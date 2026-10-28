Βοήθησε την οικογένειά του να δολοφονήσει την έγκυο γυναίκα του - Πίστευαν ότι ήταν δαιμονισμένη

Ένας άνδρας που συνέβαλε στη δολοφονία της συζύγου του, η οποία βρισκόταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, επειδή η οικογένειά του πίστευε ότι ήταν δαιμονισμένη από ένα κακό πνεύμα, αποφυλακίστηκε.

Ο Μοχάμεντ Ταουσίφ Μουμτάζ είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη το 2012 για τη δολοφονία της 21χρονης Νάιλα Μουμτάζ, στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί με τους γονείς του, στο Μπέρμιγχαμ. Η δολοφονία σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου 2009.

Η Νάιλα είχε φτάσει στη Βρετανία από το Πακιστάν το 2008, έπειτα από έναν κανονισμένο γάμο, και είχε εγκατασταθεί στο οικογενειακό σπίτι στο Χάντσγουορθ Γουντ.

Μιλούσε ελάχιστα αγγλικά, βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τους συγγενείς της και περίμενε το πρώτο παιδί του ζευγαριού όταν δολοφονήθηκε.

Η οικογένειά της την περιέγραψε ως μια «χαρούμενη, γεμάτη αυτοπεποίθηση και όμορφη» νεαρή γυναίκα, η οποία ανυπομονούσε να γίνει μητέρα.

Ο Μουμτάζ, ο οποίος τότε ήταν 25 ετών, καταδικάστηκε μαζί με τους γονείς του, Ζία Ουλ-Χακ και Σάλμα Ασλάμ, καθώς και τον κουνιάδο του, Χαμάντ Χασάν, έπειτα από δίκη διάρκειας 12 εβδομάδων στο Ποινικό Δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ.

Το δικαστήριο τον είχε ενημερώσει ότι έπρεπε να εκτίσει τουλάχιστον 13 χρόνια στη φυλακή. Τελικά, αποφυλακίστηκε πέρυσι, αφού το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων εισηγήθηκε την απελευθέρωσή του.

Ο Μουμτάζ ισχυρίστηκε ότι η Νάιλα συμπεριφερόταν σαν να είχε καταληφθεί από ένα τζιν, ένα υπερφυσικό πνεύμα της ισλαμικής και μεσανατολικής λαογραφίας, πριν από τον θάνατό της.

Υποστήριξε ότι η σύζυγός του είχε προσπαθήσει να στραγγαλίσει τον εαυτό της, αφού πρώτα «κυριεύτηκε» από το πνεύμα, και ότι προκάλεσε ασφυξία στον εαυτό της βάζοντας το χέρι της στο στόμα της.

Περιέγραψε τον θάνατό της ως «κάτι που έμοιαζε περισσότερο με αυτοκτονία», ενώ ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε βιώσει και ο ίδιος στο παρελθόν την κατάληψη από ένα τζιν.

Ωστόσο, τα ιατρικά στοιχεία έδειξαν ότι η Νάιλα πέθανε από ασφυξία και ότι δεν θα μπορούσε να έχει προκαλέσει μόνη της τα θανατηφόρα τραύματα.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η νεαρή γυναίκα δολοφονήθηκε εσκεμμένα με ασφυξία, καθώς ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας την έπνιξαν, ενώ οι υπόλοιποι τη συγκρατούσαν για να μην αντισταθεί.

Ο Μομτάζ

Μετά τη δολοφονία, οι συγγενείς της δήλωσαν: «Ήρθε στη Βρετανία για να είναι με τον σύζυγό της. Εμπιστευτήκαμε σε εκείνον και την οικογένειά του το πολυτιμότερο αγαθό μας, τη μοναχοκόρη μας, που αγαπούσαμε όσο τίποτε άλλο».

Πρόσθεσαν: «Η Νάιλα ήταν σχεδόν έξι μηνών έγκυος στον αγέννητο γιο της όταν δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, καταστρέφοντας τις ελπίδες, τα όνειρα και τις ευκαιρίες της για το μέλλον».

Ο δικαστής Κιθ επισήμανε ότι οι συνθήκες στις οποίες ζούσε η Νάιλα καθιστούσαν τη δολοφονία ακόμη πιο σοβαρή.

Απευθυνόμενος στους τέσσερις κατηγορουμένους, δήλωσε: «Αυτό που επιβαρύνει την υπόθεση είναι ότι η Νάιλα ήταν έγκυος τη στιγμή του θανάτου της, απομονωμένη από την οικογένειά της σε μια χώρα άγνωστη για εκείνη και μιλούσε ελάχιστα, αν όχι καθόλου, αγγλικά».

Ο Μουμτάζ, οι γονείς του και ο Χασάν είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες της δολοφονίας και της ανθρωποκτονίας, ωστόσο κρίθηκαν όλοι ένοχοι για φόνο.

Μία από τις εξηγήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης ήταν ότι η οικογένεια πίστευε πως ένα κακόβουλο τζιν είχε σταλεί από τους γονείς της Νάιλα στο Πακιστάν.

Ο δικαστής Κιθ ανέφερε ότι ενδέχεται να την «έπνιξαν προκειμένου να απαλλαγούν από το τζιν».

