Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Η αυριανή ημέρα είναι αφιερωμένη στην Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

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Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
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  • Η 28η Οκτωβρίου είναι η εθνική επέτειος του «Όχι» και η γιορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
  • Η Αγία Σκέπη συνδέεται με την προστασία της Παναγίας στους πιστούς κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940.
  • Η γιορτή της Αγίας Σκέπης μεταφέρθηκε από την 1η Οκτωβρίου στις 28 Οκτωβρίου το 1952 από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
  • Στις 28 Οκτωβρίου τιμώνται επίσης ο Όσιος Στέφανος ο Σαββαΐτης, οι Άγιοι Τερέντιος και Νεονίλλη με τα επτά παιδιά τους, καθώς και ο Όσιος Αθανάσιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
  • Τα ονόματα Βήλη, Βίλια, Ευνίκη και Ευνίκα γιορτάζουν την ημέρα αυτή σύμφωνα με το εορτολόγιο.
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Αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, η Ελλάδα γιορτάζει την εθνική επέτειο του «Όχι», ενώ το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι αφιερωμένο στην Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Πρόκειται για μια ημέρα με ιδιαίτερη θρησκευτική και εθνική σημασία, καθώς η γιορτή της Αγίας Σκέπης έχει συνδεθεί με τα γεγονότα του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

  • Βήλη
  • Βίλια
  • Ευνίκη
  • Ευνίκα

Γιατί γιορτάζουμε την Αγία Σκέπη στις 28 Οκτωβρίου

Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου αποτελεί μία από τις σημαντικές θεομητορικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η γιορτή συνδέεται με την παράδοση της εμφάνισης της Παναγίας στον ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, όπου, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, άπλωσε το μαφόριό της πάνω από τους πιστούς ως ένδειξη προστασίας.

Αρχικά, η Αγία Σκέπη εορταζόταν την 1η Οκτωβρίου. Ωστόσο, το 1952, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε να μεταφέρει τον εορτασμό της στις 28 Οκτωβρίου, συνδέοντάς τον με την εθνική επέτειο του 1940.

Η απόφαση αυτή αποτυπώνει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Παναγία στη θρησκευτική παράδοση γύρω από το έπος του 1940, καθώς πολλοί Έλληνες στρατιώτες απέδιδαν στην προστασία της τη δύναμη και την ελπίδα τους κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων.

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 28 Οκτωβρίου

Εκτός από την Αγία Σκέπη, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Στεφάνου του Σαββαΐτη, των Αγίων Τερεντίου και Νεονίλλης και των επτά παιδιών τους, μεταξύ των οποίων η Βήλη και η Ευνίκη.

Την ίδια ημέρα τιμώνται επίσης ο Όσιος Αθανάσιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και άλλοι άγιοι και μάρτυρες της Εκκλησίας.

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