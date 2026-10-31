«Ω, Θεέ μου, ω, Θέε μου»: Όταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας περνάει από δίπλα σου ενώ ψαρεύεις

Δεν πίστευε στα μάτια του ο ψαράς που τα μάζεψε άρον άρον

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Ω, Θεέ μου, ω, Θέε μου»: Όταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας περνάει από δίπλα σου ενώ ψαρεύεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας ψαράς στη βόρεια Καλιφόρνια είχε τρομακτική συνάντηση με έναν τεράστιο λευκό καρχαρία που πέρασε κοντά στο καγιάκ του.
  • Ο άνδρας πανικοβλήθηκε και μάζεψε άμεσα τα εργαλεία ψαρέματος μετά την εμφάνιση του καρχαρία.
  • Το βίντεο της σκηνής έγινε viral, καθώς ο ψαράς επαναλάμβανε «Ω, Θεέ μου» από τον φόβο του.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη καταγεγραμμένη συνάντηση ανθρώπων με λευκό καρχαρία στην περιοχή μέσα σε λίγες μέρες.
  • Σε προηγούμενη περίπτωση, δύο σέρφερ αντιμετώπισαν έναν λευκό καρχαρία που δεν έδειξε επιθετική συμπεριφορά και απλά απομακρύνθηκε.
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Μία τρομακτική συνάντηση είχε ένας άνδρας, ο οποίος ψάρευε, ανοιχτά των ακτών της βόρειας Καλιφόρνια, όταν ξαφνικά ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας, πέρασε εκατοστά από το καγιάκ στο οποίο επέβαινε.

Η αντίδρασή του ήταν στο πλαίσιο του τρόμου, καθώς αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που τον απειλούσε, με το βίντεο που έχει καταγράψει την σκηνή να γίνεται viral, καθώς ο άνδρας πανικοβλημένος να λέει πολλές φορές «Ω, Θέε μου».

Ο ψαράς μάζεψε άρον άρον τα σύνεργα ψαρέματος μετά την επιβλητική εμφάνιση του αρπακτικού, που έδειξε ποιος είναι ο «κυρίαρχος των θαλασσών».

Πρόκειται για τη 2η συνάντηση ανθρώπων με λευκό καρχαρία μέσα σε διάστημα ημερών, αν όχι ωρών, καθώς την Τετάρτη, δύο σέρφερ βρέθηκαν τετ α τετ με ένα θηρίο της θάλασσας, στην Καλιφόρνια.

Ο καρχαρίας, όπως καταγράφηκε από drone ενός μελετητή, δεν εμφανίστηκε απειλητικός (άγνωστο αν πρόκειται για τον ίδιο) και απλά τους αγνόησε, κάνοντας μεταβολή, πιτσιλώντας τους λίγο με θαλασσινό νερό. Όπως εξομολογήθηκε ο ένας από τους σέρφερ, δεν είχε καν τον χρόνο να πανικοβληθεί στη θέα του αρπακτικού.

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