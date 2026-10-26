Εορτολόγιο 27 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Snapshot Η Ορθδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα μετά την εορτή του Αγίου Δημητρίου.

Ο Άγιος Νέστορας ήταν νεαρός μαθητής και πιστός του Αγίου Δημητρίου που έζησε στη Θεσσαλονίκη κατά τους διωγμούς των Χριστιανών.

Νίκησε σε μονομαχία τον παλαιστή Λυαίο, με την ευχή και προφητεία του Αγίου Δημητρίου, αλλά στη συνέχεια μαρτύρησε με αποκεφαλισμό.

Η μνήμη του Αγίου Νέστορος συνδέεται στενά με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου.

Στις 27 Οκτωβρίου γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Νέστορας, Νέστωρ και Νεστορία. Snapshot powered by AI

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος, ενός από τους πιο γνωστούς αγίους που συνδέονται με τον πολιούχο της Θεσσαλονίκης, Άγιο Δημήτριο.

Η εορτή του Αγίου Νέστορος ακολουθεί εκείνη του Αγίου Δημητρίου, που τιμάται στις 26 Οκτωβρίου, καθώς οι δύο μορφές συνδέονται στενά μέσα από τη χριστιανική παράδοση.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, αύριο γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Νέστορας

Νέστωρ

Νεστορία

Ποιος ήταν ο Άγιος Νέστορας

Ο Άγιος Νέστορας έζησε στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο των διωγμών των χριστιανών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ήταν ένας νεαρός πιστός και μαθητής του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος είχε φυλακιστεί εξαιτίας της πίστης του.

Την εποχή εκείνη, ένας δυνατός παλαιστής, ο Λυαίος, προκαλούσε τους αντιπάλους του σε μονομαχίες, παρουσία του αυτοκράτορα Μαξιμιανού.

Ο Νέστορας αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον Λυαίο και, πριν από τον αγώνα, επισκέφθηκε τον φυλακισμένο Άγιο Δημήτριο, ζητώντας την ευχή του.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Δημήτριος τον ενθάρρυνε, προλέγοντάς του ότι θα νικούσε τον αντίπαλό του, αλλά στη συνέχεια θα μαρτυρούσε για την πίστη του.

Πράγματι, ο Νέστορας αναδείχθηκε νικητής στη μονομαχία, γεγονός που προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα.

Όταν έγινε γνωστή η σχέση του με τον φυλακισμένο Δημήτριο, δόθηκε εντολή για τη θανάτωσή του.

Ο νεαρός Νέστορας μαρτύρησε με αποκεφαλισμό, ενώ η μνήμη του καθιερώθηκε να τιμάται στις 27 Οκτωβρίου.

Η μορφή του παραμένει συνδεδεμένη με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και με τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου.

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