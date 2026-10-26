Το ατύχημα «ακράτειας» της Βραζιλιάνας αρσιβαρίστριας στα 200 κιλά που έγινε viral

Snapshot Η Βραζιλιάνα αρσιβαρίστρια Ρενάτα Κριστίνα Τούμα είχε ακούσια απώλεια ούρων κατά τη διάρκεια προσπάθειας να σηκώσει 200 κιλά σε διαγωνισμό.

Η Τούμα ανέβασε η ίδια το βίντεο με το περιστατικό στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου το βίντεο έγινε viral.

Η απώλεια ούρων οφείλεται στην πίεση που ασκεί η σωματική προσπάθεια στην ουροδόχο κύστη και δεν σχετίζεται με ψυχολογικό στρες.

Το περιστατικό απέδειξε ότι τέτοιου είδους φαινόμενα μπορεί να συμβούν κατά την άσκηση έντονης σωματικής δραστηριότητας όπως το ανέβασμα βαριών βαρών. Snapshot powered by AI

Πρωταγωνίστρια ενός ατυχούς περιστατικού έγινε μία Βραζιλιάνα αρσιβαρίστρια, σε έναν διαγωνισμό όταν είχε ένα επεισόδιο ακράτειας ούρων κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να σηκώσει 200 κιλά.

Η Ρενάτα Κριστίνα Τούμα, διατροφολόγος, προπονήτρια και επαγγελματίας αθλήτρια, συμμετείχε στις 17 Οκτωβρίου στην κατηγορία των 69 κιλών του SP Terra Lifting Cup και ανέβασε η ίδια το βίντεο που έγινε viral, στον λογαριασμό της στο Instagram.

Μεταξύ της αρχικής κάμψης και της τελικής φάσης της κίνησης, παρατηρείται μια ροή υγρού που πέφτει πάνω στην πλατφόρμα: επρόκειτο για ούρα, αποτέλεσμα της απώλειας ελέγχου κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ενώ η αθλήτρια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την άρση.

En tentant de soulever une barre de 200 kg, l'athlète brésilienne Renata Touma a subi une fuite urinaire en direct https://t.co/RvYSBWgr0G — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) October 25, 2026

Στο σχόλιό της, στο βίντεο η αθλήτρια αν και δεν αναφέρεται ευθέως στο περιστατικό, σημείωσε πως: «Δεν μπορείς να ελέγξεις όλα όσα συμβαίνουν. Μπορείς όμως να αποφασίσεις τι θα κάνεις με ό,τι βρίσκεται στο χέρι σου».

Ωστόσο, χιλιάδες χρήστες αναγνώρισαν την κατάσταση που απεικονιζόταν στις εικόνες και το βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί μαζικά σε διάφορες πλατφόρμες.

Το φαινόμενο που βίωσε η Τούμα, όπως εξηγεί η Mayo Clinic, πρόκειται για την ακούσια απώλεια ούρων που συμβαίνει όταν μια σωματική δραστηριότητα ασκεί πίεση στην ουροδόχο κύστη. Αυτή η πάθηση μπορεί να εμφανιστεί όταν βήχουμε, γελάμε, φτερνιζόμαστε, τρέχουμε ή σηκώνουμε βαριά αντικείμενα, και δεν σχετίζεται με το ψυχολογικό στρες, αλλά με τη σωματική προσπάθεια και την πίεση που αυτή ασκεί σε συγκεκριμένες δομές του οργανισμού.