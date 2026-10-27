Συντάξεις: Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι καθαρά το 2027

Snapshot Οι συντάξεις θα αυξηθούν κατά 2,8% μεικτά από τον Ιανουάριο του 2027, με κόστος 807 εκατ. ευρώ, αλλά το καθαρό όφελος θα διαφέρει ανάλογα με την προσωπική διαφορά, τη φορολογία και την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Η εθνική σύνταξη θα αυξηθεί στα 459,38 ευρώ, ενώ θα αυξηθεί και το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων από 418,94 σε 430,67 ευρώ.

Περίπου 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση 2,8%, χωρίς όμως να προστίθεται η προσωπική διαφορά στο καταβαλλόμενο ποσό.

Τα όρια κλιμακίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης θα αναπροσαρμοστούν κατά 2,8% για να αποτραπεί η επιβάρυνση των συνταξιούχων λόγω της αύξησης της σύνταξης.

Το επίδομα των 400 ευρώ από τον Νοέμβριο του 2026 θα δοθεί σε διευρυμένο αριθμό δικαιούχων, περίπου 2,2 εκατομμύρια, με κριτήρια ηλικίας, αναπηρίας και συνταξιοδοτικής κατάστασης. Snapshot powered by AI

Αυξήσεις της τάξης του 2,8% σε μεικτή βάση σχεδιάζονται για τις συντάξεις του 2027, με τα νέα ποσά να αναμένεται να καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα, μαζί με τις συντάξεις Ιανουαρίου. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της αναπροσαρμογής εκτιμάται σε 807 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της αύξησης, πάντως, δεν μεταφράζεται σε ισόποση ενίσχυση του καθαρού εισοδήματος όλων των συνταξιούχων. Η παρακράτηση φόρου, η προσωπική διαφορά και η ΕΑΣ επηρεάζουν το ποσό που τελικά καταλήγει στην τσέπη τους. Παράλληλα, η προβλεπόμενη αύξηση υπολείπεται του επίσημου πληθωρισμού, γεγονός που περιορίζει την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων.

Πόσα θα αυξηθούν οι συντάξεις

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», καθαρές αυξήσεις, ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο και την περίπτωση κάθε δικαιούχου, εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 2,20% έως 2,80%.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου με μεικτή σύνταξη 1.050 ευρώ. Με αύξηση 2,8%, το μεικτό ποσό διαμορφώνεται στα 1.079,40 ευρώ. Το καθαρό ποσό, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραδείγματος, αυξάνεται από 946,02 ευρώ σε 967,34 ευρώ. Έτσι, το μηνιαίο καθαρό όφελος ανέρχεται σε 21,32 ευρώ, δηλαδή περίπου 2,25%.

Η διαφορά ανάμεσα στη μεικτή και την καθαρή αύξηση αναδεικνύει τη σημασία των κρατήσεων και της φορολογικής επιβάρυνσης στον τελικό υπολογισμό.

Εθνική σύνταξη: Στα 459,38 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου

Αύξηση 2,8% προβλέπεται και για την εθνική σύνταξη. Από τα 446,87 ευρώ που ισχύουν το 2026, το ποσό αναμένεται να ανέλθει στα 459,38 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2027, καταγράφοντας αύξηση 12,51 ευρώ τον μήνα.

Η αναπροσαρμογή επηρεάζει και τις κατώτατες παροχές που συνδέονται με την εθνική σύνταξη. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, το κατώτατο ποσό για τον επιζώντα σύζυγο και τα τέκνα προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 459,38 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται.

Αύξηση προβλέπεται επίσης για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ. Το ποσό αναμένεται να ανέλθει από 418,94 ευρώ το 2026 σε 430,67 ευρώ από την αρχή του 2027. Για τη χορήγησή του εξακολουθούν να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Προσωπική διαφορά: Τι θα ισχύσει για τους παλαιούς συνταξιούχους

Σημαντικό ρόλο στο τελικό ποσό της αύξησης παίζει η προσωπική διαφορά, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει μεγάλο αριθμό παλαιών συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, περίπου 671.586 συνταξιούχοι διατηρούν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς. Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 η καταβολή ολόκληρης της προβλεπόμενης αύξησης, με την εκτίμηση να ανέρχεται στο 2,8%.

