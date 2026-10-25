Βενεζουέλα: Επέστρεψε στη χώρα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο μετά από σχεδόν έναν χρόνο στην εξορία

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επέστρεψε στη Βενεζουέλα μετά από σχεδόν έναν χρόνο στην εξορία, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βενεζουέλα: Επέστρεψε στη χώρα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο μετά από σχεδόν έναν χρόνο στην εξορία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η επιστροφή της ενδέχεται να περιπλέξει τις σχέσεις της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που στηρίζει τη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.
  • Η Ματσάδο είχε αποχωρήσει μυστικά το 2025 για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης και είχε επιχειρήσει πολλές φορές να επιστρέψει χωρίς επιτυχία.
  • Το πολιτικό της κίνημα Vente Venezuela δεν συμμετέχει στις τρέχουσες συνομιλίες της αντιπολίτευσης με τη μεταβατική κυβέρνηση για την αναδιοργάνωση των θεσμών.
  • Η παρουσία της Ματσάδο δημιουργεί νέα δεδομένα για την αντιπολίτευση εν μέσω διεργασιών για τη θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας.
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Έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο μακριά από τη Βενεζουέλα, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο επέστρεψε στη χώρα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, γνωστοποιώντας την άφιξή της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επιστροφή της αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ενδέχεται να περιπλέξει τις σχέσεις της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του στη μεταβατική πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η Ματσάδο έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της σε εκκλησία στην πολιτεία Λάρα, στο βορειοδυτικό τμήμα της Βενεζουέλας. Στις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν εμφανίζεται εμφανώς χαρούμενη, να ανταλλάσσει αγκαλιές με μέλη και υποστηρικτές του πολιτικού της κινήματος, Vente Venezuela.

Η επιστροφή και οι σχέσεις με την Ουάσιγκτον

Η επανεμφάνιση της Ματσάδο στη χώρα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές ισορροπίες στη Βενεζουέλα παραμένουν εύθραυστες. Η ίδια είχε επιδιώξει να εξασφαλίσει τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου, ακόμη και πριν από την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στραφεί προς τη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είχε διατελέσει αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Μαδούρο. Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά έχει προχωρήσει σε συμφωνίες που αφορούν την πετρελαϊκή δραστηριότητα και την ενίσχυση των επενδύσεων αμερικανικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε ακόμη έρθει η κατάλληλη στιγμή για να εξεταστεί η διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών στη χώρα. Ερωτηθείς, πάντως, για την επιστροφή της Ματσάδο, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά, εκφράζοντας την ευχή να βρίσκεται ασφαλής.

Από την πλευρά της, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι η σταθερότητα που χρειάζεται η χώρα, αλλά και η προσέλκυση επενδύσεων, προϋποθέτουν τη συγκρότηση μιας αξιόπιστης και δημοκρατικής κυβέρνησης.

Η αναγκαστική αποχώρηση και η επιστροφή

Η Ματσάδο είχε εγκαταλείψει μυστικά τη Βενεζουέλα στα τέλη του 2025, αφού προηγουμένως παρέμενε κρυμμένη για περίπου έναν χρόνο. Η κυβέρνηση Μαδούρο τής είχε απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα, ωστόσο εκείνη κατάφερε να φύγει προκειμένου να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

Τον Ιούνιο είχε δηλώσει αποφασισμένη να επιστρέψει, προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια στήριξης των επιζώντων από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχαν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 6.500 ανθρώπους στη χώρα.

Στην ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε την επιστροφή της, δεν έδωσε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να εισέλθει ξανά στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με το πολιτικό της κίνημα, η 60χρονη Ματσάδο, η οποία βρισκόταν εξόριστη στον Παναμά, είχε επιχειρήσει τουλάχιστον επτά φορές να επιστρέψει στην πατρίδα της, χωρίς επιτυχία μέχρι σήμερα.

Εκτός των πολιτικών διαβουλεύσεων το κίνημά της

Την ίδια στιγμή, μέρος της αντιπολίτευσης βρίσκεται σε συνομιλίες με τη μεταβατική κυβέρνηση, με αντικείμενο την αναδιοργάνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου και του εκλογικού συμβουλίου ενόψει των επόμενων εκλογικών διαδικασιών.

Στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Οκτώβριο, ωστόσο, δεν συμμετείχε το πολιτικό κίνημα της Ματσάδο, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο αβεβαιότητας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Την επιστροφή της επιβεβαίωσε και ο Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος είχε υπάρξει υποψήφιος για την προεδρία με την υποστήριξη του κινήματός της και σήμερα διαμένει στην Ισπανία. Ο ίδιος προανήγγειλε, παράλληλα, ότι σχεδιάζει να επιστρέψει και εκείνος στη Βενεζουέλα.

Το κόμμα Vente Venezuela υποδέχθηκε δημόσια την επιστροφή της Ματσάδο, εκφράζοντας τη χαρά του για την επανεμφάνισή της στη χώρα.

Η παρουσία της στο εσωτερικό της Βενεζουέλας δημιουργεί πλέον νέα δεδομένα για την αντιπολίτευση, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για τη θεσμική ανασυγκρότηση και το μέλλον της πολιτικής ζωής της χώρας.

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