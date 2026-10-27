Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Snapshot Οι συντάξεις Νοεμβρίου έχουν ήδη αρχίσει να καταβάλλονται από τις 23 Οκτωβρίου για ορισμένα ταμεία και από τις 27 Οκτωβρίου για τα ταμεία του Δημοσίου.

Οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Η υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης για το Δημόσιο θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 2 Νοεμβρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ.

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο φάσεις, στις 25 και 27 Νοεμβρίου, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο.

Η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 400 ευρώ προβλέπεται να γίνεται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Snapshot powered by AI

Η καταβολή των συντάξεων έχει ήδη ξεκινήσει για τον μήνα Νοέμβριο, αφού η αργία της 28ης Οκτωβρίου επηρέασε τις ημερομηνίες.

Από την Παρασκευή 23/10 ξεκίνησαν οι να πληρώνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Σήμερα, Τρίτη 27/10, από το απόγευμα αναμένεται να δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα χρήματα οι μισθωτοί των πρώην ταμείων του Δημοσίου. Πρόκειται για συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ, καθώς και λοιπών εντασσόμενων ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Επίδομα 400 ευρώ

Παράλληλα, αυτό το μήνα όσοι συνταξιούχοι έχουν κλείσει το 65ο έτος της ηλικίας τους αναμένεται να δουν στον λογαριασμό τους 400 ευρώ επιπλέον της σύνταξης, λόγω της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, έχει αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση θα καταβληθεί παράλληλα με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, ενώ η ακριβής ημερομηνία πληρωμής αναμένεται να γνωστοποιηθεί επισήμως.

Η καταβολή της ενίσχυσης προβλέπεται να πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, με την πληρωμή για το 2026 να αναμένεται τον επόμενο μήνα. Για τους δικαιούχους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η διαδικασία θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιγράφονται στη σχετική διάταξη, στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

Συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026.

Συνταξιούχοι λόγω θανάτου του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον δεν λαμβάνουν παράλληλα κύρια σύνταξη γήρατος.

Συνταξιούχοι του Δημοσίου και στρατιωτικοί που υπάγονται στις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

Συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη και επίδομα απολύτου αναπηρίας, εφόσον έχουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100%.

Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας.

Δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ.

Δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας του Δημοσίου, βάσει των σχετικών συνταξιοδοτικών διατάξεων.

Δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από ίδιο δικαίωμα, η οποία υπολογίζεται βάσει των διατάξεων για τις πολεμικές συντάξεις και καταβάλλεται από το Δημόσιο.

Άτομα με αναπηρία που δικαιούνται αναδρομική καταβολή προνοιακής παροχής για τον Νοέμβριο του 2026, μετά την τακτική πληρωμή της παροχής του συγκεκριμένου μήνα.

Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία έχουν ενταχθεί σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας για τους ίδιους.

Εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα για μέλος της οικογένειάς τους που πάσχει από τετραπληγία ή παραπληγία.

Βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους γήρατος είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο αποκλείονται από τη συγκεκριμένη κατηγορία, ακόμη και αν έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης. Ειδική πρόβλεψη ισχύει για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, εφόσον δεν λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Για τους ασφαλισμένους του τέως Δημοσίου – μεταξύ των οποίων και οι εκπαιδευτικοί – η διαδικασία συνταξιοδότησης περνά σε ψηφιακή εποχή. Από τις 2 Νοεμβρίου του 2026, οι αιτήσεις για σύνταξη γήρατος και λόγω θανάτου ασφαλισμένου θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της νέας υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ακολουθούν τα εξής τέσσερα βήματα:

Επίσκεψη στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.e-efka.gov.gr). Ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία. Επιλογή της σχετικής εφαρμογής, μέσω της διαδρομής «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Δημόσιοι Υπάλληλοι & ΝΠΔΔ → Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής → Είσοδος στην υπηρεσία». Επιλογή του κατάλληλου τύπου αίτησης, όπως η αίτηση απονομής κύριας σύνταξης γήρατος, και συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την υποβολή της.

Εάν κατά την υποβολή προκύψει αδυναμία ταυτοποίησης, ο ασφαλισμένος πρέπει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στα αρμόδια μητρώα, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Η ενημέρωση προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά στο Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ενώ εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί, εντός προθεσμίας 15 ημερών, στο Τμήμα Μητρώου της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του, έχοντας μαζί του την εκτυπωμένη προεπισκόπηση της αίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, ο αιτών εκτυπώνει το αποδεικτικό υποβολής και το καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα από τον οποίο αποχωρεί. Η αρμόδια υπηρεσία συμπληρώνει το e-Δ.Α.Υ.Κ/Δ.Α.Υ.Κ. (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης) ή το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών και στη συνέχεια διαβιβάζει την αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον αρμόδιο φορέα: στον e-ΕΦΚΑ για τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα ή στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), κατά περίπτωση.

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Νέος κύκλος καταβολών αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου, αυτή τη φορά για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες:

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Η κατανομή θα γίνει ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο υπάγεται κάθε συνταξιούχος.

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