14 μοναχές χτίζουν μόνες τους πέτρινο μοναστήρι που είδαν σε «οράματα»

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του μοναστηριού αναμένεται το 2041

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

14 μοναχές χτίζουν μόνες τους πέτρινο μοναστήρι που είδαν σε «οράματα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • 14 μοναχές στο Fairfield της Πενσυλβάνια χτίζουν με τα χέρια ένα πέτρινο μοναστήρι που αναμένεται να διαρκέσει 1.000 χρόνια.
  • Το μοναστήρι Carmel of Jesus, Mary and Joseph αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2041 με κόστος 100 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει συγκεντρώσει 22 εκατομμύρια μέχρι σήμερα.
  • Η κατασκευή γίνεται χωρίς μηχανήματα ή ηλεκτρικό ρεύμα, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές και υλικά από την τοπική περιοχή.
  • Το μοναστήρι θα λειτουργεί ως αυτάρκης κοινότητα με εκτροφή ζώων, καλλιέργεια και τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών για το κοινό.
  • Η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά το ένα τρίτο, με το 20% να έχει ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2026.
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Μια ομάδα 14 μοναχών που ζουν στο Fairfield της Πενσυλβάνια, χτίζει ένα πέτρινο μοναστήρι, κυριολεκτικά με τα χέρια, υποστηρίζοντας ότι η κατασκευή θα παραμείνει όρθια για 1.000 χρόνια.

Το μοναστήρι Carmel of Jesus, Mary and Joseph, σε μία έκταση 48 στρεμμάτων, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2041 με κόστος 100 εκατομμυρίων δολαρίων, και οι μοναχές έχουν συγκεντρώσει 22 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα.

Το μοναστήρι είναι εξ ολοκλήρου το όραμα μιας γυναίκας - της Μητέρας Τερέζας της Ελεήμονος Αγάπης, της 41χρονης κόρης ενός πυροσβέστη από το Cape Cod της Μασαχουσέτης.

«Είχαμε ένα όραμα, ένα όνειρο, ένα εσωτερικό είδος διαίσθησης ότι υπήρχε κάτι που έπρεπε να κάνουμε διαφορετικά», είπε η 41χρονη, στη The Post. «Χτίζουμε ένα αυθεντικό κτίριο».

Οι μοναχές βάζουν οι ίδιες τα θεμέλια τούβλο-τούβλο, ανάμεσα στα καθημερινά πνευματικά τους καθήκοντα και τη φροντίδα των ζώων και του κήπου. Για τη βαρύτερη ανύψωση, έχουν φέρει εξωτερική βοήθεια - τον διάσημο αρχιτέκτονα της Νέας Υόρκης Riccardo Vicenzino και τον τοπικό εργολάβο Joe Bonifate, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος για τη συγκέντρωση κεφαλαίων.

Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, κλιματισμός ή τρεχούμενο νερό στο μοναστήρι. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ηγουμένης, τίποτα από μηχανή δεν επιτρέπεται στην κατασκευή του κτιρίου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τα καρφιά πρέπει να είναι σφυρηλατημένα στο χέρι.

Άλλα υλικά περιλαμβάνουν πέτρα, τοπική ξυλεία, ασβεστοκονίαμα, πλακάκια στέγης από σχιστόλιθο, χάλκινα στόμια και χειροποίητα τούβλα από τη Βόρεια Καρολίνα.

Η δομή έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά το ένα τρίτο, με το EWTN News να αναφέρει ότι το 20% της ολοκληρώθηκε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. Το εντυπωσιακό σημείο σχετικά με τη δομή είναι ότι χτίζεται ακριβώς όπως θα είχε κατασκευαστεί ένα μοναστήρι πριν από 1.000 χρόνια.

Σύμφωνα με την Global Sisters Report, η τελική κατασκευή θα είναι σαν ένα χωριό όπου οι αδερφές μπορούν να εκτρέφουν ζώα, να φροντίζουν χωράφια και κήπους, να γνέθουν μαλλί και να ράβουν.

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την τέλεση Λειτουργίας για το κοινό, μυστήρια, γάμους και κηδείες. Η κοινότητα ζει ήδη μια αυτάρκη ζωή όπου εκτρέφουν γουρούνια, πρόβατα, κοτόπουλα, αγελάδες και έναν γάιδαρο που ονομάζεται Fidelis.

Οι Καρμελίτες του Fairfield είναι χορτοφάγοι και χρησιμοποιούν τους χοίρους για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ανταλλάσσοντας επίσης τα ζώα που ανταλλάσσονται τοπικά για ζωοτροφές και προμήθειες.

Για τις επόμενες δεκαετίες οι μοναχές ωστόσο θα ζουν σε ένα εργοτάξιο.

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