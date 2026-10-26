H στιγμή που διαδηλωτές εισβάλουν στο Κολοσσαίο της Ρώμης

Εκατοντάδες διαδηλωτές που βρέθηκαν στους δρόμους της Ρώμης το Σάββατο, στο πλαίσιο διαδηλώσεων σε μεγάλες πόλεις ζητώντας το τέλος του πολέμου στη Γάζα, εισέβαλαν στο Κολοσσαίο, ηλικίας 2.000 ετών.

Η ομάδα κυμάτιζε παλαιστινιακές σημαίες και φώναζε συνθήματα για αρκετά λεπτά, προτού η αστυνομία και οι φύλακες ανακτήσουν τον έλεγχο και τους συνοδεύσουν έξω.

Διάφορες άλλες πορείες οργανώθηκαν σε όλη την Ιταλία, ενώ πολυτελή καταστήματα στο Μιλάνο, οχύρωσαν τις βιτρίνες τους υπό τον φόβο λεηλασιών.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης στο Τορίνο, όπου ήρθαν σε σύγκρουση με τις δυνάμεις καταστολής, καθώς οι πολίτες εξέφραζαν την οργή τους για την κρίση του κόστους διαβίωσης.

Protesters clashed with police in Rome, Turin and Bologna on Saturday during nationwide rallies against war and rising living costs https://t.co/CQrfvw91M1 https://t.co/tJ2rW5eGgj — Reuters (@Reuters) October 25, 2026

Παρόμοια ήταν η εικόνα σε όλη τη Γαλλία, με 400.000 άτομα να διαδηλώνουν στις μεγάλες πόλεις το Σάββατο. Το γαλλικό κίνημα, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, από μαθητές που διαμαρτύρονταν για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την κατάσταση των σχολικών κτιρίων, αλλά έχει καταληφθεί από «ακροαριστερές» οργανώσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 1.314 άτομα συνελήφθησαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ 53 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, προκλήθηκαν 75 πυρκαγιές και λεηλατήθηκαν 24 καταστήματα.

Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκαν 128 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων οι 72 αφορούσαν ανηλίκους στη Βαρκελώνη για «βανδαλισμούς» και «λεηλασίες».

Η ισπανική εφημερίδα «El País» ανέφερε ότι 23 καταστήματα λεηλατήθηκαν και 33 πυρκαγιές προκλήθηκαν στην πόλη, αφού νέοι κινητοποιήθηκαν από βίντεο που έγιναν viral στο TikTok.

Στην Πορτογαλία, η αστυνομία απομάκρυνε και πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής τις σκηνές που είχαν στήσει διαδηλωτές ενάντια στην εκτόξευση των τιμών των κατοικιών, με τους διοργανωτές να επικρίνουν τη βία των αστυνομικών.

Η αστυνομία έχει επέμβει συχνά για να διαλύσει τους καταυλισμούς που έχουν ξεφυτρώσει στη Λισαβόνα και το Πόρτο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι αρχές αγωνίζονται να διατηρήσουν τον έλεγχο των διαδηλώσεων.