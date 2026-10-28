Εστιατόρια στην Σαρδηνία απαγορεύουν τα κινητά στο τραπέζι - Τι είναι το «πακέτο επανασύνδεσης»

Οι γονείς και τα παιδιά τους θα υποχρεούνται να αφήνουν στην άκρη τα τηλέφωνά τους όταν γευματίζουν σε οποιοδήποτε από τα 15 εστιατόρια που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Εστιατόρια στην Σαρδηνία απαγορεύουν τα κινητά στο τραπέζι - Τι είναι το «πακέτο επανασύνδεσης»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη Σαρδηνία 15 εστιατόρια συμμετέχουν σε πρόγραμμα που απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα τραπέζια κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
  • Η πρωτοβουλία «A tavola senza schermi» στοχεύει στην ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών και στον περιορισμός της υπερβολικής χρήσης οθονών από τα παιδιά.
  • Οι οικογένειες θα παραδίδουν τις συσκευές τους και λαμβάνουν ένα «πακέτο επανασύνδεσης» με παιχνίδια και υλικά ζωγραφικής που προωθούν τη συζήτηση και την αλληλεπίδραση.
  • Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης φυλλάδιο με πληροφορίες για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης ψηφιακών οθονών και συμβουλές για τη διαχείριση των social media στο σπίτι.
  • Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την Ιταλική Ομοσπονδία Παιδιάτρων και την ένωση εστίασης Fipe-Confcommercio, με στόχο την εθελοντική επέκτασή της.
Snapshot powered by AI

Μια ομάδα εστιατορίων στη Σαρδηνία απαγορεύει στις οικογένειες να χρησιμοποιούν smartphone και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στο τραπέζι, σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει την επικοινωνία.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «A tavola senza schermi» («Στο τραπέζι χωρίς οθόνες»), υλοποιείται από την Άννα Κάου, Συνήγορο του Παιδιού στο ιταλικό νησί. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας για τον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης οθονών από τα παιδιά και την ενθάρρυνση της διαπροσωπικής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Οι γονείς και τα παιδιά τους θα υποχρεούνται να αφήνουν στην άκρη τα τηλέφωνά τους όταν γευματίζουν σε οποιοδήποτε από τα 15 εστιατόρια που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο μιας πιλοτικής δοκιμής διάρκειας ενός μήνα, η οποία ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.

Μιλώντας στον Guardian, η Κάου, πρώην δικαστικός λειτουργός σε υποθέσεις ανηλίκων, δήλωσε: «Η ιδέα δεν είναι να βασιστούμε αποκλειστικά σε απαγορεύσεις ή να μεταθέσουμε το βάρος εξ ολοκλήρου στους γονείς, αλλά να διασφαλίσουμε ότι το ευρύτερο περιβάλλον μας θα υποστηρίζει τους γονείς στον ρόλο τους και βοηθά τους ανηλίκους να ενταχθούν κοινωνικά. Χρειαζόμαστε χώρους που θα ενισχύουν και θα διευκολύνουν τη ζωή τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα μικρό βήμα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης φιλοσοφίας για αυτό το εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα».

«Πακέτο επανασύνδεσης»

Αφού οι οικογένειες παραδώσουν τις συσκευές τους, το προσωπικό των εστιατορίων θα τους δώσει ένα «πακέτο επανασύνδεσης», το οποίο θα περιέχει παιχνίδια και υλικά για ζωγραφική. Το πακέτο, το οποίο έχει σχεδιαστεί από την Ιταλική Ομοσπονδία Παιδιάτρων, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ανήλικους να ξεκινήσουν συζητήσεις με τους γονείς τους, όπως να μοιραστούν ιστορίες από την καθημερινότητά τους.

Το πακέτο περιλαμβάνει, επίσης, ένα φυλλάδιο που περιγράφει τους κινδύνους της υπερβολικής έκθεσης στις ψηφιακές οθόνες, καθώς και συμβουλές για τη διαχείριση της χρήσης των social media στο σπίτι.

«Τα εστιατόρια θα προσφέρουν μια εναλλακτική δραστηριότητα με τη μορφή ενός παιχνιδιού, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης», δήλωσε η Κάου. «Προφανώς, τα παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένα χρονικά όρια, τα οποία έχουν προσαρμοστεί για να ολοκληρώνονται στη διάρκεια ενός μεσημεριανού ή βραδινού γεύματος σε εστιατόριο».

Η Κάου συνεργάστηκε για την υλοποίηση του προγράμματος με το παράρτημα της Fipe-Confcommercio στη Σαρδηνία, μια ένωση που εκπροσωπεί τους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού και της ψυχαγωγίας.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλε Φρόντζια, πρόεδρος της ομοσπονδίας στο νησί, δήλωσε ότι το σχέδιο είναι να επεκταθεί η πρωτοβουλία σε εθελοντική βάση.

