«Ω, Θεέ μου, ω, Θέε μου»: Όταν ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας περνάει από δίπλα σου ενώ ψαρεύεις
Δεν πίστευε στα μάτια του ο ψαράς που τα μάζεψε άρον άρον
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- Ένας ψαράς στη βόρεια Καλιφόρνια είχε τρομακτική συνάντηση με έναν τεράστιο λευκό καρχαρία που πέρασε κοντά στο καγιάκ του.
- Ο άνδρας πανικοβλήθηκε και μάζεψε άμεσα τα εργαλεία ψαρέματος μετά την εμφάνιση του καρχαρία.
- Το βίντεο της σκηνής έγινε viral, καθώς ο ψαράς επαναλάμβανε «Ω, Θεέ μου» από τον φόβο του.
- Πρόκειται για τη δεύτερη καταγεγραμμένη συνάντηση ανθρώπων με λευκό καρχαρία στην περιοχή μέσα σε λίγες μέρες.
- Σε προηγούμενη περίπτωση, δύο σέρφερ αντιμετώπισαν έναν λευκό καρχαρία που δεν έδειξε επιθετική συμπεριφορά και απλά απομακρύνθηκε.
Μία τρομακτική συνάντηση είχε ένας άνδρας, ο οποίος ψάρευε, ανοιχτά των ακτών της βόρειας Καλιφόρνια, όταν ξαφνικά ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας, πέρασε εκατοστά από το καγιάκ στο οποίο επέβαινε.
Η αντίδρασή του ήταν στο πλαίσιο του τρόμου, καθώς αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που τον απειλούσε, με το βίντεο που έχει καταγράψει την σκηνή να γίνεται viral, καθώς ο άνδρας πανικοβλημένος να λέει πολλές φορές «Ω, Θέε μου».
Ο ψαράς μάζεψε άρον άρον τα σύνεργα ψαρέματος μετά την επιβλητική εμφάνιση του αρπακτικού, που έδειξε ποιος είναι ο «κυρίαρχος των θαλασσών».
Πρόκειται για τη 2η συνάντηση ανθρώπων με λευκό καρχαρία μέσα σε διάστημα ημερών, αν όχι ωρών, καθώς την Τετάρτη, δύο σέρφερ βρέθηκαν τετ α τετ με ένα θηρίο της θάλασσας, στην Καλιφόρνια.
Ο καρχαρίας, όπως καταγράφηκε από drone ενός μελετητή, δεν εμφανίστηκε απειλητικός (άγνωστο αν πρόκειται για τον ίδιο) και απλά τους αγνόησε, κάνοντας μεταβολή, πιτσιλώντας τους λίγο με θαλασσινό νερό. Όπως εξομολογήθηκε ο ένας από τους σέρφερ, δεν είχε καν τον χρόνο να πανικοβληθεί στη θέα του αρπακτικού.