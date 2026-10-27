28η Οκτωβρίου: Άναψε για 60η χρονιά το πύρινο ΟΧΙ στην Πέρδικα Θεσπρωτίας

Snapshot Για 60η χρονιά αναβίωσε το έθιμο με το πύρινο «ΟΧΙ» στο βουνό της Γρανίτσας, Πέρδικα Θεσπρωτίας, την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου.

Νέοι του χωριού ανάβουν φωτιές που σχηματίζουν τη λέξη «ΟΧΙ», ορατές από μεγάλη απόσταση.

Το έθιμο ξεκίνησε το 1966 από τον δάσκαλο Αχιλλέα Νούτσο μαζί με μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας.

Η παράδοση κρατιέται ζωντανή από τη νέα γενιά, που ανεβαίνει κάθε χρόνο στο βουνό για να τιμήσει την εθνική επέτειο. Snapshot powered by AI

Για 60η χρονιά, το πύρινο «ΟΧΙ» φώτισε το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου το βουνό της Γρανίτσας, στην Πέρδικα Θεσπρωτίας, αναβιώνοντας ένα έθιμο που έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Νέοι του χωριού ανέβηκαν και φέτος στο βουνό και, μόλις έπεσε το σκοτάδι, άναψαν τις φωτιές που σχημάτισαν τη λέξη «ΟΧΙ». Το αποτέλεσμα ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση, μεταφέροντας το μήνυμα της εθνικής επετείου μέσα από μια παράδοση που μετρά έξι δεκαετίες.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η ιστορία του εθίμου ξεκινά το 1966, όταν ο τότε δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας, Αχιλλέας Νούτσος, με καταγωγή από τους Μελιγγούς Δωδώνης, είχε την ιδέα να σχηματίσει τη λέξη «ΟΧΙ» στις πέτρες της Γρανίτσας μαζί με μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης. Για τον σκοπό αυτό είχαν χρησιμοποιήσει αναμμένα στουπιά.

Από εκείνη την πρώτη προσπάθεια μέχρι σήμερα, το έθιμο συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Οι νεότεροι της Πέρδικας κρατούν ζωντανή την παράδοση, ανεβαίνοντας κάθε χρόνο στο βουνό την παραμονή της εθνικής επετείου.