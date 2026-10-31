«Ω, Θεέ μου, ω, Θέε μου»: Όταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας περνάει από δίπλα σου ενώ ψαρεύεις

Snapshot Ένας ψαράς στη βόρεια Καλιφόρνια είχε τρομακτική συνάντηση με έναν τεράστιο λευκό καρχαρία που πέρασε κοντά στο καγιάκ του.

Ο άνδρας πανικοβλήθηκε και μάζεψε άμεσα τα εργαλεία ψαρέματος μετά την εμφάνιση του καρχαρία.

Το βίντεο της σκηνής έγινε viral, καθώς ο ψαράς επαναλάμβανε «Ω, Θεέ μου» από τον φόβο του.

Πρόκειται για τη δεύτερη καταγεγραμμένη συνάντηση ανθρώπων με λευκό καρχαρία στην περιοχή μέσα σε λίγες μέρες.

Σε προηγούμενη περίπτωση, δύο σέρφερ αντιμετώπισαν έναν λευκό καρχαρία που δεν έδειξε επιθετική συμπεριφορά και απλά απομακρύνθηκε. Snapshot powered by AI

Μία τρομακτική συνάντηση είχε ένας άνδρας, ο οποίος ψάρευε, ανοιχτά των ακτών της βόρειας Καλιφόρνια, όταν ξαφνικά ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας, πέρασε εκατοστά από το καγιάκ στο οποίο επέβαινε.

Η αντίδρασή του ήταν στο πλαίσιο του τρόμου, καθώς αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που τον απειλούσε, με το βίντεο που έχει καταγράψει την σκηνή να γίνεται viral, καθώς ο άνδρας πανικοβλημένος να λέει πολλές φορές «Ω, Θέε μου».

Ο ψαράς μάζεψε άρον άρον τα σύνεργα ψαρέματος μετά την επιβλητική εμφάνιση του αρπακτικού, που έδειξε ποιος είναι ο «κυρίαρχος των θαλασσών».

A kayaker fishing off the coast of Northern California caught the moment he encountered a great white shark swimming right next to him. https://t.co/cIFSpy5PMI — ABC News (@ABC) October 30, 2026

Πρόκειται για τη 2η συνάντηση ανθρώπων με λευκό καρχαρία μέσα σε διάστημα ημερών, αν όχι ωρών, καθώς την Τετάρτη, δύο σέρφερ βρέθηκαν τετ α τετ με ένα θηρίο της θάλασσας, στην Καλιφόρνια.

Ο καρχαρίας, όπως καταγράφηκε από drone ενός μελετητή, δεν εμφανίστηκε απειλητικός (άγνωστο αν πρόκειται για τον ίδιο) και απλά τους αγνόησε, κάνοντας μεταβολή, πιτσιλώντας τους λίγο με θαλασσινό νερό. Όπως εξομολογήθηκε ο ένας από τους σέρφερ, δεν είχε καν τον χρόνο να πανικοβληθεί στη θέα του αρπακτικού.

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