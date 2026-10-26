Τουρκία: Μυστηριώδης θάνατος 26χρονης - Η ανατριχιαστική φωτογραφία πριν πέσει στο κενό

Snapshot Μία 26χρονη από το Καζακστάν, η Αϊσούλου Μπεκμαχάνοβα, βρήκε τραγικό θάνατο μετά από πτώση από τη στέγη διπλανού κτιρίου στο Σισλί της Κωνσταντινούπολης.

Η νεαρή είχε τραβηχτεί τελευταία φωτογραφία ενώ καθόταν στην άκρη της οροφής και είπε στη φίλη της «Θα καθίσω εδώ, εσύ κοιμήσου».

Η φίλη και συγκάτοικός της, Ντάρια Μπ., μαζί με τον σύντροφό της, Μαζάρ Τ., τέθηκαν υπό κράτηση από την εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Μπεκμαχάνοβα και η συγκάτοικός της είχαν εισέλθει στην Τουρκία στις 8 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες πριν το περιστατικό.

Η αστυνομική και ιατροδικαστική έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Snapshot powered by AI

Τις συνθήκες θανάτους μίας 26χρονης από το Καζακστάν ερευνούν οι τουρκικές αρχές, μετά την πτώση της στο κενό με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το τραγικό περιστατικός συνέβη το πρωί της Κυριακής, στο Σισλί της Κωνσταντινούπολης, όταν η Αϊσούλου Μπεκμαχάνοβα πέρασε από το μπαλκόνι του 6ου ορόφου της πολυκατοικίας, όπου διέμενε στη στέγη του διπλανού κτηρίου.

Προχωρώντας προς το κέντρο της στέγης, το πάνελ έσπασε και η κοπέλα βούτηξε στο κενό, με το σώμα της να καταλήγει στο επίπεδο του 2ου ορόφου.

Μετά την ειδοποίηση, έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος αστυνομικές και ιατρικές ομάδες, οου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η σορός της μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

Şişli'de Kazak uyruklu kadının sır ölümü Son fotoğrafı ortaya çıktı İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova, kaldığı binanın 6. katından yan binanın çatısına geçtiği sırada çatının çökmesi sonucu apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. Genç kadının çatıda otururken arkadaşına fotoğrafını çektirdiği ve ona, "Burada oturacağım, sen uyu" diye seslendiği öğrenildi. Kadının ev arkadaşı Daria B. ile sevgilisi Mazhar T. (35), savcılık kararıyla gözaltına alındı. — Daily News TV (@dailynewstivi) October 26, 2026

Στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, ήρθε στο φως η τελευταία φωτογραφία της Μπεκμαχάνοβα, η οποία τραβήχτηκε ενώ καθόταν στην άκρη της οροφής πριν πέσει. Αναφέρθηκε ότι η φίλη της και συγκάτοικός της, Ντάρια Μπ. την προειδοποίησε να μην παραμείνει εκεί με την 26χρονη να της απαντά: «Θα καθίσω εδώ, εσύ κοιμήσου».

Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της η φίλη της, ενώ κοιμόταν στο δωμάτιό της, ξύπνησε από δυνατή μουσική και, όταν σηκώθηκε για να δει τι συμβαίνει, διαπίστωσε ότι η φίλη της δεν βρισκόταν δεν είχε γυρίσει. Άκουσε τον θόρυβο παρατήρησε ότι το πάνελ της στέγης του διπλανού κτιρίου είχε σπάσει, και όταν κοίταξε στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας είδε τη φίλη της ακίνητη.

Διαπιστώθηκε ότι η Μπεκμαχάνοβα και η συγκάτοικός της, η Ντάρια Μπ., εισήλθαν στην Τουρκία την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για το περιστατικό, η συγκάτοικός της., και ο σύντροφός της, Μαζάρ Τ., ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ τέθηκαν υπό κράτηση κατόπιν απόφασης της εισαγγελίας. Η αστυνομική έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.