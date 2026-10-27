«Bonesmashing»: Η τρομακτική τάση στη Ρωσία - Νέοι χτυπούν τα πρόσωπά τους με σφυριά

Snapshot Η τάση «bonesmashing» στη ρωσική νεολαία περιλαμβάνει χτυπήματα στο πρόσωπο με σφυριά ή συσκευές μασάζ για να οξυνθούν τα χαρακτηριστικά τους.

Οι συμμετέχοντες παρερμηνεύουν τον Νόμο του Wolff, πιστεύοντας λανθασμένα ότι τα τραύματα θα βελτιώσουν τη μορφή των οστών του προσώπου.

Η πρακτική προκαλεί μικροκατάγματα, ασυμμετρίες, βλάβες νεύρων, μόνιμες παραμορφώσεις και μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Υπάρχει κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών όπως λοιμώξεις βαθιών ιστών, οστεομυελίτιδα και βλάβες στην κροταφογναθική άρθρωση με χρόνιο πόνο.

Πάνω από 100 άτομα έχουν τραυματιστεί από αυτήν την επικίνδυνη τάση, που αφορά κυρίως άτομα ηλικίας 15-26 ετών. Snapshot powered by AI

Το «Bonesmashing», μια τάση που έγινε δημοφιλής στις διαδικτυακές κοινότητες, φαίνεται πως επιστρέφει στους Ρώσους της γενιάς Z.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν αρκετά βίντεο που δείχνουν νέους Ρώσους να χτυπούν το πρόσωπό τους με βαριά αντικείμενα, όπως σφυριά ή συσκευές μασάζ. Στοχεύουν στη γραμμή της γνάθου, στα ζυγωματικά ή στο πηγούνι, πιστεύοντας ότι έτσι θα οξύνουν τα χαρακτηριστικά τους.

Αυτή η επικίνδυνη τάση προκαλεί μικροκαταγμάτων στα οστά, τα οποία, σύμφωνα με την πεποίθηση των οπαδών της, θα γίνουν παχύτερα, πλατύτερα και πιο ευδιάκριτα μετά την επούλωση.

Η τάση είναι δημοφιλής μεταξύ των 15-26 ετών, ενώ ακόμη και ενήλικες άνδρες την εφαρμόζουν, ενώ πάνω από 100 άτομα έχουν τραυματιστεί.

🇷🇺 Zoomerzy w całej rosji masowo uderzają się młotkami po twarzy, aby stać się bardziej atrakcyjnymi - w wyniku trendu „bonesmashing” ucierpiało już ponad 100 osób. Młodzi mężczyźni są przekonani, że uderzenia w kości policzkowe i podbródek pobudzą kości do wzrostu i nadadzą twarzy bardziej męski wygląd , jednak zamiast urody dorabiają się jedynie złamań, uszkodzeń nerwów i krwotoków. Idioci błędnie interpretują medyczne prawo Wolffa (mówiące o adaptacji kości do obciążeń), naiwnie wierząc, że uderzenia młotkiem czy pistoletem do masażu rozbudują ich "kwadratową szczękę" i zarysują kości policzkowe. Lekarze chirurdzy szczękowo-twarzowi alarmują, że w rzeczywistości takie praktyki prowadzą do asymetrii, paraliżu nerwów mimicznych oraz tzw. fibrozji (patologicznego rozrostu tkanki łącznej), co pozostawia trwałe zniekształcenia i blizny wymagające interwencji chirurgicznej. — Takeshi Kovacs (@PrzemekShura) October 26, 2026

Αυτή η παράξενη και τρομακτική τάση βασίζεται στον Νόμο του Wolff, (από τον Γερμανό ανατόμο και χειρουργό Julius Wolff) μια φυσιολογική αρχή σύμφωνα με την οποία τα οστά προσαρμόζονται και γίνονται ισχυρότερα υπό συνεχή μηχανική φόρτιση και πίεση. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι όσοι ασκούν αυτή την πρακτική παρερμηνεύουν την αρχή. Ο Νόμος του Wolff ισχύει για σταδιακή, φυσιολογική πίεση, όπως η άρση βαρών ή η προπόνηση με κρούσεις στα μακρά οστά. Δεν ισχύει για τραύματα από αμβλύ χτύπημα.

Η πρακτική «bonesmashing» ενέχει πολλούς κινδύνους. Το κάταγμα των οστών του προσώπου μπορεί να οδηγήσει σε άνιση επούλωση, με αποτέλεσμα την ασυμμετρία του προσώπου ή τη δομική κατάρρευση. Μπορεί να προκύψει μόνιμο μούδιασμα, χρόνιο πόνο ή μερική παράλυση του προσώπου λόγω βλάβης των νεύρων. Σοβαρές μελανιές, πρήξιμο, αιματώματα και εσωτερικές ουλές μπορούν να παραμορφώσουν μόνιμα τα περιγράμματα του προσώπου.

Εάν η δύναμη προκαλέσει βλάβη στους εσωτερικούς βλεννογόνους, μπορεί να εισχωρήσουν παθογόνα, προκαλώντας ενδεχομένως σοβαρές λοιμώξεις των βαθιών ιστών ή οστεομυελίτιδα. Τα άμεσα χτυπήματα κοντά στη γνάθο μπορούν να εξαρθρώσουν ή να βλάψουν την κροταφογναθική άρθρωση, οδηγώντας σε χρόνιο πόνο στη γνάθο, κροτάλισμα ή αδυναμία ανοίγματος του στόματος.