Νεβάδα: Αναγκαστική προσγείωση υδροπλάνου σε αυτοκινητόδρομο - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Νεβάδα: Αναγκαστική προσγείωση υδροπλάνου σε αυτοκινητόδρομο - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Υδροπλάνο Seawind 3000 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο I-80 στη Νεβάδα λόγω μηχανικής βλάβης.
  • Ο πιλότος έκανε ελιγμούς για να αποφύγει οχήματα πριν το υδροπλάνο σταματήσει στον δρόμο.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό.
  • Η προσγείωση προκάλεσε αποκλεισμό όλων των λωρίδων της I-80 προς τα δυτικά για περίπου τρεις ώρες.
  • Η FAA και η NTSB διερευνούν ακόμη το περιστατικό.
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Η Αστυνομία της Πολιτείας της Νεβάδα δημοσίευσε ένα βίντεο που αποκτήθηκε πρόσφατα και στο οποίο φαίνεται ένα υδροπλάνο να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο Interstate Highway 80, ανατολικά του Ρίνο.

Όπως αναφέρει το cbsnews.com, το περιστατικό συνέβη στις 22 Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο I-80 με κατεύθυνση προς τα δυτικά, κοντά στο USA Parkway, περίπου 28 μίλια ανατολικά του Ρίνο. Το βίντεο δείχνει πλάνα από την κάμερα του ταμπλό ενός οδηγού, στα οποία φαίνεται ένα αεροσκάφος Seawind 3000 να κατεβαίνει απότομα πάνω στον αυτοκινητόδρομο, με τον πιλότο να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει τα οχήματα και να ολισθαίνει με το σκάφος μέχρι να σταματήσει.

Δείτε το βίντεο με την αναγκαστική προσγείωση του υδροπλάνου στον αυτοκινητόδρομο I-80:

Η αστυνομία ανέφερε ότι το αεροσκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη πριν από την αναγκαστική προσγείωση. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η αναγκαστική προσγείωση προκάλεσε αποκλεισμό όλων των λωρίδων της I-80 προς τα δυτικά για περίπου τρεις ώρες.

Μέχρι την Τρίτη, η Αστυνομία της Πολιτείας της Νεβάδα ανέφερε ότι το περιστατικό εξακολουθεί να διερευνάται από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) και την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

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