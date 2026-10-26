Θερμές πηγές του Yellowstone: Πώς άλλαξε το χρώμα του διάσημου αξιοθέατου

AirPods, λαστιχένιες πάπιες και μασελάκια ανάμεσα στα ευρήματα στο Yellowstone, όπου τα σκουπίδια έχουν αλλοιώσει ακόμη και το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα της διάσημης θερμής πηγής.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Θερμές πηγές του Yellowstone: Πώς άλλαξε το χρώμα του διάσημου αξιοθέατου
ΚΟΣΜΟΣ
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Περισσότερα από 23.000 αντικείμενα απορριμμάτων απομάκρυναν οι ομάδες του Εθνικού Πάρκου Yellowstone στις ΗΠΑ έως τις αρχές Οκτωβρίου 2026, σε μια χρονιά-ρεκόρ για τον καθαρισμό των γεωθερμικών περιοχών του. Ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχαν AirPods, λαστιχένιες πάπιες, οδοντικά μασελάκια, καπέλα, νομίσματα και μια κάρτα Uno.

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