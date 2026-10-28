Εστιατόρια στην Σαρδηνία απαγορεύουν τα κινητά στο τραπέζι - Τι είναι το «πακέτο επανασύνδεσης»

Snapshot Στη Σαρδηνία 15 εστιατόρια συμμετέχουν σε πρόγραμμα που απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα τραπέζια κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Η πρωτοβουλία «A tavola senza schermi» στοχεύει στην ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών και στον περιορισμός της υπερβολικής χρήσης οθονών από τα παιδιά.

Οι οικογένειες θα παραδίδουν τις συσκευές τους και λαμβάνουν ένα «πακέτο επανασύνδεσης» με παιχνίδια και υλικά ζωγραφικής που προωθούν τη συζήτηση και την αλληλεπίδραση.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης φυλλάδιο με πληροφορίες για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης ψηφιακών οθονών και συμβουλές για τη διαχείριση των social media στο σπίτι.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την Ιταλική Ομοσπονδία Παιδιάτρων και την ένωση εστίασης Fipe-Confcommercio, με στόχο την εθελοντική επέκτασή της. Snapshot powered by AI

Μια ομάδα εστιατορίων στη Σαρδηνία απαγορεύει στις οικογένειες να χρησιμοποιούν smartphone και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στο τραπέζι, σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει την επικοινωνία.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «A tavola senza schermi» («Στο τραπέζι χωρίς οθόνες»), υλοποιείται από την Άννα Κάου, Συνήγορο του Παιδιού στο ιταλικό νησί. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας για τον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης οθονών από τα παιδιά και την ενθάρρυνση της διαπροσωπικής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Οι γονείς και τα παιδιά τους θα υποχρεούνται να αφήνουν στην άκρη τα τηλέφωνά τους όταν γευματίζουν σε οποιοδήποτε από τα 15 εστιατόρια που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο μιας πιλοτικής δοκιμής διάρκειας ενός μήνα, η οποία ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.

Μιλώντας στον Guardian, η Κάου, πρώην δικαστικός λειτουργός σε υποθέσεις ανηλίκων, δήλωσε: «Η ιδέα δεν είναι να βασιστούμε αποκλειστικά σε απαγορεύσεις ή να μεταθέσουμε το βάρος εξ ολοκλήρου στους γονείς, αλλά να διασφαλίσουμε ότι το ευρύτερο περιβάλλον μας θα υποστηρίζει τους γονείς στον ρόλο τους και βοηθά τους ανηλίκους να ενταχθούν κοινωνικά. Χρειαζόμαστε χώρους που θα ενισχύουν και θα διευκολύνουν τη ζωή τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα μικρό βήμα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης φιλοσοφίας για αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα».

«Πακέτο επανασύνδεσης»

Αφού οι οικογένειες παραδώσουν τις συσκευές τους, το προσωπικό των εστιατορίων θα τους δώσει ένα «πακέτο επανασύνδεσης», το οποίο θα περιέχει παιχνίδια και υλικά για ζωγραφική. Το πακέτο, το οποίο έχει σχεδιαστεί από την Ιταλική Ομοσπονδία Παιδιάτρων, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανήλικους να ξεκινήσουν συζητήσεις με τους γονείς τους, όπως να μοιραστούν ιστορίες από την καθημερινότητά τους.

Το πακέτο περιλαμβάνει, επίσης, ένα φυλλάδιο που περιγράφει τους κινδύνους της υπερβολικής έκθεσης στις ψηφιακές οθόνες, καθώς και συμβουλές για τη διαχείριση της χρήσης των social media στο σπίτι.

«Τα εστιατόρια θα προσφέρουν μια εναλλακτική δραστηριότητα με τη μορφή ενός παιχνιδιού, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης», δήλωσε η Κάου. «Προφανώς, τα παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένα χρονικά όρια, τα οποία έχουν προσαρμοστεί για να ολοκληρώνονται στη διάρκεια ενός μεσημεριανού ή βραδινού γεύματος σε εστιατόριο».

Η Κάου συνεργάστηκε για την υλοποίηση του προγράμματος με το παράρτημα της Fipe-Confcommercio στη Σαρδηνία, μια ένωση που εκπροσωπεί τους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού και της ψυχαγωγίας.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλε Φρόντζια, πρόεδρος της ομοσπονδίας στο νησί, δήλωσε ότι το σχέδιο είναι να επεκταθεί η πρωτοβουλία σε εθελοντική βάση.

«Τα εστιατόρια διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της οικειότητας που ανακαλύπτουν εκ νέου οι οικογένειες όταν γευματίζουν έξω», δήλωσε ο Φρόντζια.

«Ωστόσο, παρατηρούμε όλο και περισσότερο ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών, οι ζωηρές συζητήσεις αντικαθίσταται από παρατεταμένα διαστήματα σιωπής, καθώς οι άνθρωποι κοιτούν τις συσκευές τους. Συχνά, μάλιστα, δίνουν μια ηλεκτρονική συσκευή σε ένα παιδί για να το κρατήσουν ήσυχο», κατέληξε.