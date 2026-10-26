Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν το Μεξικό: Παρασύρθηκαν οχήματα, πλημμύρισαν σπίτια και ένα νοσοκομείο

Snapshot Σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες στη Σιουδάδ Χουάρες του Μεξικού, παρασύροντας οχήματα και πλημμυρίζοντας σπίτια και νοσοκομείο.

Περισσότερα από 100 περιστατικά σχετιζόμενα με την καταιγίδα καταγράφηκαν στις περιοχές Χουάρες, Παράλ και Ντελίσιας.

Μια εννεαμελής οικογένεια διασώθηκε μετά την πτώση του οχήματός της από γκρεμό λόγω των ορμητικών νερών.

Η πρόσβαση στη γέφυρα Díaz Ordaz έκλεισε προσωρινά, με κυκλοφοριακή συμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο Camino Real λόγω πτώσης πετρών.

Το Γενικό Νοσοκομείο de Zona No. 6 πλημμύρισε, με 176 ασθενείς μέσα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θάνατοι. Snapshot powered by AI

Σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στην πόλη Σιουδάδ Χουάρες στην πολιτεία Τσιουάουα του Μεξικού το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν οχήματα και να πλημμυρίσουν σπίτια, καθώς ήταν σε εξέλιξη πολλαπλές επιχειρήσεις διάσωσης πολιτών.

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Σέρτζιο Ροντρίγκες, δήλωσε το Σάββατο ότι από την κακοκαιρία δεν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί.

Ωστόσο, σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας Τσιουάουα (CEPC), δήλωσε ότι καταγράφηκαν περισσότερα από 100 περιστατικά που σχετίζονταν με την καταιγίδα στις πόλεις Σιουδάδ Χουάρες, Παράλ και Ντελίσιας.

Ορμητικά νερά έριξαν όχημα οικογένειας από γκρεμό

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει οχήματα να παρασύρονται από τον χείμαρρο κατά μήκος του ποταμού Λας Βίμπορας, ενώ κατοικίες στη συνοικία Φροντερίζα Μπάχα έχουν πλημμυρίσει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μια εννεαμελής οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, κατάφερε να διαφύγει από το αυτοκίνητο τους, αφού τα ορμητικά νερά έριξαν το όχημά τους από έναν γκρεμό. Ένας άνδρας που βρισκόταν στο σημείο τους βοήθησε να φτάσουν σε ασφαλές μέρος.

«Η Δημοτική Αρχή του Χουάρες έχει αποστείλει διασώστες στις περιοχές που επλήγησαν από την καταιγίδα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι», ανέφερε το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας Τσιουάουα σε ανακοίνωσή του την Κυριακή.

Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στην γέφυρα Díaz Ordaz, η οποία συνδέει το Ελ Πάσο του Τέξας με την Σιουδάδ Χουάρες έκλεισε προσωρινά, ενώ καταγράφηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο Camino Real, καθώς είχαν πέσει στον δρόμο βράχοι.

Κατέρρευσε στέγη εργοστασίου και πλημμύρισε νοσοκομείο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της χώρας έλαβε πολλαπλές κλήσεις από πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί σε οχήματα και πλημμυρισμένα σπίτια, καθώς και για μια κατάρρευση στέγης ενός εργοστασίου στην πόλη.

Τα ορμητικά νερά εισέβαλαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο de Zona No. 6, το οποίο λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Μεξικανικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου, τα νερά έφραξαν την αποχέτευση του κτηρίου, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει, πλημμυρίζοντας δωμάτια ασθενών του νοσοκομείου, καθώς και ένα χειρουργείο και μια μονάδα αποστείρωσης.

Τουλάχιστον 176 ασθενείς βρίσκονταν στο εσωτερικό του νοσοκομείο την στιγμή που πλημμύρισε, και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.