Η πλήρης καταβολή της αύξησης, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το ποσό της προσωπικής διαφοράς ενσωματώνεται στη σύνταξη. Η αύξηση υπολογίζεται στη σύνταξη και δεν προστίθεται αυτομάτως το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς στο καταβαλλόμενο ποσό.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου που λαμβάνει συνολικά 900 ευρώ τον μήνα, εκ των οποίων τα 800 ευρώ αντιστοιχούν στη σύνταξη και τα 100 ευρώ στην προσωπική διαφορά. Με βάση το συγκεκριμένο παράδειγμα, η αύξηση υπολογίζεται στα 800 ευρώ και ανέρχεται σε 22,40 ευρώ. Το συνολικό μηνιαίο ποσό διαμορφώνεται έτσι στα 922,40 ευρώ.

Αν η αύξηση υπολογιζόταν στο σύνολο των 900 ευρώ, θα έφτανε τα 25,20 ευρώ. Η διαφορά είναι 2,80 ευρώ τον μήνα ή 33,60 ευρώ σε ετήσια βάση.

ΕΑΣ: Αναπροσαρμόζονται τα όρια των κρατήσεων

Παράλληλα με τις αυξήσεις, προβλέπεται αναπροσαρμογή κατά 2,8% των ορίων των κλιμακίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Στόχος είναι να μην επιβαρυνθούν οι συνταξιούχοι με υψηλότερο ποσοστό κράτησης αποκλειστικά και μόνο επειδή αυξήθηκε η σύνταξή τους.

Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται, τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

3%: από 1.468,01 ευρώ σε 1.509,11 ευρώ.

από 1.468,01 ευρώ σε 1.509,11 ευρώ. 6%: έως 1.832,49 ευρώ.

έως 1.832,49 ευρώ. 7%: έως 2.155,87 ευρώ.

έως 2.155,87 ευρώ. 9%: έως 2.479,25 ευρώ.

έως 2.479,25 ευρώ. 10%: έως 2.802,64 ευρώ.

έως 2.802,64 ευρώ. 12%: έως 3.126,01 ευρώ.

έως 3.126,01 ευρώ. 13%: έως 3.449,39 ευρώ.

έως 3.449,39 ευρώ. 14%: έως 3.772,78 ευρώ.

Η σημασία της αναπροσαρμογής φαίνεται στο παράδειγμα συνταξιούχου με σύνταξη 1.780 ευρώ, ο οποίος επιβαρύνεται σήμερα με κράτηση 3%, δηλαδή 53,40 ευρώ. Μετά την αύξηση 2,8%, η σύνταξή του διαμορφώνεται στα 1.829,84 ευρώ. Η μετακίνηση των ορίων της ΕΑΣ αποσκοπεί στο να μην περάσει σε υψηλότερο κλιμάκιο μόνο λόγω της αύξησης.

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν

Αλλαγές προβλέπονται και για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων. Από τον Νοέμβριο του 2026, το ποσό αναμένεται να αυξηθεί από 300 σε 400 ευρώ καθαρά, ενώ διευρύνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

Με την επέκταση της ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα προστεθούν περίπου 270.000 νέοι δικαιούχοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κοντά στα 2,2 εκατομμύρια. Η καταβολή προβλέπεται να γίνει εφάπαξ στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, το επίδομα αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ενώ προβλέπεται επίσης για άτομα που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου και είναι άνω των 60 ετών, καθώς και για άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Για τη χορήγησή του εξετάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων το είδος της παροχής και η συνταξιοδοτική κατάσταση των δικαιούχων.

Το τελικό όφελος στην τσέπη

Οι αυξήσεις του 2027 αναμένεται να ενισχύσουν τις μηνιαίες αποδοχές των συνταξιούχων, αλλά το πραγματικό όφελος δεν θα είναι ίδιο για όλους. Το καθαρό ποσό θα εξαρτηθεί από το ύψος της σύνταξης, τις κρατήσεις, την προσωπική διαφορά και την επίδραση της φορολογίας.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση 2,8% σε μεικτή βάση παραμένει χαμηλότερη από τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και με υψηλότερη ονομαστική σύνταξη, η δυνατότητα κάλυψης των καθημερινών αναγκών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των τιμών και το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα κάθε νοικοκυριού.

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