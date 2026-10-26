Θερμές πηγές του Yellowstone: Πώς άλλαξε το χρώμα του διάσημου αξιοθέατου

Περισσότερα από 23.000 αντικείμενα απορριμμάτων απομάκρυναν οι ομάδες του Εθνικού Πάρκου Yellowstone στις ΗΠΑ έως τις αρχές Οκτωβρίου 2026, σε μια χρονιά-ρεκόρ για τον καθαρισμό των γεωθερμικών περιοχών του. Ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχαν AirPods, λαστιχένιες πάπιες, οδοντικά μασελάκια, καπέλα, νομίσματα και μια κάρτα Uno.

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