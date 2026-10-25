Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ σε αγώνα μπάσκετ - Βίντεο

Snapshot Η ένταση ξεκίνησε από λογομαχία και εξελίχθηκε σε χειροδικία πριν παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι.

Το επεισόδιο συνέβη ενώ οι παίκτες θα έπρεπε να ακούν τις οδηγίες του προπονητή και να προετοιμάζονται για την επανέναρξη του αγώνα.

Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους θεατές και το βίντεο του καβγά έγινε viral στο διαδίκτυο. Snapshot powered by AI

Μια συνηθισμένη διακοπή για τάιμ άουτ εξελίχθηκε σε επεισόδιο έντασης σε αγώνα μπάσκετ στο Μεξικό, όταν δύο συμπαίκτες διαπληκτίστηκαν και τελικά ήρθαν στα χέρια, προκαλώντας έκπληξη στους θεατές που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Η ένταση ξεκίνησε με έντονη λογομαχία ανάμεσα στους δύο παίκτες, όμως γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και η αντιπαράθεση κατέληξε σε χειροδικία. Χάρη στην παρέμβαση των ψυχραιμότερων, το επεισόδιο έληξε και τα πνεύματα ηρέμησαν.

https://www.instagram.com/p/De6u9wygdf-/

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια στιγμή που οι παίκτες θα έπρεπε να ακούν τις οδηγίες του προπονητή και να προετοιμάζονται για την επανέναρξη του αγώνα. Αντί γι’ αυτό, οι δύο συμπαίκτες βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός απρόσμενου καβγά, με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral στο διαδίκτυο.