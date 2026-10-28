Συναγερμός σε πτήση της United: Αεροσυνοδός είδε μήνυμα για αεροπειρατεία στο κινητό επιβάτη

Αεροσυνοδός είδε το μήνυμα κατά τη διάρκεια της πτήσης και ειδοποίησε το πιλοτήριο – Συνελήφθη 25χρονος επιβάτης, ο οποίος υποστήριξε αργότερα ότι επρόκειτο για «πλάκα» μεταξύ συναδέλφων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Συναγερμός σε πτήση της United: Αεροσυνοδός είδε μήνυμα για αεροπειρατεία στο κινητό επιβάτη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Αεροσυνοδός σε πτήση της United είδε μήνυμα για αεροπειρατεία στο κινητό επιβάτη και ενημέρωσε το πιλοτήριο.
  • Ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει στο Λας Βέγκας, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.
  • Συνελήφθη 25χρονος επιβάτης που ισχυρίστηκε ότι το μήνυμα ήταν αστείο μεταξύ συναδέλφων χωρίς πρόθεση αεροπειρατείας.
  • Ο 25χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από την επιβίβαση και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ αναμένεται να δηλώσει αθώος.
  • Η πτήση αναχώρησε για το Νιούαρκ την επόμενη ημέρα και οι αμερικανικές αρχές διερευνούν το περιστατικό.
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Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της United Airlines από το Λας Βέγκας προς το Νιούαρκ, όταν αεροσυνοδός είδε στο κινητό επιβάτη μήνυμα που αναφερόταν σε αεροπειρατεία.

Η πτήση UA1681 είχε ήδη απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Χάρι Ριντ, όταν η αεροσυνοδός αντιλήφθηκε το μήνυμα και ενημέρωσε το υπόλοιπο πλήρωμα.

Λίγο αργότερα, ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει στο Λας Βέγκας, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Στο Boeing 737 βρίσκονταν 150 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.

Το μήνυμα που σήμανε συναγερμό

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το μήνυμα που είδε η αεροσυνοδός περιείχε αναφορά σε αεροπειρατεία και σε πτώση του αεροσκάφους.

Ο αποστολέας του μηνύματος φέρεται να ήταν ένας 25χρονος επιβάτης, ο οποίος το είχε στείλει σε συνάδελφό του που βρισκόταν επίσης μέσα στο αεροσκάφος.

Το πλήρωμα δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια μέσα στην καμπίνα και ενημέρωσε διακριτικά το πιλοτήριο, με τον κυβερνήτη να αποφασίζει την επιστροφή της πτήσης.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί μπήκαν στο αεροσκάφος και απομάκρυναν δύο επιβάτες. Ο 25χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

«Ήταν πλάκα»

Ο ίδιος φέρεται να είπε στις Αρχές ότι δεν είχε καμία πρόθεση να πραγματοποιήσει αεροπειρατεία και ότι το μήνυμα ήταν μέρος μιας πλάκας με συνάδελφό του.

Υποστήριξε ότι επρόκειτο για «banter» μεταξύ τους, παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι η διατύπωση ήταν εξαιρετικά άστοχη.

Πριν από την επιβίβαση, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ του αεροδρομίου. Ο 25χρονος αφέθηκε αργότερα ελεύθερος με εγγύηση και αναμένεται να δηλώσει αθώος.

Η πτήση αναχώρησε την επόμενη ημέρα

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός. Η πτήση παρέμεινε στο Λας Βέγκας κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναχώρησε τελικά για το Νιούαρκ το επόμενο πρωί.

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν πλέον το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες στάλθηκε το μήνυμα.

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