«Τα εστιατόρια διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της οικειότητας που ανακαλύπτουν εκ νέου οι οικογένειες όταν γευματίζουν έξω», δήλωσε ο Φρόντζια.

«Ωστόσο, παρατηρούμε όλο και περισσότερο ότι, κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών, οι ζωηρές συζητήσεις αντικαθίσταται από παρατεταμένα διαστήματα σιωπής, καθώς οι άνθρωποι κοιτούν τις συσκευές τους. Συχνά, μάλιστα, δίνουν μια ηλεκτρονική συσκευή σε ένα παιδί για να το κρατήσουν ήσυχο», κατέληξε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:49ΕΘΝΙΚΑ

LIVE: Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση της 28η Οκτωβρίου από τη Θεσσαλονίκη

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για 28η Οκτωβρίου: Ο αγώνας για δίκιο και λευτεριά έχει νόημα και αξία

10:39ΕΘΝΙΚΑ

ΓΕΕΘΑ για την 28η Οκτωβρίου: «Τιμούμε το παρελθόν, υπερασπιζόμαστε το μέλλον»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 25χρονη

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: O Γκολάν ανοίγει την πόρτα σε συνεργασία με τα αραβικά κόμματα - Θα αλλάξει γραμμή η αντιπολίτευση;

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Εστιατόρια στην Σαρδηνία απαγορεύουν τα κινητά στο τραπέζι - Τι είναι το «πακέτο επανασύνδεσης»

10:18Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Οικονομία και ελληνοτουρκικά κρίνουν τις εκλογές: Ο σχεδιασμός του Μαξίμου για κάλπες πριν ή μετά το Πάσχα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στα σύνορα Πακιστάν - Αφγανιστάν: Ένας νεκρός σε επίθεση των Ταλιμπάν  

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πρεσβεία Ισραήλ για 28η Οκτωβρίου: «Πρωτοβουλία για το ΟΧΙ - Τιμούμε το θάρρος των Ελλήνων»

10:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Οριστικό: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις σήμερα στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

10:00WHAT THE FACT

Ο Άποφις θα περάσει 31.900 χλμ. από τη Γη τον Απρίλιο του 2029: Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης;

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Βοήθησε την οικογένειά του να δολοφονήσει την έγκυο γυναίκα του - Πίστευαν ότι ήταν δαιμονισμένη

09:41ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: Το «ΟΧΙ» απέναντι σε κάθε επιβουλή κατά της εθνικής κυριαρχίας

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Μαζί με την NVIDIA ετοιμάζουν αυτοματοποιημένη οδήγηση από πόρτα σε πόρτα

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παραμένει το μεγάλο προβάδισμα Νετανιάχου – 56 έδρες στο 66,2% της ενσωμάτωσης

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Μετωπική σύγκρουση βαν με ΙΧ στον ΒΟΑΚ - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πώς κινούνται τα Μέσα Μεταφορά

09:30WHAT THE FACT

Νομίζατε ότι τα φίδια είναι αργά; Αυτό το είδος διανύει 4 μέτρα/δευτερόλεπτο

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο ανήλικος δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

10:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Οριστικό: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις σήμερα στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παραμένει το μεγάλο προβάδισμα Νετανιάχου – 56 έδρες στο 66,2% της ενσωμάτωσης

06:28ΠΑΙΔΕΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας – Αναλυτικά οι περιοχές

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με διάσημο star: Απειλεί να αυτοκτονήσει αν καταδικαστεί για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες»

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρέπει επιτέλους να μάθουμε πως τα προηγμένα οπλικά συστήματα δεν είναι μόνο για παρελάσεις

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο ανήλικος δράστης

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ανατροπή δείχνουν τα αποτελέσματα στο 41,9% της ενσωμάτωσης – Μπροστά το μπλοκ του Νετανιάχου με 57 έδρες

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Βοήθησε την οικογένειά του να δολοφονήσει την έγκυο γυναίκα του - Πίστευαν ότι ήταν δαιμονισμένη

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε καθόμαστε ξανά μετά την 28η Οκτωβρίου

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Mr Χωριάτικο» και χορηγός χριστουγεννιάτικης γιορτής συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ. - Το προφίλ των «αχυρανθρώπων» και ο απότακτος αστυνομικός

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο στόχαστρο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς στελέχη της ΕΛΑΣ – Οι δύο ταυτόχρονες αντιπαραθέσεις

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Ανατροπή στο επικαιροποιημένο exit poll του Channel 14 – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