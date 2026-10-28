Ισραήλ: Ανατροπή στο επικαιροποιημένο exit poll του Channel 14 – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου

Το Channel 14 δίνει καλύτερη εικόνα για τον Νετανιάχου από τα υπόλοιπα exit polls, φέρνοντας το μπλοκ του μία ανάσα από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ισραήλ: Ανατροπή στο επικαιροποιημένο exit poll του Channel 14 – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το exit poll του Channel 14 δείχνει το μπλοκ του Νετανιάχου να φτάνει τις 60 έδρες, μία λιγότερη από την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών.
  • Το κόμμα Λικούντ λαμβάνει 30 έδρες σύμφωνα με το Channel 14, ενώ η αντιπολίτευση συγκεντρώνει 43 έδρες και τα αραβικά κόμματα 17.
  • Άλλα μεγάλα δίκτυα όπως Channel 12, Channel 13 και Kan δίνουν στο μπλοκ Νετανιάχου περίπου 50 έδρες, παρουσιάζοντας σημαντική διαφορά από το Channel 14.
  • Ο δημοσκόπος του Channel 14, Σλόμο Φίλμπερ, ανέφερε ότι η διαφορά οφείλεται στην πιθανή μετακίνηση ψηφοφόρων της δεξιάς προς άλλα κόμματα, και η τελική εικόνα θα φανεί με την καταμέτρηση των ψήφων.
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Διαφορετική εικόνα από τα υπόλοιπα μεγάλα ισραηλινά δίκτυα δίνει το exit poll του Channel 14, με το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου να φτάνει τις 60 έδρες, μόλις μία λιγότερη από τις 61 που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το Λικούντ εμφανίζεται πρώτο με 30 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση περιορίζεται στις 43 και τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 17. Η εικόνα απέχει αισθητά από τα exit polls των Channel 12, Channel 13 και Kan, τα οποία δίνουν στο μπλοκ Νετανιάχου περίπου στις 50 έδρες.

Ο δημοσκόπος του Channel 14, Σλόμο Φίλμπερ, απέδωσε τη μεγάλη διαφορά στο κατά πόσο ψηφοφόροι της δεξιάς μετακινήθηκαν προς τα κόμματα του Γκάντι Άιζενκοτ και του Ναφτάλι Μπένετ, σημειώνοντας ότι η πραγματική εικόνα θα ξεκαθαρίσει μόνο από την καταμέτρηση των ψήφων.

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