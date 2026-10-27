Τενεσί: Δραπέτευσε από την φυλακή 28χρονος που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για δολοφονία

Ένας άνδρας που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία ενός συναδέλφου του στο βορειοδυτικό Τενεσί δραπέτευσε από το σωφρονιστικό ίδρυμα στο οποίο κρατούνταν, περνώντας κρυφά από έναν φράχτη, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 28χρονος Τζέικομπ Μόρλεϊ εξαφανίστηκε από τις φυλακές Northwest στο Τίπτονβιλ γύρω στις 23:30 το βράδυ της Κυριακή (τοπική ώρα), όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία διαχείρισης φυλακών και σωφρονιστικού συστήματος του Τενεσί.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι ερευνητές εξέτασαν τις κάμερες ασφαλείας και διαπίστωσαν ότι ο Μόρλεϊ δραπέτευσε φορώντας μια πορτοκαλί στολή, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το σωφρονιστικό ίδρυμα προσφέρει αμοιβή έως και 2.500 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην σύλληψη του 28χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τοπικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή, εξετάζοντας κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις κοντά στη φυλακή, η οποία βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα βόρεια του Μέμφις, σε μια απομονωμένη, αγροτική περιοχή.

Ο Μόρλεϊ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του συναδέλφου του Κόντι Μπίρτσφιλντ το 2022. Η σορός του Μπίρτσφιλντ βρέθηκε μέσα σε ένα κουτί κάτω από το σπίτι του Μόρλεϊ στην κομητεία Κάρτερ, αφού είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος. Εκτός από τη δολοφονία πρώτου βαθμού, ο Μόρλεϊ καταδικάστηκε επίσης για διαρρήξη, παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων, βανδαλισμό και διαφυγή σύλληψης.

Οι φυλακές Northwest στο Τίπτονβιλ έχουν χωρητικότητα 1.776 ανδρών κρατουμένων και μπορούν να φιλοξενήσουν και ανηλίκους που έχουν καταδικαστεί ως ενήλικες, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης φυλακών και σωφρονιστικού συστήματος.