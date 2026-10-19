Oικοδόμος ταξίδεψε 2.000 χιλιόμετρα για τη «γυναίκα των ονείρων του», αλλά εκείνη ήταν ΑΙ

Αναζητούσε σύντροφο και βρέθηκε στην άλλη άκρη της χώρας, πριν ανακαλύψει  ότι είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Oικοδόμος ταξίδεψε 2.000 χιλιόμετρα για τη «γυναίκα των ονείρων του», αλλά εκείνη ήταν ΑΙ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 49χρονος οικοδόμος από τη Βραζιλία ταξίδεψε 2.000 χιλιόμετρα για να συναντήσει τη γυναίκα που πίστευε ότι ήταν η μελλοντική του σύζυγος, η οποία αποδείχθηκε τεχνητή νοημοσύνη.
  • Το προφίλ της «Jéssica Oliveria» στο TikTok με 300.000 ακόλουθους ήταν ψηφιακά δημιουργημένο και χρησίμευε για την προώθηση προϊόντων μέσω TikTok Shop.
  • Ο οικοδόμος αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες και έλαβε βοήθεια από τις τοπικές αρχές για την επιστροφή του και την αντιμετώπιση της απάτης.
  • Η Αστυνομία Minas Gerais δεν έχει λάβει επίσημη καταγγελία για την υπόθεση, αλλά συμβουλεύει τα θύματα παρόμοιων απάτων να απευθύνονται στις αρχές.
  • Παρόμοια περιστατικά με χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης που εξαπατούν άνδρες καταγράφονται συχνά στην περιοχή του Μπέλο Οριζόντε τους τελευταίους μήνες.
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Ένας 49χρονος οικοδόμος από τη Βραζιλία, ο Εντιμάρ Μαρτίνς, πούλησε όλα τα υπάρχοντά του και διένυσε σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα με λεωφορείο για να συναντήσει τη γυναίκα που πίστευε ότι θα γινόταν η μελλοντική του σύζυγος.

Όταν έφτασε στον προορισμό του, ανακάλυψε ότι το προφίλ με το οποίο αλληλεπιδρούσε επί μήνες είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και ότι πίσω από αυτό δεν υπήρχε κανένα πραγματικό πρόσωπο, σύμφωνα με το TV Mirante.

Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό, ο Μαρτίνς είπε ότι γνώρισε τον λογαριασμό με το όνομα Jéssica Oliveria το 2020 και ότι καθ’ όλη αυτή την περίοδο δεν υποψιάστηκε ποτέ την απάτη. Το προφίλ λειτουργούσε στο TikTok με το όνομα χρήστη @JessicaFazendeira, είχε 300.000 ακόλουθους και δημοσίευε βίντεο με μια γυναικεία φιγούρα που είχε δημιουργηθεί από υπολογιστή και έμοιαζε με πραγματική γυναίκα.

Στις 9 Οκτωβρίου, ο εργάτης αποφάσισε να πάει να συναντήσει εκείνη που θεωρούσε τον έρωτα της ζωής του. Για να καλύψει τα έξοδα του ταξιδιού, πούλησε ότι είχε και δεν είχε, αγόρασε ένα εισιτήριο λεωφορείου και ταξίδεψε δύο μέρες στην άλλη άκρη της χώρας.

Στις 11 Οκτωβρίου έφτασε στην πόλη χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, πέρα από το να βρει τη νεαρή. Επισκέφθηκε διάφορα μέρη και μάλιστα πήγε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό για να ζητήσει καθοδήγηση. «Πήγα στο ραδιόφωνο και μου είπαν όχι, ότι αυτό ήταν ψέμα, ότι αυτή η γυναίκα δεν υπάρχει», διηγήθηκε μπροστά στις κάμερες.

Χωρίς χρήματα ούτε γνωστούς, πήγε στο δημαρχείο. Εκεί ομολόγησε σε μια κοινωνική λειτουργό ότι ξεκίνησε το ταξίδι ωθούμενος από τη μοναξιά και την επιθυμία να δημιουργήσει μια σχέση. Ο εργάτης, ο οποίος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, δεν διέθετε επιπλέον εισόδημα για να καλύψει τα έξοδα της επιστροφής του.

Οι αρχές του παρείχαν τροφή, πρόσβαση σε είδη υγιεινής και καθοδήγηση σχετικά με τους κινδύνους απάτης μέσω των κοινωνικών δικτύων. Τελικά ο δήμος του έβγαλε το εισιτήριο επιστροφής και τώρα φιλοξενείται στο σπίτι ενός συγγενή.

Ο λογαριασμός χρησιμοποιούσε μια ψηφιακά δημιουργημένη εικόνα γυναίκας για να προσελκύσει κοινό. Σε ένα από τα βίντεο —το οποίο αργότερα διαγράφηκε—, ο εικονικός χαρακτήρας διαβεβαίωνε ότι έψαχνε έναν άνδρα τον οποίο θα μπορούσε να φέρει να ζήσει στο αγρόκτημά της και να τον συντηρήσει οικονομικά. «Θέλω να σε στηρίξω, θέλω να έρθεις στο αγρόκτημά μου και να μην ξαναδουλέψεις ποτέ στη ζωή σου», έλεγε ο ψηφιακός χαρακτήρας.

Ο υπεύθυνος πίσω από το προφίλ δημοσίευσε ένα βίντεο την Τετάρτη, στο οποίο αναγνώρισε τον τεχνητό χαρακτήρα της φιγούρας και αρνήθηκε οποιαδήποτε άμεση επαφή με τον Βραζιλιάνο οικοδόμο. «Έρχομαι να πω το προφανές: είμαι φτιαγμένη από τεχνητή νοημοσύνη. Ποτέ δεν μίλησα με κανέναν από αυτό το προφίλ», δήλωσε η συνθετική φωνή στην ηχογράφηση. Σύμφωνα με αυτή τη δήλωση, ο λογαριασμός δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό να κερδίσει εμβέλεια και να προωθήσει προϊόντα μέσω του TikTok Shop. «Ήταν έκπληξη για μένα να δω τι συμβαίνει», πρόσθεσε.

Η Αστυνομία του Minas Gerais, από την πλευρά της, ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία σχετικά με την υπόθεση και συνέστησε στα θύματα παρόμοιων καταστάσεων να απευθύνονται στις αρχές.

Ο οικοδόμος υποσχέθηκε να επιστρέψει στο Μπέλο Οριζόντε αναζητώντας μια πραγματική σύντροφο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η περίπτωση του Μάρτινς είναι η τρίτη παρόμοια που καταγράφεται στο Μπέλο Οριζόντε σε λιγότερο από έξι μήνες. Άλλοι δύο άνδρες ταξίδεψαν επίσης στην πρωτεύουσα της περιοχής των ορυχείων με την ελπίδα να γνωρίσουν γυναίκες που αποδείχθηκαν χαρακτήρες δημιουργημένοι με τεχνητή νοημοσύνη, μια τάση που αυξάνεται με τον ρυθμό των εξελίξεων στα εργαλεία δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου.

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