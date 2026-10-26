Εορτολόγιο 27 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλήσία στις 27 Οκτωβρίου

Newsroom

Εορτολόγιο 27 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ορθδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος στις 27 Οκτωβρίου, ημέρα μετά την εορτή του Αγίου Δημητρίου.
  • Ο Άγιος Νέστορας ήταν νεαρός μαθητής και πιστός του Αγίου Δημητρίου που έζησε στη Θεσσαλονίκη κατά τους διωγμούς των Χριστιανών.
  • Νίκησε σε μονομαχία τον παλαιστή Λυαίο, με την ευχή και προφητεία του Αγίου Δημητρίου, αλλά στη συνέχεια μαρτύρησε με αποκεφαλισμό.
  • Η μνήμη του Αγίου Νέστορος συνδέεται στενά με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου.
  • Στις 27 Οκτωβρίου γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Νέστορας, Νέστωρ και Νεστορία.
Snapshot powered by AI

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος, ενός από τους πιο γνωστούς αγίους που συνδέονται με τον πολιούχο της Θεσσαλονίκης, Άγιο Δημήτριο.

Η εορτή του Αγίου Νέστορος ακολουθεί εκείνη του Αγίου Δημητρίου, που τιμάται στις 26 Οκτωβρίου, καθώς οι δύο μορφές συνδέονται στενά μέσα από τη χριστιανική παράδοση.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, αύριο γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

  • Νέστορας
  • Νέστωρ
  • Νεστορία

Ποιος ήταν ο Άγιος Νέστορας

Ο Άγιος Νέστορας έζησε στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο των διωγμών των χριστιανών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ήταν ένας νεαρός πιστός και μαθητής του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος είχε φυλακιστεί εξαιτίας της πίστης του.

Την εποχή εκείνη, ένας δυνατός παλαιστής, ο Λυαίος, προκαλούσε τους αντιπάλους του σε μονομαχίες, παρουσία του αυτοκράτορα Μαξιμιανού.

Ο Νέστορας αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον Λυαίο και, πριν από τον αγώνα, επισκέφθηκε τον φυλακισμένο Άγιο Δημήτριο, ζητώντας την ευχή του.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Δημήτριος τον ενθάρρυνε, προλέγοντάς του ότι θα νικούσε τον αντίπαλό του, αλλά στη συνέχεια θα μαρτυρούσε για την πίστη του.

Πράγματι, ο Νέστορας αναδείχθηκε νικητής στη μονομαχία, γεγονός που προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα.

Όταν έγινε γνωστή η σχέση του με τον φυλακισμένο Δημήτριο, δόθηκε εντολή για τη θανάτωσή του.

Ο νεαρός Νέστορας μαρτύρησε με αποκεφαλισμό, ενώ η μνήμη του καθιερώθηκε να τιμάται στις 27 Οκτωβρίου.

Η μορφή του παραμένει συνδεδεμένη με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και με τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Αριζόνα: Χείμαρρος παρέσυρε αυτοκίνητο με τέσσερις επιβάτες - Ανέβηκαν στην οροφή για να γλιτώσουν - Βίντεο από τη δραματική διάσωση με ελικόπτερο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ κατέκτησε βραβεία σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό για ερευνητικό πύραυλο που εκτόξευσε

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Πατίνι στον ΒΟΑΚ προς Ρέθυμνο προκάλεσε ουρά αυτοκινήτων

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Εξετάζεται αν αποκοιμήθηκε ή αφαιρέθηκε ο οδηγός του στρατιωτικού λεωφορείου -  Εξιτήριο πήραν οι 12 από τους 13 τραυματίες

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Από ανακοπή πέθανε ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος: Έφτασε 40 λεπτά μετά το ασθενοφόρο - Έρευνα από το ΕΚΑΒ

23:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όλοι αυτοί που υπερασπιζόσασταν τόσες φορές στα δικαστήρια δεν δυσφήμησαν το μπάσκετ;»

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Έρχεται δύσκολο 48ωρο με ισχυρά φαινόμενα – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν να κάνουν παρέλαση με βροχή

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο σε διασταύρωση στο κέντρο της πόλης - Υλικές ζημιές σε 4 αυτοκίνητα

22:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basketgate: Τι υποστήριξαν οι δικηγόροι των Κορομηλά, Τσαρούχα και Πηλοΐδη

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Ενεργές οι συμβάσεις εργασίας υπαλλήλων σε «Χωριάτικο» και Pizza Fan – Το υπουργείο και η Κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Καρπενήσι: Ελεύθεροι με όρους 9 νεαροί για το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

21:55ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και ξέπλυμα χρήματος

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που «παίρνει φωτιά» κάθε φορά που ο ήλιος το φωτίζει – Το μαγευτικό φαινόμενο στην Κίνα

21:33LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Εξασφάλισε τα δικαιώματα του Fame Story

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από φωτιά σε φανοποιείο

21:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική εισβολή σε χρυσοχοείο στην Σπάρτη- Συνελήφθησαν οι δράστες

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα απάτης ηλικιωμένη στο Αγρίνιο: Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και «βούτηξαν» 13.000€

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι Τσαρούχα και Πηλοΐδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «Red Code» εννιά περιοχές ενόψει της κακοκαιρίας και των μετακινήσεων της 28ης Οκτωβρίου

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Από ανακοπή πέθανε ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος: Έφτασε 40 λεπτά μετά το ασθενοφόρο - Έρευνα από το ΕΚΑΒ

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Έρχεται δύσκολο 48ωρο με ισχυρά φαινόμενα – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν να κάνουν παρέλαση με βροχή

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι Τσαρούχα και Πηλοΐδης

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δύσκολες ώρες για 13χρονο που έπεσε από ποδήλατο – Φόβοι πως θα μείνει τετραπληγικός

21:55ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και ξέπλυμα χρήματος

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για την 13χρονη Ευαγγελία-Παναγιώτα που εξαφανίστηκε από την Αγία Παρασκευή - Παραμένει άφαντη, έληξε το Amber Alert

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι

20:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα: Η τελική 10άδα των υποψηφίων σε άνδρες και γυναίκες - Τα 3 φαβορί

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate - Τσάπας: «Έχω δώσει 5.000€ στη Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Εξετάζεται αν αποκοιμήθηκε ή αφαιρέθηκε ο οδηγός του στρατιωτικού λεωφορείου -  Εξιτήριο πήραν οι 12 από τους 13 τραυματίες

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Από την Εντατική στην παρέλαση: Ο Στέφανος που σώθηκε από τις φλόγες το 2016 θα σηκώσει περήφανα τη γαλανόλευκη την 28η Οκτωβρίου

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Ο βίος του Mr «Χωριάτικο»: Πώς νοίκιαζε μαγαζιά στον Γιαλό, η ιστορία με την Spilia, οι σχέσεις με αστυνομικούς και το νερό με €8

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Πολικός Στρόβιλος: Αλλάζει σενάριο και το GFS – Ενισχύονται οι ενδείξεις για στρατοσφαιρική θέρμανση

19:36ΕΘΝΙΚΑ

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, ΗΑΕ, Μπαχρέριν, ΕΕ στον ΟΗΕ: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Ενεργές οι συμβάσεις εργασίας υπαλλήλων σε «Χωριάτικο» και Pizza Fan – Το υπουργείο και η Κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Από Μαζωνάκη μέχρι ραπ, το ρεπερτόριο από τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