεις σε σχολεία άλλων χωρών. Snapshot powered by AI

Ένας 13χρονος σε σχολείο της Ρουμανίας μαχαίρωσε και τραυμάτισε μια εκπαιδευτικό και έναν άλλον μαθητή σήμερα, αφού προηγουμένως ανήρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης την πρόθεσή του να επιτεθεί στο σχολείο του.

«Γύρω στις 8.40, ενημερώθηκε η αστυνομία (…) ότι ένας μαθητής της εβδόμης σε σχολείο της Μπιστρίτα επιτέθηκε σε μια καθηγήτρια και σε έναν άλλον μαθητή, με μαχαίρι» ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Η στιγμή της επίθεσης έχει καταγραφεί κάμερες ασφαλείας του σχολείου. Στα πλάνα φαίνεται ο 13χρονος με μάσκα και κράνος να επιτίθεται με μαχαίρι στην καθηγήτρια του μόλις εκείνη βγαίνει από την αίθουσα. Ακολουθεί πάλη προκειμένου η καθηγήτρια να τον αφοπλίσει. Όταν ένας μαθητής σπεύδει να την βοηθήσει δέχεται και εκείνος χτυπήματα με το μαχαίρι.

Μια δικαστική πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ο 13χρονος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά λόγω της ηλικίας του δεν θα δικαστεί. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το αγόρι είχε αναρτήσει μηνύματα στο TikTok, προτρέποντας σε βίαιες πράξεις, όμως οι εισαγγελείς θα πρέπει να ερευνήσουν τον υπολογιστή και το κινητό του πριν καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το αγόρι είχε κάνει αναρτήσεις παρουσιάζοντας τις προθέσεις του, λίγο πριν από την επίθεση. Σε μια φωτογραφία εικονίζεται ένα αγόρι που φωτογραφίζεται στον καθρέφτη μιας τουαλέτας, κρατώντας ένα μαχαίρι και φορώντας ένα κράνος με κάμερα. Κάτω από μια άλλη φωτογραφία, που δείχνει το χέρι του, ένα μήνυμα στα αγγλικά γράφει «αυτό ήταν παιδιά, προετοιμαζόμουν για αυτό επί 8 μήνες, θα τα πούμε στη Βαλχάλα» (σ.σ. στη σκανδιναβική μυθολογία, η αίθουσα του θεού Όντιν όπου πηγαίνουν οι ήρωες που έπεσαν στη μάχη).

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων είναι παρόμοιο με εκείνες που έκανε ο δράστης μιας άλλης επίθεσης σε σχολείο της ανατολικής Πολωνίας αυτόν τον μήνα.