Όπως είπε, αυτό αποτελούσε «μια λιγότερο απίθανη εξήγηση για όσα συνέβησαν» σε σύγκριση με μια άλλη θεωρία που είχε διατυπωθεί στο δικαστήριο, σύμφωνα με την οποία μέλη της οικογένειας υποψιάζονταν ότι ο Μουμτάζ δεν ήταν ο πατέρας του αγέννητου παιδιού.

Ο δικαστής τόνισε ότι ήταν αδύνατο να εξακριβωθεί τι ακριβώς οδήγησε στην επίθεση.

Ωστόσο, οι καταδικαστικές αποφάσεις σήμαιναν ότι οι ένορκοι είχαν πειστεί πως ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα άτομα έπνιξαν σκόπιμα τη Νάιλα, ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν στη συγκράτησή της.

«Και οι τέσσερίς σας έχετε καταδικαστεί για τη δολοφονία της Νάιλα Μουμτάζ. Ήταν μόλις 21 ετών όταν πέθανε και είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της», ανέφερε ο δικαστής.

Πρόσθεσε ότι ήταν η μοναχοκόρη των γονιών της και πως ο θάνατός της άφησε ένα τεράστιο κενό στη ζωή τους.

Ο δικαστής αποδέχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι ενδεχομένως δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τη Νάιλα, ωστόσο υπογράμμισε ότι θα έπρεπε να είχαν αντιληφθεί πως οι πράξεις τους μπορούσαν να προκαλέσουν εξαιρετικά σοβαρή βλάβη.

Ο Μουμτάζ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 13 χρόνια.

O Xασάν

Ο Χασάν, ο οποίος ήταν 24 ετών, καταδικάστηκε στην ίδια ποινή, ενώ οι Ουλ-Χακ και Ασλάμ, αμφότεροι 51 ετών, υποχρεώθηκαν να εκτίσουν τουλάχιστον 15 χρόνια στη φυλακή.

Ο Μουμτάζ αντιμετωπίζει σοβαρή σωματική αναπηρία και ο δικαστής ζήτησε από τις σωφρονιστικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κρατηθεί στην ίδια φυλακή με τον πατέρα του, ώστε να έχει την απαραίτητη υποστήριξη.

Μετά την ανακοίνωση της ισόβιας κάθειρξής του, χρειάστηκε να τον μεταφέρει ο πατέρας του έξω από το εδώλιο.

Ο επιθεωρητής της αστυνομίας του Γουέστ Μίντλαντς, Σάιμον Άστλ, είχε δηλώσει τότε: «Ήταν μια τραγική και βαθιά οδυνηρή υπόθεση, στην οποία μια νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της με τόσο φρικτό τρόπο από ανθρώπους που αγαπούσε και εμπιστευόταν».

Παρά την αποφυλάκισή του, ο Μουμτάζ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό όρους επιτήρησης, καθώς έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιστρέψει στη φυλακή εάν παραβιάσει τους όρους της αποφυλάκισής του.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Αποφυλακίσεων επιβεβαίωσε την απόφαση, δηλώνοντας: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι επιτροπή του Συμβουλίου Αποφυλακίσεων αποφάσισε την αποφυλάκιση του Μοχάμεντ Μουμτάζ, έπειτα από προφορική ακρόαση.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Αποφυλακίσεων επικεντρώνονται αποκλειστικά στον κίνδυνο που ενδέχεται να αποτελέσει ένας κρατούμενος για το κοινό εάν αποφυλακιστεί και στο κατά πόσο αυτός ο κίνδυνος μπορεί να αντιμετωπιστεί εκτός φυλακής.

Η επιτροπή εξέτασε προσεκτικά ένα μεγάλο εύρος αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του αρχικού εγκλήματος, τυχόν ενδείξεων αλλαγής συμπεριφοράς, καθώς και της βλάβης και των συνεπειών που είχε η εγκληματική πράξη στα θύματα.

Τα μέλη της επιτροπής μελετούν εκατοντάδες σελίδες στοιχείων και εκθέσεων πριν από την ακρόαση.

Κατά τη διάρκειά της μπορούν να καταθέσουν μάρτυρες, όπως επιτηρητές υπό όρους αποφυλάκισης, ψυχίατροι και ψυχολόγοι, καθώς και υπάλληλοι που επιβλέπουν τον κρατούμενο στη φυλακή. Μπορεί επίσης να ληφθούν υπόψη προσωπικές δηλώσεις των θυμάτων.

Είναι σύνηθες ο κρατούμενος και οι μάρτυρες να υποβάλλονται σε εκτενή εξέταση κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η οποία συχνά διαρκεί μία ολόκληρη ημέρα ή και περισσότερο.

Οι επανεξετάσεις για την αποφυλάκιση πραγματοποιούνται πάντοτε διεξοδικά και με εξαιρετική προσοχή. Η προστασία του κοινού αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα».

Εκπρόσωπος της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας δήλωσε: «Αυτό ήταν ένα αποτρόπαιο έγκλημα και οι σκέψεις μας εξακολουθούν να βρίσκονται στην οικογένεια και στους φίλους της Νάιλα Μουμτάζ».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο Μουμτάζ μπορεί να επιστρέψει στη φυλακή εάν παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους της αποφυλάκισής του.